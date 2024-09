Las explosiones de un ataque aéreo ruso en Kharkiv resultan en 9 muertos y heridos

19:49 Zelenskyj expresa frustración por la escasez de armas, culpa a Congreso de EE. UU.

Zelenskyj ha expresado su preocupación por la falta de armas suficientes para equipar completamente a sus tropas. Ha mencionado que Ucrania necesita equipar 14 brigadas, pero con las armas suministradas hasta ahora, solo pueden equipar cuatro. El presidente ucraniano hizo estos comentarios durante una entrevista con un periodista de EE. UU., partes de la cual se publicaron en Telegram y en medios ucranianos. Atribuye esta escasez a las entregas lentas, especialmente durante el tiempo en que los envíos de armas de EE. UU. estuvieron bloqueados en el Congreso durante meses al comienzo del año. Zelenskyj explica que han agotado todas sus reservas, tanto en depósitos como en unidades de reserva. Ahora, sin embargo, estas unidades de reserva deben ser reequipadas. Zelenskyj ha señalado con frecuencia que la ayuda militar de los aliados suele llegar tarde, lo que entorpece la guerra, especialmente en las regiones del este de Ucrania donde hay una fuerte disputa.

20:11 Zelenskyj presenta plan de victoria

Zelenskyj planea presentar un plan de victoria en Washington. En una conversación con el renombrado periodista de EE. UU. Fareed Zakaria, Zelenskyj anunció que presentaría pronto un plan de victoria en Washington. Mencionó que había preparado varios puntos, cuatro de los cuales son fundamentales. Estos puntos conciernen a la seguridad, el estatus geopolítico de Ucrania, el apoyo militar y el apoyo económico para Ucrania. Según Zelenskyj, la implementación de estos puntos depende exclusivamente del presidente de EE. UU., Joe Biden, no del líder del Kremlin, Vladimir Putin. No se ha fijado una fecha específica para la visita de Zelenskyj a Washington, pero se espera alrededor de la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

20:36 Alcalde confirma 41 víctimas después del ataque ruso a Kharkiv

El número de víctimas del ataque ruso a la segunda ciudad ucraniana más grande, Kharkiv, se ha confirmado en 41. Según el alcalde, al menos 41 personas han resultado heridas. Una bomba guiada rusa impactó en un edificio residencial de varios pisos el domingo por la tarde, informó el alcalde. Se desató un incendio que afectó a cuatro pisos. También resultaron dañadas otras 12 edificios.

19:03 Starmer y Maloney discutirán propuesta para permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance en territorio ruso

El primer ministro británico Keir Starmer y la primera ministra italiana Giorgia Meloni discutirán una propuesta el lunes que permitiría a Ucrania utilizar misiles de crucero británicos Storm Shadow con alcance extendido en territorio ruso. Esta información proviene del portal de noticias de EE. UU. Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con el asunto. La visita de Starmer a Roma se produce solo unos días después de su reunión con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Washington. Hasta ahora, Biden se ha opuesto a tal medida, temiendo que pueda escalar la guerra. Según el informe, los oficiales británicos maintenance talks with their French and German counterparts in the coming days about the plan.

17:54 Autoridades informan de más víctimas en el ataque ruso a un edificio de apartamentos en Kharkiv

Un ataque aéreo de las fuerzas rusas en la ciudad de Kharkiv en el noreste de Ucrania ha provocado numerosas víctimas civiles, según informes oficiales. "Un edificio residencial de gran altura resultó dañado", escribió el presidente Volodymyr Zelenskyy en su canal de Telegram. El alcalde Ihor Terechov reporta 35 heridos, incluidos varios niños. Antes se habían informado de 28 heridos (ver entrada de las 15:25). Los equipos de rescate seguían en el lugar por la tarde para extinguir el fuego que se desató entre los pisos neuf y doce después del impacto de la bomba. También están buscando entre los escombros más víctimas.

Kharkiv era la segunda ciudad más grande de Ucrania con más de un millón de habitantes antes de la invasión ordenada por el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Al beginning of the war, Moscow attempted to capture the city, located about 30 kilometers from the border, but failed. Desde entonces, Kharkiv ha sido una de las ciudades más bombardeadas de Ucrania. Las tropas rusas han atacado repetidamente la ciudad con artillería y cohetes, y recientemente con bombas guiadas, que se lanzan desde aviones mientras aún están sobre territorio ruso.

