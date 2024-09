Las empresas alemanas están quedando rezagadas en materia de futuro.

Futuros negocios deben adoptar prácticas digitales y sostenibles. Lamentablemente, pocas empresas están verdaderamente entusiasmadas con abordar estos desafíos. Algunos sectores ven la transformación digital como una amenaza.

Según investigaciones sobre temas emergentes como la digitalización y la sostenibilidad, las empresas alemanas son las más reacias, según el estudio "Fokus:Future" realizado por la firma de consultoría Kearney y el Instituto de la Economía Alemana (IW). Solo una de cada diez está liderando activamente la transformación, según sus hallazgos.

"En cuanto al progreso de la transformación en Alemania, se considera 'satisfactorio'. En comparación a nivel internacional, especialmente con China, Alemania está quedando atrás", afirmó Marc Lakner, director gerente de Kearney para la región de habla alemana. Muchos negocios, especialmente los pequeños y medianos, a menudo no ven una razón para cambiar. Sin embargo, estas empresas también deben enfrentar desafíos como los cambios demográficos o la escasez de mano de obra calificada para impulsar la economía alemana.

Para impulsar un cambio de perspectiva, se necesitan mejores políticas políticas, señaló el director del IW, Michael Hüther. "De lo contrario, será difícil evitar la desindustrialización inminente".

Solo alrededor del 11% de las empresas forman parte de la vanguardia de la transformación, según Kearney. El resto está dividido de manera equitativa entre "seguidores" y "rezagados". Las empresas de los sectores de tecnología, energía y farmacéutico forman parte del primer grupo.

La resistencia es más fuerte en industrias tradicionales como la automotriz y la manufactura. Los fabricantes de vehículos, en particular, ven la transformación digital como un riesgo, compartió el gerente de Kearney, Lakner. "Hay una espera cautelosa y una acción proactiva mínima, también porque no hay un marco seguro. Certain markets like China seem to have already been written off."

