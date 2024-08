Las elecciones en Kursk están en marcha, pero hay retrasos inminentes en siete localidades específicas.

15:07 Fuerzas ucranianas admitir el ataque a puentes rusos con armas occidentalesUkrania afirma haber atacado puentes de reemplazo sobre el río Seim en Rusia utilizando cohetes estadounidenses HIMARS. Según las tropas especiales ucranianas, comunicadas a través de Telegram, "¿Adónde van los puentes pontoneros en la región de Kursk? Las fuerzas de despliegue están destruyendo sistemáticamente". Esto marca la primera vez que Ucrania admite el uso de estas armas occidentales en su ofensiva en suelo ruso. Naciones como EE. UU. y Alemania no han objetado esto. Sin embargo, Rusia lo ha criticado como una escalada del conflicto. Los analistas militares ya sospechaban que los cohetes HIMARS habían jugado un papel en la demolición de al menos tres puentes originales sobre el Seim. La destrucción dificulta que el ejército ruso transporte suministros a la región y lance una contraofensiva.

14:52 Reportan la caída de diez drones ucranianos cerca de MoscúLos drones ucranianos vuelven a acercarse a la capital rusa. Varios clips de video muestran intentos de derribo y explosiones masivas en el cielo, con el ejército ruso afirmando haber destruido al menos diez vehículos aéreos. No está claro la magnitud de los daños o las bajas.

14:25 Ministerio de Asuntos Exteriores: "Rusia no está interesada en negociar la paz"Según el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Rusia no muestra interés en negociar la paz para poner fin al conflicto. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín dijo, "Rusia no está interesada en negociaciones". En lugar de participar en discusiones con Ucrania sobre una paz justa, el gobierno ruso exige la anexión de territorios que ni siquiera están bajo su control. Además, Rusia tiene el poder de poner fin a la guerra en cualquier momento. Para defenderse contra el ataque ilegal, Ucrania necesita armas adecuadas, señaló el portavoz, refiriéndose a las llamadas en las campañas electorales de Turingia y Sajonia para detener las entregas y buscar una solución mediante una diplomacia más fuerte.

13:53 Sin alianza incondicional: "Kadyrov mantiene la lealtad de Putin en Chechenia"Por primera vez en 13 años, el presidente Vladimir Putin visita la república rusa de Chechenia. Es recibido por el poderoso líder Ramzan Kadyrov. Ambos autócratas reafirman su apoyo mutuo, con Kadyrov regalando a Putin un presente. Sin embargo, su lealtad no es incondicional, explica el reportero de ntv Rainer Munz.

13:30 Ejército ruso reporta la captura de un pueblo en el este de UcraniaEl ejército ruso afirma haber tomado otro pueblo en la región ucraniana de Donetsk. Las tropas rusas han "liberado" el pueblo de Shelanne, según informó el Ministerio de Defensa ruso en su informe diario. El pueblo se encuentra al noreste de Donetsk, controlada por Rusia. A unos 20 kilómetros de Shelanne se encuentra la ciudad de Prokhorovka, considerada un importante centro logístico. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra informes que el lugar ya había sido tomado el 18 de agosto.

12:57 Ucrania se une a la Corte Penal InternacionalEl parlamento ucraniano ha ratificado el Estatuto de Roma, lo que hace a Ucrania miembro de la Corte Penal Internacional. La membresía completa representa un paso crucial hacia la integración de Ucrania en la UE. La corte ha emitido órdenes de arresto internacionales contra el presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.

12:45 Rusia ataca Ucrania con varios dronesLa fuerza aérea ucraniana informa sobre la derribo de 50 drones de ataque rusos durante la noche. Además, otros 16 aviones probablemente fueron derribados por inhibidores de frecuencias, según el ejército. Un drone logró regresar a Rusia. En total, Ucrania fue objetivo de 69 drones, con uno procedente de Bielorrusia. Rusia empleó dos misiles balísticos y un misil crucero durante el ataque, pero solo el misil crucero fue interceptado. Por el momento, no hay informes de daños o bajas. Moscú aún no ha comentado.

