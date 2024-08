Las expectativas paraolímpicas alemanas están siendo oscurecidas por los preparativos rusos

A partir del miércoles, París volverá a arder con la pasión deportiva mientras se inauguran los Juegos Paralímpicos en una gran ceremonia. Alrededor de 143 competidores alemanes estarán presentes, todos luchando por medallas. Los novatos están emocionados, pero también hay un toque de irritación.

Después de los Juegos Paralímpicos de Tokio y Beijing, donde la pandemia de Corona proyectó una larga sombra, las gradas volverán a estar llenas. Se espera que la ceremonia de apertura en la Place de la Concorde atraiga a 35,000 espectadores, junto con otros 15,000 visitantes cercanos y multitudes en el Stade de France o la Arena Bercy.

El jugador de baloncesto en silla de ruedas Lukas Gloßner será uno de los que lucharán por puntos con el equipo alemán masculino. El joven de 24 años viaja con grandes expectativas y espera el apoyo abrumador. "Mi familia estará allí, muchos amigos han confirmado - será un evento épico", dice. "La fanfarria, la ceremonia de apertura - todo lo que siempre he imaginado, ahora experimentarlo en realidad, se siente bastante genial".

Gloßner es parte de un total de 143 competidores alemanes que buscan medallas en 18 de los 22 deportes. Cinco guías los acompañarán. Desafortunadamente, no habrá participantes alemanes en goalball, fútbol para ciegos o los deportes de taekwondo y halterofilia. "Nuestro equipo es más grande que en los Juegos Paralímpicos de Tokio hace tres años, lo que detiene la disminución del tamaño del equipo. Y esto a pesar del proceso de clasificación más difícil para los deportes de equipo debido a un menor número de participantes", comparte el Jefe de Misión Karl Quade.

El objetivo final es clasificar entre las diez primeras naciones, según Beucher. En Tokio, Alemania ganó un total de 43 medallas y quedó en el puesto 12. "Esperamos que nuestros atletas puedan dar lo mejor de sí mismos, pulido a través de años de entrenamiento, en una competencia justa contra rivales internacionales", dice Beucher.

Max Gelhaar, un triatleta que viaja a París en gran forma, alberga esperanzas similares. Si el joven de 26 años de Leipzig puede construir sobre sus éxitos anteriores, se convierte en un prometedor candidato a medallas. Ya ha ganado tres bronces y una plata en Campeonatos del Mundo. "Cómo ha ido el año hasta ahora, debo admitir honestamente: quiero una medalla. Si entonces debería ser oro, por supuesto, no me opondría", dice.

En contraste, la atleta paralímpica Martina Willing participa por décima vez - la más entre la delegación alemana. Experimentó por primera vez los Juegos Paralímpicos en 1992 y desde entonces ha ganado tres medallas de oro y hasta participó en deportes de invierno una vez en 1994. La veterana amazona Heidemarie Dresing, de 69 años, es la atleta más antigua del equipo alemán, mientras que la nadadora Johanna Döhler, de 14 años, es la más joven.

"Tenemos una mezcla agradable de atletas extremadamente experimentados así como jóvenes prometedores que han calificado para sus primeros Juegos Paralímpicos", explica Quade. En total, 57 novatos representarán a Alemania.

La nadadora Elena Semechin, con una rica experiencia, ganó el oro hace tres años en Tokio. Solo semanas después de su victoria increíble, le diagnosticaron un tumor cerebral. Semechin luchó y ahora está lista para defender su título, habiendo superado la quimioterapia.

"Estos obstáculos solo me han hecho más fuerte y han moldeado mi carácter. Debo enfatizar que el cáncer no tomó el control de mi vida", asegura la berlinesa. "He disfrutado de muchas victorias atléticas espléndidas, pero mi mayor victoria es quién soy hoy y lo que he hecho de mi vida".

En París, Semechin contará con el apoyo de su círculo cercano. "Por primera vez, amigos, familiares y parejas vendrán a animarme, lo cual es excepcionalmente emocionante para mí", dice Semechin. "Cuando los fanáticos entusiastas rugen y el lugar se llena de energía, es electrizante y me da un impulso".

También hay controversia alrededor de los atletas rusos. "No merecen estar aquí", afirma Beucher con firmeza. "Si los Juegos Olímpicos y Paralímpicos están destinados a enviar mensajes de paz, entonces no hay lugar para un agresor que invade otro país, causando muerte y destrucción".

Los atletas rusos y bielorrusos están prohibidos una vez más de unirse a la ceremonia de apertura, y su himno nacional no se tocará si emergen victoriosos. La prohibición de participar bajo la bandera rusa provino de las acciones militares en Ucrania. A pesar de la propuesta del lado alemán para una exclusión total, no se alcanzó una mayoría suficiente durante la reunión del Comité Paralímpico Internacional en Bahrein. Beucher expresó su frustración, diciendo "eso es agua bajo el puente" y se refirió a la situación como "un supuesto compromiso que no es un compromiso, sino una cortina de humo". Inicialmente, se excluyeron equipos y se evaluaron individualmente los atletas por una comisión externa designada antes. Se prohibió apoyar públicamente la guerra en Ucrania o tener vínculos con el ejército de su país. Beucher criticó la situación, diciendo "cualquiera familiarizado con los deportes rusos y bielorrusos entiende que es imposible sin la participación del estado. Son esencialmente amateurs y oficiales respaldados por el estado. No entiendo cómo un funcionario del estado puede oponerse a la guerra en Ucrania. Investigaremos esto a fondo y hablaremos sobre ello". La participación, según Beucher, no 'ilumina' la imagen de los Juegos Paralímpicos.

