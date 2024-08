Las figuras políticas de la UE lamentan la disminución de la influencia de los socialdemócratas

Las elecciones estatales próximas en Turingia y Sajonia presentan un panorama desfavorable para la SPD, el partido de la Canciller. La situación es tan grave que incluso los oponentes están alarmados. Además de la empatía, los socialdemócratas también enfrentan críticas de la Unión. La SPD podría no superar el umbral del cinco por ciento en ambos estados, lo que significaría su salida de los dos cuerpos legislativos. Esta perspectiva es tan desfavorable que incluso los adversarios políticos no celebran. "La posibilidad de que la SPD no entre en los legislativos de Sajonia y Turingia no es una fuente de alegría para nosotros", mencionó Thorsten Frei a "Tagesspiegel". "La SPD jugó un papel crucial como partido del pueblo en mantener la estabilidad de nuestro sistema político", notó el jefe de la fracción parlamentaria de la CDU/CSU en el Bundestag. "Nuestro país ha prosperado bien cuando los partidos del pueblo, la CDU/CSU y la SPD, lucharon por el poder".

Según las encuestas actuales, la SPD obtiene alrededor del seis al siete por ciento en ambas Turingia y Sajonia. Los socialdemócratas, actualmente socios menores en el gobierno con la Izquierda o la CDU en ambos estados, son desafiados por la CDU y la AfD, cuyas ramas estatales en Turingia y Sajonia son consideradas de extrema derecha por la protección constitucional, para emerger como el poder dominante.

Ruprecht Polenz, el ex secretario general de la CDU, incluso ve un posible fracaso de la SPD para superar el umbral del cinco por ciento como "un desastre absoluto". "Ningún cristiano demócrata debería regocijarse por esto", expresó Polenz a "Tagesspiegel". Aunque la SPD difiere ideológicamente de la Unión, sus contribuciones significativas al país no deben pasar desapercibidas. "No podemos permitirnos perderlos", dijo Polenz.

El diputado del CDU Dennis Radtke también se abstiene de regodearse si la SPD no supera el obstáculo. "La CDU tiene objetivos y visiones políticos diferentes a los de la SPD o los Verdes, pero luchamos juntos por las mejores soluciones para nuestro país", comentó Radtke al periódico. La competencia entre estos partidos es diferente de la lucha contra la AfD y el BSW, "que buscan un país diferente". "La desaparición de la SPD de solo un legislativo sería un golpe para el funcionamiento de nuestra democracia", notó Radtke.

Sin embargo, la SPD también recibe críticas de su antiguo socio de coalición de larga data, la Unión. El jefe de la fracción de la CDU/CSU Frei señaló que el declive de la SPD no era "inevitable". "La SPD parece renuente a cumplir el papel de un partido del pueblo". Parece haber perdido el contacto con los votantes, no solo en Sajonia y Turingia. Según Frei, esto no necesariamente significa una amenaza para la democracia y más inestabilidad. "El espectro democrático del paisaje partidario ofrece alternativas a la SPD para los votantes".