12:22 Rusia: la defensa ucraniana vacila en PokrovskLas tropas ucranianas continúan soportando una fuerte presión de los ataques rusos en la parte oriental del país, según informó el Estado Mayor en Kyiv. Se informaron 66 ataques rusos en el frente de Pokrovsk el martes, todos los cuales fueron repelidos. La lucha continúa en varios pueblos a lo largo del camino hacia Pokrovsk, a unos 10 kilómetros de distancia. El comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, reconoce la difícil situación. Los informes del lado ruso sugieren que la defensa ucraniana vacila en Pokrovsk. Los blogueros militares rusos informan que sus tropas han avanzado.

11:50 Medvédev: "No habrá negociaciones hasta que el enemigo esté completamente derrotado"¿Considerando negociar con Rusia, Ucrania? Poco probable, según el antiguo presidente ruso Dmitri Medvédev, quien ha adoptado una postura cada vez más radical recientemente. Medvédev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, escribió en su canal de Telegram que, dadas las avanzadas de Ucrania en Kursk, no hay posibilidad de negociaciones entre las dos partes. Medvédev dijo que "no habrá discusiones entre Moscú y Kyiv hasta que Ucrania sea completamente derrotada en el campo de batalla". "El parloteo ocioso de los mediadores auto-proclamados sobre el noble tema de la paz ha llegado a su fin. Aunque no puedan decirlo abiertamente, todos reconocen la realidad de la situación", dijo Medvédev. "No habrá negociaciones hasta que el enemigo esté completamente y utterly defeated".

11:22 La violencia de los mercenarios de Wagner en África está aumentando

Los mercenarios rusos continúan ejerciendo una influencia sustancial en África, un año después del accidente aéreo que cobró la vida del fundador del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. A pesar de la muerte de Prigozhin y la posterior reestructuración a África Corps, los analistas de la organización de datos de conflictos ACLED predicen que la huella de Wagner en el continente probablemente se expandirá aún más. Los incidentes de violencia política vinculados a mercenarios rusos en África han superado el número registrado durante la vida de Prigozhin en la primera mitad de 2024. Desde 2014, el hombre de negocios había construido efectivamente un ejército privado con mercenarios de Wagner luchando no solo en Ucrania, sino también en Siria y más tarde predominantemente en África, sirviendo los intereses de Moscú. En junio de 2023, Wagner inició una sublevación armada contra el Kremlin, y el 23 de agosto de 2023, el avión de Prigozhin se estrelló, cobrando la vida de él y sus colaboradores más cercanos.

En un video transmitido en Telegram, un hombre de Kursk vestido con uniforme militar reprendió a los hombres que huían de la región. Contrariamente a la creencia popular, este individuo no era un oficial militar, sino Kirill Suworow, un director de funerarias de 39 años de San Petersburgo, según la agencia de noticias de la oposición rusa Agentstvo. En su video, cuestionó la determinación de los hombres de la región para defender su patria, sugiriendo que podrían atacar al enemigo o cavar trincheras con palas para ayudar a los soldados. Suworow también instó a los locales a donar sus vehículos al ejército en lugar de huir. Cuando se le pidió que aclarara su postura sobre su participación en el conflicto, permaneció en silencio.

Según el Departamento de Defensa de EE. UU., Rusia está experimentando dificultades para contrarrestar la ofensiva de Ucrania en la región de Kursk. El portavoz Pat Ryder indica que hay indicios de que un pequeño número de unidades rusas están siendo reubicadas en la zona, pero en general, Moscú está luchando para responder de manera efectiva. Ryder destacó que Ucrania ha puesto a su adversario en una posición precaria. Las fuerzas ucranianas han estado avanzando consistentemente en la región desde que lanzaron su contraofensiva hace unas dos semanas, lo que marca la primera vez que la guerra se extiende al territorio ruso. Ryder aseguró que la contraofensiva ucraniana en Kursk no altera el apoyo de EE. UU. a Kyiv.

