Las famosas engañosas inundan al público con publicidad engañosa

Un fraude en línea reciente está atrayendo a personas incautas con la promesa de grandes ganancias en inversiones, según informó el proveedor de ciberseguridad Eset. Estos videos fraudulentos hacen que parezca que figuras prominentes como el presidente del CDU Friedrich Merz, el cofundador de SAP Dietmar Hopp y los expertos de TV de ARD están respaldando productos de inversión revolucionarios con un gran potencial de ganancias. Los clips de video engañosos muestran grandes ganancias con una inversión mínima requerida.

Según la investigación de Eset, los estafadores, sospechosos de ser de Rusia o Ucrania, utilizan transmisiones de noticias reales como base para sus videos falsos. Luego, entrenan su software de IA con esta información para generar un nuevo video. Los hablantes en los videos deepfake promocionan una plataforma de inversión cuestionable llamada Immediate Matrix.

Los alemanes son el objetivo principal

Según Eset, los videos falsos han estado circulando desde mayo, con los alemanes siendo actualmente el objetivo principal de estos ataques. De manera similar, los consumidores de otros países como Canadá, Japón, Sudáfrica y los Países Bajos también han sido objetivo de variantes de estos deepfakes.

El investigador de Eset Ondrej Novotny, que contribuyó a descubrir la campaña, señaló que "los políticos y otras figuras públicas son una rica fuente de materiales para los estafadores de IA". Agregó que hay muchas imágenes, videos y grabaciones de audio de estas figuras que se pueden utilizar para alimentar las herramientas de IA. El resultado es una figura conocida que parece respaldar una estrategia de inversión, prometiendo grandes ganancias.

Eset desaconseja firmemente participar en estas supuestamente rentables oportunidades de inversión, stating that "if users fall for it, their money is lost". In some cases, victims in countries where the campaign has been active have been contacted by the scammers to intimidate and persuade them into making larger investments.

Novotny explica que aunque los deepfakes en este fraude tienen una mala calidad y falta de sincronización de los labios, esto no disuade a los estafadores porque solo necesitan una pequeña fracción de destinatarios que caigan en su trampa y transfieran la cantidad solicitada. Por lo tanto, es una forma relativamente fácil para los delincuentes de hacer dinero con una inversión mínima.

Siguiendo las recomendaciones de Eset, la comunidad de ciberseguridad ha instado a las autoridades a tomar medidas contra este fraude. La Comisión ya ha hecho una serie de recomendaciones para proteger a las personas de caer víctimas de estos deepfakes, incluyendo el aumento de la concienciación pública y la implementación de regulaciones más estrictas sobre las inversiones en línea.

Reconociendo el alcance global de este fraude, diversas autoridades nacionales han comenzado a colaborar para combatir este problema. La Comisión aboga por la cooperación internacional para enfrentar esta amenaza creciente y garantizar la seguridad de los usuarios en línea en todo el mundo.

