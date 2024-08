Las figuras políticas de la UE expresan su solidaridad con los socialdemócratas en dificultades

En las próximas elecciones en Sajonia y Turingia, las posibilidades de éxito del SPD parecen sombrías. La situación es tan preocupante que incluso los partidos de la oposición están expresando su preocupación. El SPD, liderado por la Canciller, podría no superar el umbral del cinco por ciento en estas elecciones, perdiendo así su representación en los dos gobiernos estatales. Este posible resultado ha levantado las cejas entre los adversarios políticos. "No nos alegra que el SPD pueda perderse los parlamentos estatales de Sajonia y Turingia", dijo Thorsten Frei al "Tagesspiegel". "El SPD, como partido del pueblo, ha jugado un papel vital en mantener la estabilidad de nuestro sistema político", explicó Frei, el jefe de negocios parlamentarias de la fracción CDU/CSU del Bundestag. "Nuestro país ha prosperado cuando los partidos del pueblo como la CDU/CSU y el SPD compiten por el poder".

Según las encuestas actuales, se proyecta que el SPD recibirá entre seis y siete por ciento de apoyo en ambas Turingia y Sajonia. El SPD actualmente comparte el poder con la Izquierda o la CDU en ambos estados. Sin embargo, en ambos estados federales, la CDU y la AFD, clasificada como extrema derecha por la protección constitucional, luchan por convertirse en la fuerza dominante. Ruprecht Polenz, ex secretario general de la CDU, incluso ve un posible fracaso del SPD para superar el umbral del cinco por ciento como "un desastre absoluto". "Ningún cristiano demócrata debería alegrarse por esto", declaró Polenz al "Tagesspiegel". A pesar de las ideologías diferentes, el SPD ha hecho contribuciones significativas al país, Polenz reconoció. "No podemos prescindir de ellos".

El diputado del CDU Dennis Radtke también comparte las preocupaciones que pesan sobre la posibilidad de que el SPD no supere la barrera. "No siento ni un ápice de alegría, ningún demócrata debería", dijo Radtke al periódico. La CDU puede tener objetivos políticos diferentes al SPD o los Verdes, pero todos comparten el objetivo común de servir a su país. Radtke enfatizó "Esto diferencia la competencia entre estos partidos de la lucha contra la AFD y el BSW. Ellos buscan un país diferente".

Sin embargo, el actual socio de coalición, el SPD, también enfrenta críticas de la Unión. Frei, el jefe de negocios parlamentarias del grupo CDU/CSU, cree que la caída del SPD no es un proceso inevitable. "El SPD ya no parece dispuesto a asumir el papel de un partido del pueblo", afirmó Frei. El SPD parece haber perdido el contacto con los votantes no solo en Sajonia y Turingia, Frei señaló. Sin embargo, esto no necesariamente significa una amenaza para la democracia y más inestabilidad, Frei enfatizó. "El espectro democrático del paisaje partidario ofrece a los votantes suficientes alternativas al SPD".

A pesar de las perspectivas electorales desafiantes, algunos dentro de la Unión, como el jefe de negocios parlamentarias de la fracción CDU/CSU del Bundestag Thorsten Frei, creen que la caída del SPD no es inevitable. "El SPD necesita reconectarse con su base y recuperar su estatus como un partido del pueblo", sugirió Frei.

La aparente lucha del SPD en las elecciones de Sajonia y Turingia también ha provocado preocupación dentro de su oponente, la CDU. Ruprecht Polenz, ex secretario general de la CDU, expresó sus puntos de vista, stating

Lea también: