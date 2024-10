Las elecciones presidenciales de 1960 ofrecen valiosas lecciones sobre la ejecución de un cambio de poder tranquilo.

La elección presidencial de 1960 marcó un cambio significativo. Fue la primera elección en la que se vieron debates en vivo entre los candidatos de los partidos principales en televisión y la primera en la que ambos candidatos habían nacido en el siglo XX. El panorama electoral era similar al actual, con ambos candidatos presentando personalidades intrigantes.

John F. Kennedy, el heredero privilegiado de una poderosa familia, lideró una campaña revolucionaria. Utilizando su "Caroline," un avión privado comprado por su padre, Kennedy recorrió el país. Empleó encuestas avanzadas, televisión y su carisma e inteligencia para conectarse con los votantes.

Por otro lado, Richard M. Nixon, el vicepresidente en ejercicio, carecía del encanto de Kennedy. Sin embargo, Nixon tenía ventajas notables - experiencia en el mundo real, enfrentamientos con el líder soviético Nikita Khrushchev y un récord de ocho años bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower, marcado por la paz y la prosperidad.

Mientras la elección de 1960 ofrece una fascinante historia política llena de tensión y giros inesperados, no fue la principal motivación detrás de mi nuevo libro "Countdown 1960: Desvelando la historia secreta de los 312 días que alteraron permanentemente la política estadounidense". En cambio, las razones para escribir "Countdown" se centran en su relevancia para la elección de 2020 y el debate en curso sobre los procesos electorales.

En términos simples, hay dudas válidas sobre la honestidad del resultado de la elección de 1960. Sorprendentemente, el supuesto "perdedor" eligió no impugnar la decisión y aseguró una transición pacífica del poder. Los acontecimientos contrastan fuertemente con el actual debate sobre fraude electoral, elecciones amañadas y la negativa a aceptar los resultados.

Volvamos al Día de la Elección, el 8 de noviembre de 1960. Kennedy tenía una ventaja marginal en varios estados clave, con una diferencia de votos populares de 112,827, o 0.17%. Sin embargo, los extraordinarios giros en algunos estados decidieron la elección a favor de Kennedy.

Kennedy obtuvo 27 votos electorales de Illinois por una estrecha diferencia de 8,858 votos de más de 4.7 millones de votos. Pero la trama se intensificó cuando el alcalde de Chicago Richard J. Daley y la máquina demócrata del condado de Cook brindaron a Kennedy una ventaja significativa. Extrañamente, los resultados de los bastiones republicanos en el sur de Illinois se anunciaron primero antes de los resultados retrasados de Chicago y el condado de Cook. Cuando se informaron los resultados de los distritos de Daley, se registraron "pluralidades fantásticas" para Kennedy, según The Chicago Tribune de noviembre de 1960.

Increíblemente, en un solo vecindario del Ward 4 de Chicago, 25,770 votos fueron para Kennedy, mientras que Nixon obtuvo solo 7,120. Parecía increíble que en el Ward 24, Kennedy obtuviera más de 24,000 votos en comparación con poco más de 2,130 de Nixon. Los extraños acontecimientos en el Precinto Ward 2, Precinto 50, revelaron que se habían emitido hasta 80 votos, a pesar de que solo había 22 votantes registrados allí. Cuando los oficiales republicanos intentaron investigar las actividades sospechosas, descubrieron urnas perdidas o vacías.

El proceso electoral en Texas fue aún más cuestionable. El estado natal del compañero de fórmula de Kennedy, el senador Lyndon Baines Johnson, otorgó 24 votos electorales a la boleta demócrata por una diferencia de 46,266 votos de más de dos millones emitidos. El proceso electoral en Texas presentó un desafío casi insuperable, ya que los votantes tenían que seleccionar su candidato preferido y eliminar todos los demás opciones rayándolos.

La complejidad de este proceso hizo que miles de votantes no siguieran las instrucciones. La decisión final sobre si las boletas mal marcadas debían contar o no recayó en los jueces del precinto, que eran predominantemente demócratas. En los precintos de tendencia republicana, se descalificó hasta el 40% de los votos de Nixon. Sin embargo, en las áreas dominadas por los demócratas, casi ninguna boleta fue rechazada.

Con pruebas abrumadoras de irregularidades, Nixon enfrentó una presión considerable para impugnar la elección. El presidente nacional republicano Thruston Morton y otros altos cargos se negaron a reconocer la derrota. Algunos historiadores creen que Nixon animó a impugnar los resultados en los estados clave.

