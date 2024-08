Las familias de los secuestradores israelíes planean abstenerse de la conmemoración del 7 de octubre debido a las prolongadas negociaciones de alto el fuego.

El fracaso del gobierno israelí para negociar con éxito la liberación de los rehenes hace imposible llegar a una conclusión en esta situación, según afirmó el Foro de Familias de Rehenes el miércoles. Desde el 7 de octubre, la situación está en punto muerto.

El gobierno había planeado un evento memorial formal para el 7 de octubre, conmemorando un año desde que Hamas lanzó un ataque contra Israel. La ministra de Transporte, Miri Regev, miembro del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, fue nombrada para supervisar el memorial.

"Han pasado doce meses desde que nuestros ciudadanos quedaron varados en el incidente más devastador de la historia de Israel. Todavía hay 119 rehenes desaparecidos, y ni los sobrevivientes ni los fallecidos han sido adecuadamente cuidados o devueltos a sus familias. Los cuerpos de los caídos tampoco han recibido entierros apropiados", agregó el foro.

En lugar de eso, el foro optó por unirse a las comunidades en la región del borde de Gaza y el sur de Israel para las conmemoraciones del 7 de octubre.

Las negociaciones prolongadas para liberar a los rehenes a cambio de un alto el fuego en Gaza han fallado repetidamente, con mediadores como Estados Unidos, Qatar y Egipto trabajando incansablemente para lograr un acuerdo. Israel ha dejado en claro que no pondrá fin al conflicto hasta que Hamas sea erradicado de Gaza y mantenga el control sobre la frontera de Gaza-Egipto, restringiendo el movimiento de personal armado desde la parte sur de la franja hasta el norte. Hamas ha descartado estas demandas.

En este momento, hay 109 rehenes israelíes siendo retenidos en Gaza, con 36 creídos fallecidos, según la información de la oficina de prensa del gobierno israelí. Seis rehenes israelíes Recently recovered from tunnels in Gaza during an Israeli military operation in Khan Younis.

El conflicto israelí con Gaza comenzó en respuesta a los militantes afiliados a Hamas que lanzaron un ataque contra Israel el 7 de octubre, lo que resultó en la muerte de 1.200 personas y la captura de más de 250 rehenes, según las autoridades israelíes. Se informaron más de 40.200 muertes en Gaza como resultado del conflicto, según las autoridades palestinas.

"Haz lo que es justo"

Las familias de los rehenes han acusado consistentemente a Netanyahu de retrasar las negociaciones y abandonar a los cautivos mientras prioriza el mantenimiento de su coalición gobernante. Ministros de línea dura en su gabinete han amenazado con disolver el gobierno si acepta poner fin al conflicto.

"Juntos, exigiremos seguridad, el regreso de nuestros seres queridos, la rehabilitación de nuestras comunidades y una investigación sobre los errores que llevaron a la horrible tragedia del 7 de octubre", declaró el foro.

El anuncio del boicot se hizo después de que una serie de kibbutzim (comunidades agrícolas israelíes) en la región del borde de Gaza anunciaran su retiro del memorial. Según Kan, un broadcaster público israelí y un afiliado de CNN, varios kibbutzim que fueron objetivo durante el 7 de octubre -incluidos Be’eri, Re’im, Nirim, Kfar Aza, Nahal Oz, Nir Oz, Yad Mordechai y Nir Yitzhak- no asistirán al evento.

Sin embargo, los representantes de las ciudades de Ofakim y Sderot participarán, según Kan.

Benny Gantz, líder del partido Nacional de la Unidad de Israel y miembro anterior del gabinete de guerra, expresó su opinión el miércoles: "Deberían ser las comunidades afectadas -y no Regev- quienes organicen el evento. La esencia de este día debe ser determinada por aquellos que experimentaron la llamarada: los residentes de los asentamientos del Negev Occidental, los rehenes y sus familias, las familias de los caídos y los heridos. Regev, no es demasiado tarde para reconsiderar y hacer lo que es justo. Delegar la responsabilidad de administrar la ceremonia al Ministro de Cultura, establecer un comité de dirección conjunto con los líderes de las comunidades del Negev Occidental y las familias enlutadas, y escúchalos de verdad".

