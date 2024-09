Las figuras de derecha afirman haber sido engañadas en un supuesto intento de manipulación rusa.

Los personalidades de las redes sociales de derecha, que aparentemente recibieron importantes sumas de dinero de una operación de influencia rusa cuestionable destinada a manipular la opinión pública antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024, siguen sin hacer declaraciones.

Recientemente, el Departamento de Justicia alegó que los productores de medios rusos canalizaron casi $10 millones a una empresa con sede en Tennessee no identificada en ese momento, pero posteriormente identificada por CNN como Tenet Media, para producir y difundir contenido que con frecuencia abarcaba narrativas y temas alineados con el Kremlin. Tenet Media cuenta con una lista de comentaristas de derecha, pro-Trump bien conocidos, como Tim Pool, Dave Rubin, Benny Johnson, entre otros.

Aunque la acusación no implica directamente o acusa a los influencers de mala conducta ni indica que eran conscientes de la campaña de influencia rusa en el momento en que se involucraron los fondos, sugiere que dos empleados de RT, el outlet de propaganda de los medios estatales rusos, pagaron casi $10 millones para reclutar y producir contenido de redes sociales que promueve su agenda, protagonizado por los influencers. Todos los influencers afirman que eran inconscientes de la fuente de los fondos y no tenían conocimiento de estar empleados para promover narrativas pro-rusas. Todos se presentan como "víctimas" y han afirmado que el FBI se ha puesto en contacto con ellos para entrevistas voluntarias.

Después de que surgieran las acusaciones impactantes, CNN se comunicó con Pool, Rubin y Johnson para solicitar aclaraciones sobre cualquier pago que supuestamente recibieron. Ninguno de ellos ha declarado públicamente la cantidad o las circunstancias que rodean los presuntos pagos extranjeros, ni ha respondido a las solicitudes de CNN relacionadas con el asunto.

Dado la información disponible, los influencers no están obligados a devolver los fondos, informó Brandon Van Grack, un prosecutor principal en la investigación especial de Robert Mueller sobre la influencia rusa en las elecciones de 2016.

Después del anuncio de la acusación, Pool afirmó que la cantidad que recibió–$100,000 por video–fue aproximadamente equivalente al valor de mercado de las ofertas que habían recibido anteriormente y las consideró "insignificantes" para su estilo de vida.

“No utilizamos el dinero de todos modos”, informó al conservador anfitrión Ben Shapiro. “Diría que prácticamente todo el dinero nunca se utilizó”.

A pesar de la presión de los usuarios de las redes sociales para devolver los fondos, Pool mencionó que está consultando con su equipo legal Regarding the matter.

Sin embargo, los pagos confidenciales revelan cómo el paisaje mediático moderno, caracterizado por creadores independientes que funcionan con pocas restricciones y transparencia reducida, es susceptible a la infiltración. Mientras que las figuras contratadas por Tenet consistentemente critican los medios de noticias tradicionales, los pagos destacan su falta de responsabilidad y estándares éticos típicamente encontrados en las salidas periodísticas tradicionales.

Según las acusaciones, ciertos creadores fueron llevados a creer que el proyecto estaba siendo financiado por un personaje ficticio llamado Eduard Grigoriann.

Los fiscales federales proporcionaron detalles de cómo las celebridades de las redes sociales, creídas ser Rubin, fueron ofrecidas un salario anual de $2 millones para producir videos para la empresa. Sin embargo, uno de los fundadores sugirió más tarde que necesitarían aumentar la oferta a $5 millones anuales para la participación de Rubin, según la acusación.

Rubin mostró algunas reservas sobre quién estaba detrás del financiamiento y solicitó más información sobre Grigoriann. En respuesta, el cofundador de Tenet contactó al personal de los medios estatales rusos y solicitó materiales para tranquilizar a Rubin sobre Grigoriann. Rubin luego recibió un currículum falsificado que presentaba a Grigoriann como un "profesional financiero destacado" nacido en Bruselas que abogaba por la "justicia social". A pesar de sus preocupaciones, Rubin acordó una tarifa mensual de $400,000 para producir cuatro videos semanales y recibir un bono de firma de $100,000, según la acusación.

Aunque Rubin afirmó ser inconsciente del origen del dinero, el Departamento de Justicia reveló que los fundadores de Tenet, la personalidad de derecha Lauren Chen y su esposo, Liam Donovan, sabían que Grigoriann era ficticio. Ni Chen ni Donovan están nombrados en la acusación.

Un mensaje confidencial entre Chen y Donovan en mayo de 2021 decía: "Entonces, ¿estamos facturando a los rusos a través de la corporación, cierto?". Dos semanas después, otro mensaje dijo: "También, los rusos pagaron. Entonces, estamos bien para facturarles por el próximo mes, supongo", como se detalló en el archivo legal.

Dos empleados de los medios estatales rusos, Kostiantyn Kalashnikov y Elena Afanasyeva, fueron acusados por el Departamento de Justicia de lavado de dinero y violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Chen y Donovan no han sido acusados. CNN aún no ha contactado a la pareja.

Más tarde, Rubin se proclamó a sí mismo como víctima del elaborado esquema en las redes sociales, stating, "These allegations make it clear that I and other commentators were the victims of this scheme. I had no clue about any deceitful activities whatsoever."

La investigación del Departamento de Justicia en la operación de influencia rusa encubierta y los fundadores de Tenet Media podría continuar, según Van Grack, quien habló con CNN. Van Grack sugirió que la acusación se desclasificó este mes para reducir el impacto de la propaganda rusa en las elecciones de noviembre.

El gobierno de EE. UU. estaba, en esencia, "sorprendido" por la campaña de influencia rusa encubierta en 2016, y los oficiales de EE. UU. están determinados a no repetir el error este año, agregó Van Grack.

CNN’s Hadas Gold contribuyó a la información.