A pesar de la creciente presión, Nixon se presentó como un perdedor elegante. Envió un telegrama a Kennedy, diciendo "Estoy seguro de que tendrá el apoyo unido de todos los estadounidenses", cuando la victoria era clara a las 12:45 p.m. del 9 de noviembre. El 14 de noviembre, Nixon se reunió con Kennedy en Key Biscayne, Florida, en una reunión para promover la unidad nacional. Enfrentado a la prensa, Nixon describió su encuentro como una demostración de cómo funciona la democracia y que se trata de mantener la transición pacífica del poder.

Para alguien que vivió los acontecimientos de 1960 (tenía 13 años), los eventos de 2020 fueron profundamente perturbadores. Habiendo crecido con la comprensión de las reglas de la democracia -alguien gana, alguien pierde y ambos partidos aceptan el resultado- los acontecimientos impactantes de 2020 supusieron un cambio drástico.

Nunca olvidaré ese momento crucial, alrededor de las 2:30 a.m. del 4 de noviembre de 2020, durante la noche de la elección. La carrera aún estaba en juego, con millones de votos sin contar, cuando el entonces presidente Donald Trump apareció ante su audiencia en la Sala Este de la Casa Blanca. Fox News, donde trabajé en ese momento, proyectó que Joe Biden obtendría Arizona, lo que marcaría la primera vez desde 2016 que un estado cambiaría de partido.

"Esto es un engaño al pueblo estadounidense. Esto es una vergüenza para nuestra nación", declaró Trump, su voz llena de frustración. "Estábamos al borde de ganar esta elección. De hecho, la habíamos ganado".

La situación no era fraudulenta, pero desencadenó una cadena de eventos. Se presentaron numerosas demandas, se solicitó al secretario de estado de Georgia que "descubriera" votos y se intentó reunir grupos de electores fraudulentos en los estados que Trump perdió.

Si hay un momento que encapsula las diferencias entre las elecciones de 1960 y 2020, tuvo lugar el 6 de enero. Ese día, según lo establecido por la Ley de Contabilidad Electoral de 1887, el Congreso se reunió conjuntamente en una sesión para contar los votos electorales de cada estado, y para que el vicepresidente validara a los ganadores de la elección.

El 6 de enero de 2021, Trump congregó a una multitud enfurecida en el Ellipse. "No nos rendiremos. No nos rendiremos", instó. Y dio sus órdenes: "Y luchamos. Luchamos como si no hubiera un mañana. Si no luchas como si no hubiera un mañana, no tendrás país".

Trump había estado presionando continuamente a su vicepresidente, Mike Pence, para que rechazara los votos electorales de Biden y revirtiera el resultado de la elección. Cuando Pence anunció que estaba constitucionalmente impedido para realizar tal acción, la turba asaltó el Capitolio, incluso erigiéndose una horca afuera mientras gritaban: "¡Que cuelguen a Mike Pence!"

Comparemos esto con los acontecimientos de otro 6 de enero, en 1961. Un día notable que vio a Nixon presidir la cuenta de votos de la elección. De pie en la tribuna de la Cámara de Representantes después de que se completó la cuenta, con los murmullos de los miembros de su partido instándole a impugnar la elección resonando en su mente, Nixon aún defendió la verdad del momento: "Esta es la primera vez en 100 años que un candidato presidencial anuncia los resultados de una elección en la que fue derrotado, y anuncia la victoria de su oponente".

Nixon declaró que Kennedy, quien estaba presente en la Cámara de Representantes, había sido elegido presidente. Continuó: "No creo que podamos presentar una ilustración más llamativa y elocuente de la estabilidad de nuestro sistema constitucional y de la orgullosa tradición del pueblo estadounidense en el mantenimiento de las instituciones de autogobierno".

Esta es la razón por la que escribí "Recuento 1960", y por la que creo que sigue siendo relevante hoy. Hace sesenta y cuatro años, con el manto del poder mundial en juego, con la victoria y la derrota pendiendo de un hilo, Nixon eligió el camino moral - no para su propio beneficio, sino para su país.

Lamentablemente, esa elección ya no es una opción asegurada.

Después de la elección de 1960, las discusiones sobre la equidad y la honestidad en el proceso electoral se convirtieron en un tema de debate político. A pesar de las alegaciones de irregularidades, Nixon eligió ceder y mantener la paz.

En contraste con la elección de 1960, la elección de 2020 estuvo marcada por disputas acaloradas y acusaciones de fraude electoral, lo que llevó a numerous

