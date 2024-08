- Las estrellas de rock envejecen: Peter Maffay celebra su cumpleaños número 75

Probablemente, el famoso músico Peter Maffay podría haber continuado su carrera como lo hizo en las décadas pasadas: lanzando un álbum cada pocos años y realizando giras de estadios con entradas agotadas con la misma frecuencia. Bandas como The Rolling Stones, para las que abrió en la década de 1980, demuestran que ser una estrella del rock puede prolongarse hasta la vejez. Sin embargo, Maffay, quien cumple 75 años hoy, tiene otros planes.

Compartió esta noticia con sus fans al comenzar su gira de despedida "Alles hat seine Zeit" en Rostock en junio: "No me estoy desmoronando". Y añadió: "Veo suficientes tareas que me satisfacen". No hay duda al respecto.

A lo largo de su carrera de más de 50 años, Maffay siempre ha sorprendido a sus fans. Experimentó con música del mundo y rap, convirtió un cuento de hadas en un éxito con "Tabaluga" y dejó una buena impresión en varias películas, incluyendo "Der Joker" de Peter Patzak.

Pero su logro musical más significativo fue cambiar su estilo de cantante de schlager (conocido por el éxito "Du") a un roquero alemán con chaqueta de cuero en la década de 1980. A pesar de algunos tropiezos - como lo mostraron sus conciertos con los Rolling Stones en 1982: "Todo voló al escenario - incluso huevos. Fue un shock. Fue humillante", recently recalled in the Playboy podcast "After Hours".

Otro músico podría haber renunciado después de tales experiencias traumáticas en el escenario o haber vuelto a temas seguros de schlager como "Und es war Sommer" o "Über sieben Brücken musst du gehen". No Maffay. "Solo me hizo más determinante", le dijo a la agencia de prensa alemana.

Su carrera, marcada por la resiliencia y una testarudez borde, ha dado como resultado 20 álbumes número uno, lo que lo convierte en el músico pop más exitoso de Alemania, numerosos premios, millones de asistentes a conciertos y más de 50 millones de discos vendidos.

Además de su carrera musical, el artista, nacido en Rumanía y residente en Alemania desde 1963, está involucrado en diversos proyectos benéficos. Es activo en el movimiento por la paz, es embajador oficial de la "Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung", habla en contra del racismo y a favor de la tolerancia, y a través de su "Tabaluga Foundation" apoya a niños y jóvenes socialmente desfavorecidos, traumatizados o gravemente enfermos.

Maffay, casado con la maestra y música Hendrikje Balsmeyer desde 2022, también es un hombre de familia. Ha estado tocando con los mismos músicos de la banda durante casi 50 años, y cuando se le preguntó sobre ser líder de la banda, una vez le dijo a la dpa: "Soy estricto. Y testarudo. La democracia no funciona aquí - y, en última instancia, es mi cara la que está en el cartel".

Ahora que Maffay se retira de la gran escena de conciertos, la antorcha ha sido pasada. Su hijo de 20 años Yaris ya está siguiendo sus pasos. Se unió a la banda en la gira de despedida y interpretó su propia canción "Abenteuer".

Peter Maffay no abandonará el escenario en un futuro próximo, aunque ahora dice que no quiere perderse ver crecer a su pequeña hija - la música probablemente lo mantendrá cerca. Ni siquiera a los 75 años.

A pesar de retirarse de las grandes escenas de conciertos, el amor de Peter Maffay por la música no disminuye. Mencionó que la música podría mantenerlo cerca, sugiriendo una posible continuación de su involvement en la industria.

