Las entidades noticiosas piden a la Corte Suprema de Nevada que exponga el confidencial litigio de sucesión de la familia Murdoch.

Murdoch busca revisar el fideicomiso familiar que estableció hace años, otorgando igual poder de voto a sus cuatro hijos mayores sobre su imperio de noticias conservador después de su muerte. El patriarca mayor quiere alterar la estructura para que su hijo mayor y sucesor elegido, Lachlan, quien comparte más sus vistas políticas que sus otros hijos, mantenga el control por años venideros. Sin embargo, sus tres hijos mayores objetan esta alteración.

Esta disputa familiar se desarrolla en una sala de tribunal en el condado de Washoe, Nevada, que ofrece uno de los entornos más reservados para asuntos de fideicomiso familiar. Esta privacidad es tan extrema que ni siquiera los detalles del caso se listan en los expedientes judiciales. El caso de Murdoch se hizo de conocimiento público solo cuando The New York Times publicó un artículo al respecto en julio.

La semana pasada, un grupo de seis organizaciones de noticias, incluyendo CNN, The New York Times y The Washington Post, presentaron una petición al tribunal del condado de Washoe, abogando por la transparencia y afirmando que la secreto infringía el derecho constitucional de acceso, y que las perspectivas laborales de miles y la influencia política de un importante jugador estadounidense se determinarían en este caso. Sin embargo, el tribunal de distrito rechazó la apelación, y las audiencias, a las que asistieron Rupert y sus cuatro hijos mayores, continúan de manera privada esta semana.

La petición de la coalición de medios a la Corte Suprema de Nevada, presentada el pasado jueves, solicita acceso abierto a la corte y a los documentos del caso.

La coalición argumentó que sellar el caso contradice el fuerte derecho de acceso a los procedimientos civiles de la Primera Enmienda y que la ley de Nevada no permite el sellado en general.

Los abogados de los miembros de la familia Murdoch argumentaron en documentos judiciales la semana pasada que el caso debe mantenerse en secreto para proteger la información confidencial del negocio, incluyendo negocios como Fox News y The Wall Street Journal, y para mantener la seguridad de Rupert.

En su petición a la corte suprema, los medios de comunicación argumentaron que se pueden hacer redacciones selectivas para proteger la información verdaderamente privada.

