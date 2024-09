- Las esculturas cambian de ubicación a una nueva instalación de almacenamiento central en Potsdam.

La Fundación del Patrimonio Prusiano (FPP) ha desvelado su última instalaciones de almacenamiento, que alberga una variedad de esculturas y cerámicas. Un representante de la fundación reveló en Potsdam que estos valiosos objetos serán transferidos eventualmente a dos estructuras situadas cerca de la estación central de tren en Potsdam. Este proceso de transición, según el representante, llevará varios meses. Alrededor de 5.100 esculturas y 6.000 piezas cerámicas están programadas para ser alojadas en el espacio de aproximadamente 3.900 metros cuadrados.

El objetivo principal del depósito central es alojar esculturas en mal estado que ya no son adecuadas para la exhibición al aire libre. Además, también se almacenarán objetos pequeños, incluyendo la escultura metálica más pequeña, que no se exhiben permanentemente. No se realizará trabajo de restauración dentro del depósito. Algunas de las esculturas pueden no ser restauradas en un futuro próximo y permanecerán permanentemente en almacenamiento, según se informó.

La Ministra de Cultura de Brandeburgo, Manja Schüle (SPD), comentó: "Materiales duraderos, una estructura de edificio eficiente para el control climático y paneles solares en el techo, hacen que el depósito sea ecológico y seguro, protegiendo las reliquias culturales de factores dañinos como la humedad o el calor".

El valor estimado de estos objetos es difícil de cuantificar. El representante admitió que el valor se ve influido por varios factores, como la importancia histórica, el valor del conjunto o el mérito artístico.

Además de las esculturas de Potsdam, objetos de otros castillos y jardines de la fundación, como Berlín y Rheinsberg, también se almacenarán en el depósito. Determinar su valor es una tarea compleja, según el representante.

El objetivo de alojar los objetos en almacenes adecuados permite futuras investigaciones científicas y análisis de restauración, según la fundación. Además, los pasillos espaciosos para el uso de vehículos de elevación mejoran las condiciones para el personal, dijo la FPP, con un costo total de 12,4 millones de euros.

La decisión de la Fundación del Patrimonio Prusiano de transferir los objetos históricos de la instalación actual al nuevo depósito se basa en el mal estado de algunas esculturas, que las hace unsuitable