Las fuerzas ucranianas supuestamente atacaron y destruyeron una instalación militar rusa en la región occidental de Kursk, según anuncios oficiales. El grupo Khorne, vinculado al ejército de Kiev, circulated a video presumed to be captured by a drone, but the building's specific location remained undisclosed. At the time of reporting, there were no confirmed casualties. Se cree que este ataque es una represalia por el ataque ruso a una academia militar de Poltava. El lema es, "Envíennos más conscriptos y paracaidistas, los manejaremos". Hasta ahora, no ha habido reacción por parte del lado ruso. A día de hoy, la credibilidad de la cuenta ucraniana sigue siendo objeto de escrutinio. En relación con el ataque ruso a un edificio de Poltava, que parece haber sido una escuela de comunicaciones, murieron 53 personas y 298 resultaron heridas. El ejército ucraniano pasó a la ofensiva contra Kursk a principios de agosto, reportedly capturing approximately 1,300 square kilometers of Russian territory.

16:08 "Noble Imperialist": El Secretario de Relaciones Exteriores Británico Desestima las Amenazas de Putin como VacíasEn el contexto de las discusiones en curso sobre levantar restricciones a Ucrania para utilizar armas occidentales contra objetivos rusos, el Secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy ofrece una perspectiva contrastante a las advertencias del presidente ruso Vladimir Putin. "Hay mucha fanfarronería. Es su estilo. Amenaza con tanques, misiles y armas nucleares", dijo Lammy a la BBC. A pesar de las advertencias de Putin, "no podemos permitirnos desistir de nuestro curso", afirmó Lammy, refiriéndose a Putin como un "noble imperialista". Cuando se le preguntó si Putin es deshonesto cuando amenaza con guerra nuclear, Lammy respondió: "El objetivo de Putin es sembrar confusión. Es todo humo".

15:25 Al Menos 28 Resultaron Heridos en un Ataque con Bomba Guiada en JárkovMás de 28 personas, incluidas tres menores, resultaron heridas en un edificio de apartamentos en Járkov, northeast de Ucrania, tras un ataque con una bomba guiada. "El impacto inició un incendio en un edificio residencial", aclaró el gobernador Oleh Syniehubov en Telegram. También se registraron daños en la infraestructura de la ciudad (consulte los informes de las 09:46 y 07:03).

14:55 Moscú Amenaza a Washington por las Sanciones contra el Canal de TV Estatal Ruso RTMoscú condena enérgicamente las sanciones impuestas por EE. UU. al canal de televisión estatal ruso RT y amenaza con represalias. "Las acciones de Estados Unidos no quedarán sin respuesta", señaló Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, según el sitio web oficial del ministerio. Los observadores interpretan esto como una advertencia a los periodistas estadounidenses que aún trabajan en Rusia. En marzo de 2023, Rusia detuvo al periodista estadounidense Evan Gershkovich por cargos de espionaje. Gershkovich estuvo detenido durante 16 meses antes de ser liberado en un canje de prisioneros. Tanto Gershkovich como el Wall Street Journal niegan las acusaciones. Zakharova acusa a EE. UU. de censura y un ataque a la libertad de prensa. Con sus acciones contra RT, EE. UU. ha iniciado "otra fase de restricciones contra los medios y periodistas rusos", declara Zakharova. El gobierno de EE. UU. había acusado anteriormente a RT de interferir en los asuntos internos de otros países.

14:28 El Presidente de Irán Se Preparará para Viajar a Rusia para la Cumbre de BRICSIrán está fortaleciendo su cooperación con Rusia y participará en la cumbre de BRICS. El presidente iraní Massoud Peeseschkian viajará a Kazán en el Volga, según informó el embajador de Irán en Moscú, según los medios rusos. El embajador Kasem Jalali también anunció una reunión bilateral con el presidente ruso Putin durante la cumbre del 22 al 24 de octubre. El objetivo es negociar una cooperación ampliada. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha acusado a Irán de proporcionar a Rusia cohetes para su uso en Ucrania. Teherán niega esta acusación.

