Las empresas pueden aliviar la presión que enfrentan los empleados encargados de cuidar a padres ancianos o parientes enfermos.

Ser un cuidador junto con mantener un trabajo puede llevar al agotamiento.

Según un estudio de 2020 de AARP y la Alianza Nacional de Cuidado, más de la mitad (61%) de los aproximadamente 48 millones de personas en EE. UU. que cuidan a familiares o amigos adultos también trabajan, en su mayoría a tiempo completo.

Inevitablemente, la mayoría de estos cuidadores que trabajan admite enfrentar desafíos para administrar sus responsabilidades, según confirmó una encuesta de 2023 de AARP y S&P Global entre cuidadores autoidentificados que trabajan a tiempo completo o parcial en grandes corporaciones.

Varias formas muestran la tensión, con aproximadamente el 50% de retrasos, salidas tempranas o días libres; el 32% toma una licencia; el 37% reduce las horas de trabajo o cambia a tiempo parcial; el 16% renuncia a promociones; y casi el 16% suspende temporalmente el trabajo.

Respuestas de los empleadores

Dadas las cambiantes demográficas en EE. UU., junto con la elección de trabajar más tiempo, el cuidado es cada vez más común en el lugar de trabajo, comentó Melinda Izbicki, principal sénior de la firma de consultoría de recursos humanos Mercer.

A medida que los empleadores han ampliado sus beneficios para ayudar en la vida familiar y la crianza de los hijos, ahora están considerando formas de ampliar aún más el apoyo, incluyendo beneficios de cuidado de ancianos.

Proporcionar a los empleados la flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar o en cualquier momento para adaptarse a sus responsabilidades de cuidado es un apoyo crucial. Además, algunas empresas ofrecen asistencia adicional, como:

El 34% ofrece referencias o consultas de cuidado de ancianos en el próximo año

El 20% concede acceso a servicios de cuidado de ancianos de respaldo

El 17% proporciona apoyo de cuidador concierge

El 16% entrega asistencia de coordinación de cuidado

El 14% ofrece licencias de cuidado de ancianos

El 10% ofrece herramientas digitales para ayudar a los cuidadores

Estos beneficios se ofrecen con más frecuencia por empresas más grandes con más de 5,000 empleados.

Rentabilidad para las empresas

El cuidado a menudo ocurre en fases esporádicas de la vida de un empleado, explicó Joseph Fuller, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Por ejemplo, un padre independiente y saludable podría vivir durante años antes de desarrollar demencia, cáncer o caerse y fracturarse la cadera.

Fuller desarrolló un modelo de rentabilidad (ROI) para evaluar el valor de la prestación de beneficios de cuidado. Utilizando datos de encuestas en más de 90 empresas que ofrecen a sus empleados acceso a Wellthy, una empresa de beneficios de cuidado que ofrece navegación de cuidado entre otros servicios, su análisis encontró que aproximadamente el 30% de los encuestados afirmó que estos beneficios les impidieron tomar una licencia o renunciar.

Dado el alto costo de reemplazar a los empleados, minimizar la rotación podría superar el costo de proporcionar beneficios de cuidado.

"Cuando el costo típico de reemplazar a estos trabajadores era del 50% (del salario de una persona), la rentabilidad se estimó en alrededor del 225% y el 340%, con mayores rendimientos a medida que aumentan los costos de reemplazo", señaló Fuller en su estudio, que también encontró que más de la mitad de los encuestados informó que los beneficios de cuidado redujeron su absentismo diario, aumentando así sus horas de trabajo.

Ayudando a las finanzas de los cuidadores

Gestionar como cuidador implica muchas tareas: encontrar médicos, ayudantes de salud y instalaciones de vida asistida; transportar a los seres queridos a citas médicas; recoger recetas; y llevar un registro de los horarios de los medicamentos.

Beneficia a los cuidadores investigar primero los beneficios laborales disponibles para ayudar en este proceso. Si no hay beneficios específicos como los mencionados anteriormente, Danielle Miura, planificadora financiera certificada especializada en finanzas de cuidadores, recomienda discutir la situación con su empleador para explorar posibles ajustes (por ejemplo, arreglar horas de trabajo flexibles, teletrabajo o tomar tiempo libre bajo la Ley de Licencias y Ausencias Familiares y Médicas).

More than the employer, exploring ways to alleviate the physical, mental, and financial expenses of caregiving may be possible.

According to a 2021 AARP study, most caregivers incur annual out-of-pocket expenses exceeding $7,000.

Potentially, some of these costs can be recovered through tax deductions if the person being cared for qualifies as a dependent, suggested Miura, who published a tax help sheet and a resource page for caregivers.

Additionally, seek out “respite grants” provided by local agencies to take a break.

Miura advocates for communicating with other family members to support your caregiving efforts, including contributing regularly to a “solutions fund” – a designated account to cover expenses that help alleviate your burden (e.g., hiring a cleaning service, days in adult daycare, or personal care like haircuts, massages, or therapy).

“Caregivers need caregivers too,” Miura concluded.

