Las esculturas de Choi Xooang ponen a prueba los límites de la forma humana

No es de extrañar, pues, que este surcoreano nacido en Seúl declare: "Si uno se siente incómodo física o mentalmente al ver mi obra, diría que ha funcionado".

El detallismo y el estilo a menudo grotesco de la obra de Choi le han ayudado a destacar en la escena artística contemporánea surcoreana, cada vez más diversa. Pero en mayo hará nuevas incursiones internacionales con una exposición en la Doosan Gallery de Nueva York, donde actualmente completa una residencia de seis meses.

"Hay un hilo de artesanía fina que recorre su obra, una representación exquisita", dice la autora del libro de 2012 "Korean Contemporary Art", Miki Wick Kim. "Y, por supuesto, una buena obra de arte encarna muchas cosas diferentes que confluyen: no puede ser sólo una superficie tangiblemente hermosa, necesita tener contexto y relevancia".

Raíces políticas

Choi, que estudió escultura en la Universidad Nacional de Seúl y celebró su primera exposición en 2002, ha vinculado a menudo la relevancia de su obra a la historia política de su país.

Corea del Sur ha cambiado radicalmente desde que se convirtió en una democracia en 1987, pero el espectro del régimen autocrático parece impregnar la obra de Choi.

"No intento decir algo directamente [con mi arte], como si fuera un abanderado del público en general", dice Choi. "Es más bien como si trabajara para plantear cuestiones a la sociedad y al público que vive en esta oscura situación".

Una de sus obras más llamativamente políticas, "The One", representa a una pareja con la cabeza rapada y la piel de la espalda cosida.

"La gente tiende a pensar positivamente de las parejas, se decía que la sociedad necesita ser 'una', casi como propaganda", dice Choi.

"Si eso se establece a la fuerza, diciendo que tenemos que ser uno, ¿no sería lamentable? Demostré que estar unidos duele".

La saludable red de escuelas de arte de Corea del Sur ha contribuido a la floreciente escena artística contemporánea del país, en la que se mezclan un mosaico de estilos, como las instalaciones de luz de Choi Jeongmoon, las obras fotográficas de Jung Lee y la escultura de Choi.

Choi también se inspira en otras fuerzas artísticas, y comparte su estudio de Seúl con el famoso pianista Minsoo Sohn, amigo suyo desde el instituto.

"Yo vivía en la habitación 408; él vivía en la 508, encima de mí", dice Choi de Sohn.

"Tocaba el piano cuando yo trabajaba, así que tengo recuerdos de dibujar mientras le escuchaba". Ahora, 20 años después, es lo mismo".

Malinterpretación

Sus esculturas, que suelen tardar entre dos y cinco meses en completarse, han suscitado a menudo comparaciones con películas de terror por su piel cosida, cabezas de animales y expresiones de dolor.

Pero Choi insiste en que no está influido por esas películas.

Afirma que una de sus obras más conocidas, "The Wing" (El ala), no fue diseñada para escandalizar, a pesar de sus manos cortadas en forma de alas.

"Trabajé para transmitir las expresiones de las manos: Dar poder, apoyarse mutuamente, en lugar de [intentar] que parecieran manos de cadáver cortado", dice.

Dejando a un lado las interpretaciones erróneas, el mayor problema de Choi han sido las acusaciones pasadas de que explotó a personas con síndrome de Asperger por su serie "Islote de Asperger", que se expuso por primera vez en Seúl en 2010.

"Alguien dijo que me demandaría por ello... [que les había] insultado, presentándoles de forma grotesca. me costó mucho tiempo persuadirle [de que no lo hiciera]", dice Choi.

"Sólo tomé prestado el nombre de 'Asperger' porque es una palabra que tiene dos significados: de tener problemas de comunicación pero también de ser muy especial", añade.

Sin embargo, parece que Choi está recibiendo más elogios que condenas, y Kim cree que su exposición en Nueva York contribuirá a ello, así como a la creciente apreciación internacional del arte coreano.

"Hay muchos artistas coreanos contemporáneos increíbles", afirma. "Está poco representado internacionalmente... pero está mejorando mucho".

Fuente: edition.cnn.com