13:55 El Nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Kiev Pide: Ignorar las Tacticas de PutinEl ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiha, insta a los aliados de Kiev a no ceder ante las amenazas del líder Kremlin Vladimir Putin. Afirma que el objetivo de Putin es debilitar el apoyo a Ucrania. "En lugar de eso, los aliados deben fortalecerlo", escribe Sybiha en X. "Las amenazas de Putin son ineficaces". Sybiha destaca que Putin ha amenazado repetidamente con consecuencias impredecibles, pero nunca ha actuado en consecuencia. Esto sucedió cuando el Occidente comenzó a suministrar armas a Ucrania, cuando Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN y cuando Ucrania recibió sus primeros aviones de combate F-16, continúa el ministro de Relaciones Exteriores. "Cuando se enfrenta a la determinación, Putin finalmente se retracta y encuentra excusas para explicar sus acciones a su pueblo".

13:30 "La Postura Germanesa sobre los Misiles Taurus Rechazada"La controversia en torno a la entrega de misiles crucero alemanes Taurus a Ucrania se intensifica, pero el canciller Scholz se muestra inequívoco en su negativa a autorizar el arma. Esta postura no es bien recibida en Ucrania, según informó la corresponsal de ntv Kavita Sharma.

13:03 El Gobernador: Una Pareja Murió en un Ataque con Misiles Rusos en OdesaAl menos dos personas murieron en un ataque con misiles rusos en las afueras de Odesa, según informes ucranianos. Las víctimas, una pareja, fallecieron el sábado por la noche, según el gobernador regional. Otra persona resultó herida. Los hallazgos iniciales sugieren que se utilizó un munición cluster ilegal en el ataque. La fuerza aérea ucraniana informó que dos misiles impactaron en las afueras.

12:28 Ucrania: Puente Flotante y Centro de Mando DestruidosEl ejército ucraniano anuncia la demolición de un puente flotante construido por los rusos. La ubicación exacta del puente remains undisclosed by the Army's General Staff. En total, seis puntos de reunión enemigas fueron atacados desde el aire o por artillería el día anterior, se revela. Además del puente flotante, una unidad de artillería también fue destruida. Se informó otro ataque en un centro de mando y control.

11:58 Las Mujeres Ucranianas Llenan los Vacíos Dejados por los SoldadosDebido a la gran cantidad de soldados que luchan contra las tropas rusas en Ucrania, hay una brecha significativa en el mercado laboral, especialmente en trabajos tradicionales de hombres. Como resultado, las mujeres están cada vez más demandadas y muchas se están capacitando para llenar estos vacíos. El informe extranjero de ntv presenta a algunas de estas mujeres en sus nuevos roles en la parte sureste del país y cerca de Kiev.

11:25 Ischinger Sugiere Menos Restricciones de Armas para Ucrania

Wolfgang Ischinger, exjefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, propone aliviar las restricciones en el uso de armas occidentales por parte de Ucrania. Ischinger sugiere que "sería más sencillo y claro para todos si simplemente declaramos: Ataremos a Ucrania a utilizar los sistemas de armas que proporcionamos solo dentro del marco compatible con el derecho internacional". Esto significaría que los hospitales no podrían ser objetivos, una práctica a menudo adoptada por los rusos. Solo objetivos militares como aeropuertos o sitios de lanzamiento serían objetivos permisibles, incluyendo en territorio ruso, por ejemplo, para obstaculizar ataques con misiles guiados.

10:53 Intercambios de Prisioneros Intensifican después de la Ofensiva de Kursk

Expertos sugieren que el reciente aumento en los intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia puede estar relacionado con la ofensiva de Kursk de Ucrania, iniciada el 6 de agosto. Desde entonces, se han llevado a cabo tres operaciones de intercambio de prisioneros, que involucraron a un total de 267 prisioneros de ambos lados, según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Durante el período del 1 de enero al 6 de agosto, solo se llevaron a cabo tres operaciones de intercambio de prisioneros, que involucraron aproximadamente a 800 ucranianos y 800 rusos cada uno. Los oficiales ucranianos afirman que la ofensiva de Kursk ha mejorado el poder negociador de Ucrania en los intercambios de prisioneros con Rusia, después de la consistente negativa del Kremlin a negociar.