El ejército ucraniano afirma haber atacado un sistema de misiles tierra-aire en la región rusa de Rostov. Según el Estado Mayor ucraniano, se trataba de un sistema de misiles tierra-aire S300, que Rusia ha utilizado en ataques a la infraestructura civil de Ucrania. El ataque ucraniano tuvo como objetivo un sistema de misiles cerca del asentamiento de Novoshakhtinsk, y aún se investiga la precisión del impacto. Sin embargo, Vasili Golubev, gobernador de Rostov, informó que la fuerza aérea rusa había destruido un misil lanzado desde Ucrania sobre la región, aunque el Ministerio de Defensa ruso no reconoció esto en su informe diario de situación.

Moscú experimentó interrupciones en tres aeropuertos debido a un ataque con drones temprano en la mañana. Se impusieron restricciones operativas de cuatro horas en los aeropuertos Vnukovo, Domodedovo y Sheremetyevo, aunque el principal, Sheremetyevo, no resultó afectado. Las autoridades aéreas rusas destruyeron once drones dirigidos a Moscú. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, consideró este ataque con drones uno de los más grandes hasta la fecha contra la ciudad.

Michael Roth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores alemán, instó a un fuerte apoyo internacional a Ucrania, especialmente en su actual "fase difícil". Destacó que la única manera de presionar a Putin para que negocie es demostrar que no puede superar a Ucrania. Roth expresó su satisfacción con los éxitos militares logrados en el territorio ruso, lo que ha dado a los residentes ucranianos renovada esperanza después de un período considerable.

El ministro-presidente de Brandeburgo, Dietmar Woidke, expresó sus preocupaciones sobre la asignación ciudadana para refugiados ucranianos. Notó que la decisión inicial de proporcionar esta asistencia fue necesaria durante una crisis, pero dado que muchos más ucranianos trabajan en otros países de la UE que en Alemania, es esencial reconsiderar la estructura actual de apoyo. En opinión de Woidke, esta ajust

06:08 Rusia Acusa a Servicios de Inteligencia Occidentales de Facilitar Incursión en Kursk

Según "Izvestia", Rusia acusa a los servicios de inteligencia occidentales de ser responsables de la reciente incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk. El servicio de inteligencia extranjero de Moscú, SVR, afirma que las fuerzas ucranianas prepararon su operación con la ayuda de las agencias de espionaje estadounidense, británica y polaca. Se dice que unidades que coordinaron sus operaciones en centros de entrenamiento en el Reino Unido y Alemania desempeñaron un papel. También se informes de que asesores militares de países de la OTAN ayudaron a las tropas ucranianas que avanzaban en territorio ruso, así como en el manejo de armas y equipo militar occidental utilizado por los ucranianos. Se dice que los países de la OTAN suministraron a las fuerzas armadas ucranianas datos de reconocimiento por satélite sobre los despliegues de tropas rusas en la zona operativa.

05:39 Rusia Afirma Daños o Destrucción de Puentes sobre el Río Seym

Fuentes rusas afirman que las fuerzas ucranianas han causado daños o destrucción en todos los tres puentes sobre el río Seym en la parte occidental de Rusia. Los ataques ucranianos sobre los puentes del Seym en Kursk parecen estar obstaculizando la respuesta rusa a la ofensiva de Kursk, que Ucrania comenzó el 6 de agosto.

04:30 Rusia Informa sobre un Amplio Ataque con Drones de Ucrania

Rusia informa sobre un amplio ataque con drones de Ucrania en diversas regiones. Las autoridades informan la interceptación de tres drones a aproximadamente 38 kilómetros al sur del Kremlin, así como de 15 más en la región fronteriza de Bryansk. Previamente, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, había informado que tres drones que se dirigían hacia Moscú fueron interceptados sobre Podolsk. No se informaron daños ni heridos en Bryansk y Podolsk. También se informan interceptaciones en las regiones de Tula y Rostov, sin señales de daños ni heridos. El número exacto de drones y misiles lanzados sigue sin claridad. Ucrania suele abstenerse de comentar este tipo de incidentes.

