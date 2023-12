Las esperanzas del Arsenal de ganar la Premier sufren un revés en casa ante el West Ham

El gol de Tomáš Souček en la primera parte dio la ventaja a los visitantes en contra de la lógica del juego, antes de que la desgracia del Arsenal se viera agravada por el ex defensa Konstantinos Mavropanos, que se elevó más alto tras un saque de esquina para sellar la victoria del West Ham en la segunda parte.

El marcador pudo haber sido aún peor para los Gunners, pero David Raya detuvo el penal transformado por Said Benrahma en el tiempo añadido.

Sin embargo, como ha ocurrido en tantas ocasiones esta temporada, el VAR volvió a dar mucho que hablar.

Tras revisar la jugada previa al gol de Souček, se consideró que no había pruebas concluyentes para anular el tanto, a pesar de que el Arsenal alegó que el balón había salido fuera de juego cuando Jarrod Bowen recortó para su compañero.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, se mostró mucho más comedido en su respuesta a la decisión que cuando se produjo un incidente similar a principios de esta temporada que propició un gol del Newcastle.

"No lo he visto, lo único que dicen es que no son concluyentes las imágenes que tienen", dijo a los periodistas, según el Arsenal.

"Es una pena que con la tecnología que tenemos no esté tan claro que podamos decir que sí que fue fuera o dentro. Ya está hecho, ya no hay nada que hacer".

Quizá lo que más preocupa a Arteta es el derroche de su equipo contra el West Ham.

El Arsenal dominó la mayor parte del encuentro, con un 74% de posesión y 30 disparos por seis del West Ham, y los dos goles de los Hammers llegaron con sólo tres tiros a puerta.

En total, el Arsenal tuvo 77 toques en el área del West Ham, la mayor cantidad en un solo partido de la Premier League para un equipo que no marcó, según Opta.

"Esto es fútbol", dijo Arteta. "Miras lo que hemos hecho en el partido, lo mucho que hemos generado en el juego y ver el resultado es muy decepcionante, pero ellos fueron mejores que nosotros en las dos áreas.

"En el fútbol tienes que hacerlo mejor si quieres ganar, y hoy no hemos ganado por eso y por lo demás, el equipo lo ha seguido intentando y ha vuelto a tener una actitud increíble".

"Si no marcamos goles en 30 tiros, tenemos que hacer 50 o 60 para intentar marcar, es lo único. No puedo imaginar un partido en el que tengas más dominio, más toques en el área, menos situaciones del rival contra un equipo muy bueno del West Ham, pero hoy no fue suficiente para ganar el partido".

Podría decirse que el despilfarro del Arsenal ante la portería contraria pone de manifiesto una vez más la necesidad de un delantero implacable, pero Arteta afirmó que está contento con la plantilla de jugadores que tiene a su disposición.

"Lo que tenemos son los jugadores que tenemos, son los jugadores que más quiero", dijo Arteta. "Lo que tenemos que hacer es intentar conseguir mejores situaciones, y más entrenamientos, ponerlos ahí y subirles la confianza y ya está porque lo han hecho".

La derrota del Arsenal fue una buena noticia para el Liverpool, que se mantiene líder de la Premier League, al igual que el Aston Villa y el Manchester City en el pelotón perseguidor.

David Moyes sigue haciendo un trabajo estelar como entrenador del West Ham, con los Hammers escalando hasta la sexta plaza de la liga, a sólo cuatro puntos de los puestos de Liga de Campeones, junto a su actual campaña en la Europa League.

En la otra jornada de la Premier League disputada el jueves, el Brighton & Hove Albion ofreció una actuación impresionante y se impuso al Tottenham Hotspur por 4-2 en un emocionante partido.