10:16 Rusos Continúan Avanzando en el Frente Oriental

Las tropas rusas continúan progresando en la línea del frente en el este de Ucrania, haciendo avances constantes cerca de Wuhledar y al sureste del centro logístico Pokrovsk, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Sin embargo, los rusos no han avanzado significativamente hacia Pokrovsk en la última semana.

09:46 Ucrania Informa sobre Ataques con Drones y Misiles

La fuerza aérea de Ucrania informa que Rusia atacó con 14 drones durante la noche, de los cuales 10 fueron derribados por la defensa aérea. Además, se interceptó un misil guiado. Se informes que Rusia lanzó dos misiles balísticos. La fuerza aérea no proporciona detalles sobre el resultado de estos misiles ni sobre bajas o daños resultantes de los ataques. Las autoridades en la región de Járkov informan incendios como resultado del bombardeo ruso, y varios edificios en la ciudad de Járkov han resultado dañados.

09:10 Crecen las Preocupaciones por el Reconocimiento Facial en el Metro de Rusia

La expansión de un sistema de pago por reconocimiento facial en el metro de Rusia está causando preocupación entre los activistas de derechos humanos. Según la radio financiada por EE. UU. Radio Free Europe/Radio Liberty, el sistema "Face Pay", disponible en Moscú durante tres años, ahora se está introduciendo en seis ciudades más, incluyendo Kazán, donde los pasajeros han podido registrarse para el sistema desde el mes pasado. Para pagar, los pasajeros simplemente deben mirar a un dispositivo con cámara en el torno. Se están haciendo planes para introducir este método en todos los metros de Rusia el próximo año. Algunos activistas de derechos humanos, como Andrei Fedorkov, que trabaja con la organización de derechos humanos prohibida Memorial para apoyar a los presos políticos, creen que "Face Pay" podría ser utilizado para este propósito, reconociendo "riesgos significativos" y creyendo que podría convertirse en otra herramienta poderosa para la vigilancia y el control de los ciudadanos.

08:02 Moscú: 29 Drones Derribados sobre Territorio Ruso

La defensa aérea de Rusia informó que derribó 29 drones sobre varias regiones durante la noche, según el Ministerio de Defensa de Moscú. Los drones fueron lanzados desde Ucrania, la mayoría de ellos interceptados sobre la región de Bryansk, que limita con Ucrania.

07:31 Stegner Defiende su Participación en una Demonstrración contra Armas

El experto en política exterior del SPD, Ralf Stegner, defiende su participación planeada en una demostración, en la que supuestamente participarán figuras como Sahra Wagenknecht, cofundadora del Partido de la Izquierda (Die Linke). Él aclara que no compartirá el escenario con nadie y presentará sus puntos de vista como socialdemócrata. Stegner enfatiza que no está de acuerdo con todas las opiniones de los oradores y no respalda sus diversas llamadas. "Mientras los fascistas, antisemitas y racistas estén excluidos, toleraré opiniones diversas". La "demonstrración nacional por la paz" programada para el 3 de octubre en Berlín ha sido organizada por una iniciativa llamada "Never Again War - Lay Down Your Arms". La iniciativa exige negociaciones para la cesación inmediata de las guerras en Ucrania y Gaza, y no entregas de armas a Ucrania, Israel o cualquier otro país. También critica al gobierno federal liderado por el SPD por su aumento de armamento. La crítica a la demostración vino del portavoz de política exterior del SPD, Michael Roth, quien dijo que "no mencionar a Rusia y Hamas como impulsores de la guerra es una vergüenza". La diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann comentó sobre la participación planeada de Stegner, diciendo "Esto es realmente perjudicial para su partido y gobierno".

La región de Járkov experimentó otro ataque militar ruso durante la noche, según informaron las autoridades ucranianas. El gobernador de la región informó que un edificio del campus del hospital resultó dañado debido a un ataque con lanzacohetes, y se declaró un incendio en una institución educativa como resultado. Afortunadamente, no se informaron heridos. Járkov, que está a solo unos 30 kilómetros de la frontera rusa, es una de las ciudades que suelen ser bombardeadas en Ucrania.