03:50 Putin y Kadyrov Inspeccionan Tropas en Chechenia

Por primera vez en 13 años, el presidente ruso Vladimir Putin visita la república del Cáucaso del Norte de Chechenia. Junto al líder checheno Ramzan Kadyrov, inspecciona tropas y voluntarios que se preparan para ser desplegados en Ucrania. "Mientras tengamos personas como ustedes, somos completamente invencibles", les dice Putin a las tropas en la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales en Gudermes, según el sitio web del Kremlin. La visita no anunciada tiene lugar en medio de los recientes avances ucranianos en la región rusa de Kursk. Kadyrov informa a Putin que Chechenia ha enviado más de 47,000 combatientes a Ucrania desde el inicio del conflicto, incluyendo aproximadamente 19,000 voluntarios. Kadyrov a menudo se describe a sí mismo como el "soldado de a pie" de Putin.

Rusia informa sobre un ataque con drones en su capital, Moscú. Según el mensaje de Telegram del alcalde Sergei Sobyanin, tres drones, creídos haber sido lanzados desde Ucrania, fueron interceptados por las fuerzas de defensa aérea. No se han informado daños ni heridos a causa de los escombros caídos.

01:50: Confirmación Potencial de Traición: El FSB Declara el Arresto de un Investigador

El servicio de seguridad federal ruso (FSB) anuncia el arresto de un investigador bajo sospecha de traición. El individuo no identificado presuntamente admitió haber organizado ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica de Ucrania, transferir fondos al ejército ucraniano y recopilar información sobre el ejército ruso. El FSB no especifica la fecha exacta del arresto del sospechoso. Los medios rusos circulan un video que presuntamente muestra el arresto, con un fondo nevado. Según el canal de Telegram Ostoroschno Nowosti, el individuo arrestado sería un físico, con rumores sobre su detención en diciembre de 2023, según sugieren fuentes de medios anteriores.

00:59: Zelensky Celebrates the Ban of Moscow-Loyal Orthodox Church Faction in Ukraine

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky felicita al Parlamento por su decisión de prohibir una facción pro-Moscú de la Iglesia Ortodoxa. "Me gustaría reconocer la contribución de la Verkhovna Rada, que ha autorizado esta legislación para nuestra independencia espiritual", comenta Zelensky en su actualización diaria de video. El Parlamento aprobó la legislación para prohibir la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que había estado bajo el control de Moscú durante décadas. La secta pro-Moscú de la Iglesia en Ucrania se acusa de justificar o incluso colaborar con el enemigo, los delitos cometidos por Rusia contra sus propios civiles. La iglesia se ha desvinculado oficialmente de Moscú pero sigue leal al Patriarca de Moscú. El Patriarca de Moscú apoya la invasión de Rusia en Ucrania y es un aliado del líder del Kremlin, Vladimir Putin.

23:07: Pentágono: Rusia lucha por contrarrestar avance ucraniano en Kursk Según la evaluación del Pentágono, Rusia enfrenta desafíos para responder a la contraofensiva de Ucrania en la región de Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, anuncia en Washington que hay señales de que Moscú está reasignando un número limitado de unidades a la zona. Ryder continúa: "En general, diría que Rusia está luchando de verdad para responder". Ryder destaca que Ucrania ha puesto a su oponente en desventaja, diciendo: "Está claro que Ucrania ha puesto a su oponente en situación difícil". Cuando se le pregunta sobre el respaldo público de Washington a la avanzada de Ucrania, Ryder no ofrece una respuesta directa, pero se refiere a la declaración del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre la creación de una zona de amortiguación. Aclara que están trabajando con Kiev para comprender mejor los objetivos específicos.

