Las esperanzas ucranianas de llegar al Mundial de este año terminan con la derrota ante Gales

Ucrania no se ha clasificado para la Copa Mundial de la FIFA de este año, el torneo más prestigioso del fútbol, tras caer por 1-0 ante Gales, pero cuando tu país está en guerra eso realmente no importa. El derramamiento de sangre continúa, se siguen perdiendo vidas.

Sin embargo, durante 90 minutos en una tarde lluviosa en Gales, este partido sí importó, porque había esperanza, una oportunidad de soñar y de animar.

Cuando los jugadores ucranianos se reunieron en los vestuarios antes de la final de la repesca para clasificarse para el Mundial de este año, lo hicieron con una bandera nacional enviada desde el frente colgada en una de las paredes.

Fue un partido en el que la guerra y el fútbol se entrelazaron. No se podía olvidar por qué el corazón de los neutrales estaba con Ucrania.

Fue tras la emocionante victoria por 3-1 de Ucrania sobre Escocia a principios de semana en la semifinal de la repesca cuando el Presidente de Ucrania , Volodymyr Zelensky, agradeció al equipo "dos horas de felicidad".

La clasificación para el Mundial habría dado al pueblo ucraniano mucho más que eso, pero un lanzamiento de falta desviado de Gareth Bale hizo que fuera Gales quien se adjudicara la última plaza de clasificación europea para Qatar en noviembre.

Amistad humana

La importancia de un partido puede medirse por el ambiente que se respira fuera del estadio en las horas previas al saque inicial. Este era el tipo de partido en el que ambos grupos de aficionados hacían cola para entrar y se arremolinaban horas antes. El ganador se lo llevaría todo y, en el caso de Gales, haría historia.

Los aficionados ucranianos, casi todos vestidos con los colores nacionales, se mezclaron amistosamente con los hinchas locales y hablaron del calor que les dispensaron los seguidores de Gales.

"Es amistad humana", dijo Nelya Sushereba, que había viajado desde el oeste de Londres. "Sentimos el apoyo, incluso de los galeses".

Los aficionados ucranianos habían venido sobre todo de Londres, y entre ellos había novatos en el fútbol.

Para Andriy Grabar, residente en Essex, y su esposa, Mariia, el partido contra Escocia de principios de semana era el primero al que asistían.

La pareja habló de su deseo de apoyar al equipo, dado lo que está ocurriendo en su patria.

"Nuestra gente en Ucrania está esperando una emoción feliz", dijo Andriy, mientras que Mariia resumió sucintamente los sentimientos previos al partido: "Sería una pequeña victoria para un objetivo mayor".

En una tarde cargada de emoción, los jugadores ucranianos saltaron al campo con sus banderas nacionales al hombro.

Momentos antes de que los jugadores se alinearan para los himnos, el cantante folk galés Dafydd Iwan entonó "Yma o Hyd", una canción adoptada por los seguidores de Gales como su himno oficioso. Su conmovedora letra -el estribillo, traducido al inglés, es "a pesar de todos y de todo, seguimos aquí"- también podría haber resonado entre los aficionados visitantes.

Durante la mayor parte del partido, Ucrania fue el país que más motivos tuvo para animar, aunque los cerca de 1.000 ucranianos que había dentro del estadio apenas se oían, tal era el estruendo creado por los aficionados locales.

La primera Copa Mundial de Gales en 64 años

Gales debe agradecer a la heroicidad de su guardameta Wayne Hennessey su clasificación para Qatar. En la primera parte, Roman Yaremchuk y Viktor Tsygankov mantuvieron ocupado al guardameta galés, y este último desperdició la mejor ocasión de la primera parte cuando, tras un pase de gol, no acertó a rematar a puerta.

Y en los últimos minutos, una brillante parada de Hennessey, que despejó el cabezazo del suplente Artem Dovbyk, mantuvo a su equipo por delante.

Además de Hennessey, el otro jugador clave de Gales, como suele ser el caso, fue Bale, y su lanzamiento de falta fue dirigido a la red por el capitán Andriy Yarmolenko.

Aunque la estrella de Bale había menguado durante estos últimos años en el Real Madrid, el delantero sigue siendo el jugador más potente de Gales, y a principios de este año marcó dos goles extraordinarios contra Austria que metieron a Gales en esta final.

A pesar de toda la benevolencia previa al partido -los aficionados galeses incluso aplaudieron el himno nacional de Ucrania-, éste era un partido que permitiría a Gales borrar sus demonios del Mundial.

El hombre no había pisado la luna la última vez que Gales se clasificó para el mayor torneo de fútbol, y un Pelé adolescente marcó el gol de la victoria que eliminó a Gales en los cuartos de final de 1958. La espera ha sido larga, con muchos fracasos en la fase de clasificación.

Podría decirse que ésta sería la última oportunidad para la "Generación Dorada" del país, incluidos Bale y Aaron Ramsay, de clasificarse para la gran cita del deporte rey.

Los locales tuvieron que emplearse a fondo y, en ocasiones, los hombres de rojo probaron suerte, pero al sonar el pitido final fue Bale, sustituido tras el descanso, quien saltó al terreno de juego para celebrarlo con sus compañeros, mientras los jugadores ucranianos caían de rodillas, desesperados.

Los visitantes lo habían dado todo y, con razón, ambos equipos fueron aclamados por los aficionados al sonar el pitido final. En medio de su júbilo, los jugadores de Gales hicieron tiempo para dirigirse a la esquina del estadio donde se encontraban los seguidores de Ucrania para, en palabras del seleccionador del equipo, Robert Page, "mostrarles su agradecimiento".

Preguntado por el futuro del equipo, el seleccionador ucraniano, Oleksandr Petrakov, declaró a la prensa tras el partido: "Sólo puedo decir que tenemos un partido por delante, el 8 de este mes, y éste es nuestro futuro".

"Hicimos todo lo que pudimos, pero realmente quiero que la gente de Ucrania recuerde nuestros esfuerzos de equipo", añadió un cabizbajo Petrakov.

"Quiero pedir perdón por no haber marcado, pero así es el deporte, así es como sucede. Me he quedado sin palabras. No sé qué decir".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com