06:29: Se cree que los Números de Tropas Rusas en Kursk han Aumentado Significativamente

Parece que el liderazgo militar ruso está experimentando escasez de personal debido a la contraofensiva ucraniana. El liderazgo militar ruso reportedly está necesitando redeplazar unidades desde Ucrania a la región de Kursk y desplegar tropas rusas recién formadas en lugar de centrarse en el frente en Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Inicialmente, había aproximadamente 11,000 tropas rusas en la región de Kursk. Actualmente, se estima que el número de tropas está entre 30,000 y 45,000 soldados.

05:11: Ucrania Reanuda la Producción de Municiones de Artillería de 155 mm

Ucrania ha comenzado a fabricar municiones de artillería de 155 mm, según informó un funcionario ucraniano al "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, quien anteriormente fue Ministro de Industrias Estratégicas y ahora es asesor externo del Presidente Volodímir Zelensky, declarou que la producción de defensa en Ucrania ha duplicado bajo su liderazgo y se proyecta triplicar para fines de año.

03:04: Biden se Centrará en el Apoyo a Ucrania Durante el Resto de su Mandato

Según el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, el presidente de Estados Unidos planea utilizar el resto de su mandato para fortalecer la posición de Ucrania en su conflicto con Rusia. En la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv, Sullivan informó que el objetivo principal de Biden es poner a Ucrania en la mejor posición posible para tener éxito en los próximos cuatro meses.

01:43: Políticos Británicos Exhortan al Líder Laborista a Permitir que Ucrania Utilice Misiles de Largo Alcance en Territorio Ruso

Cinco exministros de Defensa británicos, incluyendo al exprimer ministro Boris Johnson, están abogando por que el líder laborista Keir Starmer apruebe el uso de Ucrania de misiles de largo alcance en territorio ruso, incluso sin el apoyo de Estados Unidos, según el Sunday Times. Al primer ministro se le ha advertido que "cualquier retraso adicional solo animaría al presidente Putin", según el artículo.

00:52: Corea del Norte es la Amenaza Más Significativa para Ucrania de los Aliados de Rusia, Dice el Jefe de Inteligencia Ucraniano

Según el jefe de inteligencia ucraniano, Kyrylo Budanov, Corea del Norte representa la mayor amenaza para Ucrania entre los aliados de Rusia. "De todos estos aliados de Rusia, Corea del Norte es nuestro mayor problema", dijo en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv. Corea del Norte está proporcionando apoyo militar a Rusia, incluyendo cantidades considerables de municiones, lo que "realmente afecta la intensidad de los combates", agregó Budanov.

00:00: Ucrania Espera que Rusia Experimente Dificultades de Reclutamiento para Mediados de 2025

Según Ucrania, Rusia es probable que encuentre problemas de reclutamiento para mediados de 2025. Para el verano de 2025, el gobierno ruso tendrá que tomar una decisión entre declarar la movilización o reducir la intensidad de los combates, según el jefe de inteligencia ucraniano Kyrylo Budanov en una conferencia en Kyiv.

22:20: Canciller Alemán Condena el Ataque Ruso a Ucrania como "Plain Stupid"

El canciller alemán Olaf Scholz ha criticado al presidente ruso Vladímir Putin por poner en riesgo el futuro de Rusia al atacar Ucrania. "La guerra también es estúpida desde la perspectiva rusa", dijo en un diálogo ciudadano como miembro del SPD del Bundestag alemán en Prenzlau, Brandenburg. Putin está enviando a cientos de miles de soldados rusos a sufrir lesiones graves y muerte, dañando las relaciones económicas de Rusia con varios países y fortaleciendo el ejército de Ucrania. "Y Ucrania tendrá un ejército más fuerte que el que tenía antes", agregó Scholz. Alemania continuará apoyando militarmente a Ucrania para evitar su colapso y mantener la paz en Europa. "Putin está dañando el futuro de su país". Solo se puede lograr una solución pacífica si Rusia reconoce que Ucrania no es un estado vasallo.