22:10: Zelensky: La importancia de equilibrar la movilización y la economía El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destaca la importancia de equilibrar la movilización de tropas y el mantenimiento de la economía de guerra. Durante su visita a una instalación industrial en Kropywnyzkyj, en el centro de Ucrania, Zelensky responde a una pregunta de un trabajador reconociendo que los empleos ocupados son esenciales para los salarios de los soldados y los esfuerzos de defensa de Ucrania.

21:44: Ucrania reporta progreso territorial adicional en Kursk Ucrania informa sobre avances de 28 a 35 kilómetros en la región de Kursk de Rusia. Las fuerzas rusas están reforzando sus posiciones allí con tropas de otras áreas, afirma el jefe del ejército Oleksandr Syrsky en un discurso televisado. Además, Rusia estaría moviendo unidades a Pokrovsk en el este de Ucrania, donde Recently the heaviest fighting has occurred. Russia has yet to comment.

21:25: Putin regresa a Chechenia después de 13 años de ausencia El presidente ruso Vladimir Putin visita la República Chechena por primera vez en 13 años para reunirse con el líder regional Ramzan Kadyrov. Imágenes publicadas por la agencia de noticias RIA Novosti muestran a Putin saludando a Kadyrov en Grozny. Luego, Putin pone su brazo alrededor del hombro de Kadyrov y lo saluda con un cálido abrazo antes de que ambos se vayan en un vehículo lujoso. Kadyrov comparte en Telegram sobre una agenda repleta de eventos. A pesar del día ajetreado, Putin muestra una energía y entusiasmo interminables para explorar varios lugares en Chechenia.

21:02: Scholz: Ucrania recibe "cantidades significativas de dinero, en efecto significativas" El canciller alemán Olaf Scholz desmiente las acusaciones de que su país no está apoyando adecuadamente a Ucrania. Confirma que Ucrania recibirá más de siete mil millones de euros este año, lo que convierte a Alemania en el contribuyente más generoso de Europa. El año que viene, Ucrania recibirá cuatro mil millones de euros del presupuesto federal, una vez más una contribución significativa de un país europeo. Scholz también menciona los 50 mil millones de dólares que los países del G7 están facilitando mediante el uso de activos rusos incautados. "Este es un apoyo financiero significativo, en efecto significativo", enfatiza. Sin embargo, hay incertidumbre sobre cuándo estos 50 mil millones estarán disponibles para Ucrania.

19:43: Iglesia Ortodoxa de Moscú califica el plan de prohibición de la iglesia en Ucrania como "ilegal" La Iglesia Ortodoxa Rusa condena el proyecto de prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana afín a Rusia, como se decidió en la legislatura ucraniana. La considera una "acción ilegal" y una "grave infracción de los principios fundamentales de la libertad religiosa y los derechos humanos", según el portavoz de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Vladimir Legoyda, a través de Telegram. Advierte que aplicar esta ley podría llevar a "amplios actos de violencia contra numerosos fieles". El patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, también expresó sus preocupaciones al visitar el monasterio de Solovki en el norte de Rusia, diciendo que "estamos viviendo tiempos difíciles cuando muchos se oponen a nosotros no por nuestras equivocaciones, sino simplemente porque somos diversos". Kirill ha sido un firme defensor del conflicto contra Ucrania. Previamente, los legisladores de Kyiv aprobaron un proyecto de ley que aboga por la prohibición de organizaciones religiosas con vínculos con Moscú.

La Unión Europea no ha intervenido en el uso de Ucrania de armas occidentales contra objetivos rusos, a pesar de la crítica internacional de la ofensiva de Ucrania en suelo ruso.

En vista del conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, el político alemán Michael Roth destacó la necesidad de un fuerte apoyo internacional a Ucrania, expresando su satisfacción con los éxitos militares de Ucrania en suelo ruso, lo que ha fortalecido la moral de los residentes ucranianos.

