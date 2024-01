Las estrellas vuelven a Arabia Saudí mientras el golf femenino lucha por la igualdad

El torneo regresa este jueves al Royal Greens Golf & Country Club de la Ciudad Económica del Rey Abdullah, después de haber hecho historia el año pasado como el primer acontecimiento deportivo profesional femenino celebrado en Arabia Saudí.

Con uno de los premios más cuantiosos del calendario del Ladies European Tour (LET), un millón de dólares estadounidenses, se ha convertido rápidamente en uno de los títulos más deseados.

Alex Armas, Director General del LET, no pasa por alto la importancia de contar con un torneo que rompa fronteras y que ofrezca un gran premio.

"Creo que es muy importante porque en todo el mundo necesitamos que la población sea más activa y se involucre más en el deporte", dijo Armas.

"Creo que la mejor manera de hacerlo es, obviamente, a través de los deportes en directo por televisión, y que la gente pueda inspirarse en estos atletas y admirarlos como modelos a seguir. Contar con tantos eventos deportivos de la calidad de los que Saudia está trayendo al Reino será muy importante para aumentar la participación en varios deportes. La cantidad de gente que se apuntó al Ladies First Club y la cantidad de comentarios positivos fue inmensa".

Junto a la defensora del título, Emily Kristine Pedersen, se ha confirmado la participación en la competición de toda una serie de superestrellas.

También se ha confirmado la presencia de Lydia Ko, ganadora de dos grandes torneos, así como de Georgia Hall, Anna Nordqvist y Laura Davies.

Mientras que la prueba individual comienza este jueves, la prueba por equipos concluirá el miércoles 10 de noviembre.

El segundo de los dos torneos de un millón de dólares del LET que tendrán lugar en el espacio de nueve días, parte de las Aramco Team Series que se han celebrado en todo el mundo, tiene como objetivo abordar la desigualdad en el golf femenino, según el LET.

Visite CNN.com/sport para más noticias, reportajes y vídeos

"El deporte femenino es un reto", afirma Armas. No recibimos la misma cobertura que los hombres, pero se está produciendo un cambio, y el movimiento por la igualdad y las empresas se están dando cuenta de que existe un desequilibrio".

"Tenemos que darles visibilidad a ellas, a sus historias y a sus increíbles viajes. Aún nos queda mucho camino por recorrer. La gente no se da cuenta de lo buenas atletas que son estas mujeres, y si no lo ven, no lo entienden. Pueden competir. Son tan buenas atletas como los hombres".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com