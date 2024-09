- Las elecciones del Landtag de Sajonia: equilibrio entre desorden y pragmatismo

Después de las elecciones, los Verdes y la Izquierda se centran en curar sus heridas, mientras que la AfD está perpleja por no haber vuelto a ser la fuerza dominante en una elección estatal. Mientras tanto, la CDU, el Partido Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD se están observando mutuamente, ya que se espera que formen el futuro gobierno en el Estado Libre. Algunas partidos están desanimados, otros perplejos. Sin embargo, el BSW está irradiando optimismo.

El secretario general de la AfD de Sajonia, Jan Zwerg, conocido por su postura dura y crítica, sorprendentemente felicita al ministro presidente Michael Kretschmer (CDU) por su victoria la mañana después de las elecciones. "Soy un deportista", dice, "eso es lo que se hace".

En este día, Zwerg habla extensamente sobre el "frente patriótico". Afirma que es más grande de lo que la gente piensa. Algunos votantes también eligieron a "pequeños partidos patrióticos", dice. Estos son reservas que les gustaría aprovechar en el futuro.

La AfD busca ser más orientada a soluciones en la oposición

En última instancia, deben convencer a los votantes de que no es sabio apoyar a un pequeño partido, especialmente en una carrera ajustada entre la CDU y la AfD. Se trata de números, señala Zwerg. Al mismo tiempo, asegura que su partido será más orientado a soluciones en interés del estado desde la oposición.

El político Tom Thieme cree que los partidos de derecha habrían desempeñado mejor si no hubieran competido entre sí. La AfD recibió el 30,6% de los votos el domingo, mientras que los Sajones Libres lograron el 2,2%. "Si sumas ambos resultados, eso es exactamente el 32,8% - la misma porcentaje que la AfD obtuvo en Turingia, donde no hubo tal competencia de la extrema derecha", explica Thieme.

Thieme, de la Universidad de Policía de Sajonia, lo deja claro: la AfD falló en dos objetivos electorales. No se convirtió en la fuerza más fuerte y no puede bloquear decisiones con una minoría de bloqueo - más de un tercio de los escaños en el parlamento. Según un nuevo cálculo de distribución de escaños, la AfD solo obtiene 40 escaños en el parlamento estatal.

El espectro del partido conservador está fragmentado

Partidos como la Unión de Valores, el Partido Alemania y los Electores Libres también estaban en la carrera, todos targeting a una base de votantes similar. La fragmentación en este área ciertamente ha ayudado a la CDU a mantenerse como la fuerza más fuerte en el Estado Libre -aunque por poco. La Unión considera el resultado de las elecciones como un mandato para gobernar.

Tanto Kretschmer como el secretario general de la CDU, Alexander Dierks, han descartado la cooperación con la AfD, a pesar de los acercamientos de Zwerg. La CDU había decidido anteriormente a nivel federal no trabajar con tales partidos extremos, ya sean de derecha o de izquierda. El Partido de la Izquierda comparte la misma postura, pero no el BSW.

El líder de la CDU, Friedrich Merz, ya había expresado su oposición a una posible coalición con el BSW este verano. Cuando se le preguntó sobre la cooperación con el BSW para evitar ministros de la AfD en el Este, dijo: "Eso está claro, siempre lo hemos dicho. No trabajamos con tales partidos extremos de derecha o izquierda".

En la sede oriental del BSW, esto no sentó bien. Dado los sondeos, estaba claro que el BSW podría ser necesario para formar el gobierno.

Kretschmer está de acuerdo con negociaciones extensas para Sajonia

Eso es exactly lo que happened in Sajonia. El resultado de las elecciones estatales da a la CDU la oportunidad de un gobierno estable, dice Kretschmer. "Estoy agradecido por eso". No será fácil y no sucederá rápidamente. "Es sobre discutir calmadamente y responsablemente qué temas son necesarios ahora".

"Si hay alguna colaboración, eso no significa renunciar a sus propias posiciones. Sería una partnership de responsabilidad", dice Kretschmer. "Se aclaran las cosas que se consideran correctas y se puede acuerdo en ellas, y se mantiene en los otros puntos donde se discrepa".

El SPD es cauteloso

El SPD inicialmente vaciló. El presidente del estado, Henning Homann, dijo que ve una posible coalición que involucra al BSW "extremadamente escéptico". El curso del BSW es incierto y hay grandes lagunas en su programa electoral. Sin embargo, el SPD está dispuesto a asumir la responsabilidad y también está dispuesto a hablar.

El político de Leipzig Hendrik Täger predice una difícil partnership entre la CDU, el BSW y el SPD. "Formar una coalición tan heterogénea y el negocio diario de gobernar en una alianza así sería un gran desafío para todos los involucrados". Le asigna al BSW un papel clave en el gobierno durante los próximos cinco años, llamando a la alianza "un pequeño partido con una repentina significación estatal".

La CDU y el SPD están considerando posibles partnerships para formar el futuro gobierno en el Estado Libre, ya que la fragmentación en el espectro del partido conservador ha ayudado a la CDU a mantenerse como la fuerza más fuerte. A pesar de las oposiciones anteriores, el líder de la CDU, Friedrich Merz, ha indicado que la cooperación con el BSW podría ser necesaria para evitar ministros de la AfD en el Este.

Dado el objetivo de la AfD de ser más orientada a soluciones en la oposición, deben convencer a los votantes de que no es sabio apoyar a un pequeño partido en una carrera ajustada, ya que se trata de números, según Zwerg de la AfD.

Lea también: