Las dos hermanas Williams se perderán el US Open

Serena Williams anunció que no jugaría debido a una lesión en los isquiotibiales, escribiendo en Instagram: "Después de una cuidadosa consideración y siguiendo el consejo de mis médicos y equipo médico, he decidido retirarme del US Open para permitir que mi cuerpo se cure completamente de un desgarro en los isquiotibiales."

"Nueva York es una de las ciudades más emocionantes del mundo y uno de mis lugares favoritos para jugar: echaré de menos ver a los aficionados pero estaré animando a todos desde la distancia. Gracias por vuestro continuo apoyo y cariño. Nos vemos pronto", añadió.

En los últimos tres años, Serena Williams, que cumplirá 40 años el 26 de septiembre, ha estado persiguiendo el récord de todos los tiempos de Grand Slam en individuales de 24 campeonatos, en poder de Margaret Court.

Más tarde, el miércoles, Venus Williams dijo en las redes sociales que no competirá debido a una lesión en la pierna.

"Yo tampoco puedo jugar el US Open", dijo en un vídeo. "Es muy, muy, muy decepcionante. Estoy teniendo algunos problemas con mi pierna durante todo este verano, y simplemente no pude superarlo."

Venus Williams, de 41 años, jugó el lunes en un torneo WTA 250 en Chicago, perdiendo ante Hsieh Su-Wei en la primera ronda.

Debutó en un grande en el US Open de 1997. Ha ganado el torneo en dos ocasiones.

"Voy a echar de menos el Abierto", dijo. "Es mi Slam favorito. He tenido tantos recuerdos increíbles allí, y no puedo esperar a volver a la pista, sea cuando sea. Trabajaré con mi equipo para que sea lo antes posible. De momento no hay fecha".

Las hermanas Williams son los últimos nombres destacados en perderse el torneo después de que Dominic Thiem, defensor del título masculino, Roger Federer y Rafael Nadal anunciaran que no competirían debido a lesiones.

El US Open comenzará el lunes.

Fuente: edition.cnn.com