22:01: Batallas por Kursk Dan Resultados Mixto para Ambos Lados

Las fuerzas ucranianas están logrando avances territoriales en sus operaciones en la región de Kursk, en el oeste de Rusia, pero también están encontrando contraataques rusos. Según un canal militar pro-gubernamental ucraniano, las unidades ucranianas han capturado tres asentamientos más, mientras que los contraataques rusos están rechazando a las tropas ucranianas en el pueblo de Snagost. Esto ha llevado a una importante brecha en las líneas defensivas ucranianas, según un mapa publicado por Deep State. Sin embargo, estos informes no pueden ser confirmados de forma independiente. A principios de agosto, las tropas ucranianas invadieron la región fronteriza rusa cerca de Kursk, afirm

20:57 Scholz: Desea Procesar a Sospechosos de Sabotaje de Nord Stream en AlemaniaEl Canciller alemán Olaf Scholz ha calificado el sabotaje de los gasoductos Nord Stream como un "acto de terror". Espera procesar a los responsables en los tribunales alemanes. "Exigimos que todas las autoridades de seguridad relevantes y la Fiscalía Federal investiguen sin prejuicios", declaró Scholz en un acto público en Prenzlau, Brandeburgo. "Intentaremos juzgar a los responsables en Alemania si podemos detenerlos", concluyó. Scholz descartó como una "mentira gigantesca" la afirmación de que el gobierno alemán había abandonado el gas natural ruso. Culpa a Rusia por haber cortado el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, lo que ha provocado un aumento de los precios, tarifas subvencionadas por el estado y la búsqueda de fuentes de gas alternativas, que ha costado a Alemania "más de 100 mil millones de euros". Las explosiones en los gasoductos ocurrieron solo después de que Rusia hubiera dejado de suministrar a Europa occidental a través del mar Báltico. En agosto, la Fiscalía Federal emitió la primera orden de detención contra un ciudadano ucraniano por el acto de sabotaje.

20:24 G7 Condena el Suministro de Cohetes Iraníes a Rusia

Los informes sobre Irán supplying Russia with rockets have led the G7's leading economies to strongly condemn this provision of weapons. Despite repeated international pleas to halt these deliveries, Iran persists in arming Moscow, further intensifying its military support for Russia's conflict against Ukraine, according to a joint statement by the foreign ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, the US, and the EU's top representative. Russia is using Iranian weapons to kill Ukrainian civilians and attack crucial infrastructure. As of late, the UK and US claimed that Russia had received ballistic missiles from Iran. Tehran denied these allegations. The statement, released under Italy's G7 presidency, demands that Iran "immediately cease all support for Russia's unlawful and unjustified war against Ukraine and halt the provision of ballistic missiles, drones, and associated technology that pose a direct risk to the Ukrainian people and international and European security." The G7 remains focused on holding Iran accountable for its unacceptable support of Russia's illegal war in Ukraine, which jeopardizes global security. Germany, France, and the UK have already implemented new sanctions on Iran, while the EU is considering more severe penalties. Read more here.

19:41 Líder Kremlin Putin Afirma Apoyo a la Libertad de ExpresiónThe notion that his imprisoned critics might find this amusing: Russian President Vladimir Putin stresses the significance of freedom of speech and information. "Given that the intricate process of multipolarity is unfolding, it's particularly vital to safeguard the principles of information credibility," Putin said in a video message to participants of the Brics countries' media summit in Moscow, celebrating TASS news agency's 120th anniversary. "True freedom of speech, reflecting diverse viewpoints, fosters the search for compromises and mutual solutions to the world's predicaments," Putin stated. Media plays a crucial role in establishing a fair global order, providing people with "an impartial and unbiased perspective of the world." However, freedom of speech and media have been nonexistent in authoritarian Russia for years. Independent media outlets have been banned and shut down, and government critics face persecution. Founded in 1904, TASS is now Russia's largest news agency and is seen as the government's mouthpiece.

19:20 Scholz Descarta Entrega de Misiles de Crucero TaurusEl Canciller Olaf Scholz ha rechazado la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania, tanto en la actualidad como en el futuro, independientemente de las decisiones tomadas por los países aliados. En un acto público en la ciudad de Prenzlau, Brandeburgo, reafirmó su oposición a la entrega de misiles de crucero Taurus, que pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 500 kilómetros, citando el "substancial riesgo de escalada" que esto supondría. "He dicho que no a eso. Y eso sigue en pie", declaró Scholz. "También se aplica a otras armas capaces de alcanzar esas distancias", concluyó Scholz. "Esa postura remains unwavering, even if other countries adopt a different position" (see also entry from 17:24). El arma más lejano-reaching que Alemania ha proporcionado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, que puede alcanzar objetivos a 84 kilómetros de distancia.

