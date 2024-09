- Las directrices para los padres no son establecimientos para la divulgación de datos sobre los niños ausentes de la escuela en Renania del Norte-Westfalia.

En Renania del Norte-Westfalia, no hay planes para una política unificada y estatal sobre cómo las escuelas deben alertar a los padres si su hijo falta a la escuela sin una razón válida. En general, se debe mantener a los padres informados y orientados sobre los principales temas relacionados con la escuela, como explicó la Ministra Dorothee Feller (CDU) en respuesta a una consulta del FDP. "Esto incluye informar a los padres si los estudiantes, especialmente los más jóvenes, no aparecen inesperadamente en la escuela sin una excusa clara", dijo Feller. Sin embargo, el método específico se leave a discreción de las escuelas individuales, sin planes del gobierno estatal para imponer procedimientos más detallados sobre ellas.

La fracción parlamentaria estatal del FDP señaló en su consulta que ha habido casos de niños que no han llegado a la escuela, con los padres enterándose hasta la tarde. Esta incertidumbre afecta no solo a los padres, sino también a los maestros y compañeros de clase, argumentaron los representantes del FDP Marcel Hafke y Franziska Müller-Rech. Sugirieron que una comunicación más oportuna de la escuela a los padres podría haber ayudado a localizar al niño antes y de manera más segura si algo hubiera sucedido.

Feller no tuvo una respuesta a cuántos niños han desaparecido en el camino a la escuela en NRW en los últimos años, ya que eso Would involve a laborious manual research requiring a considerable amount of time and isn't readily available. Sin embargo, mencionó que una mayor presencia policial en las rutas escolares puede contribuir a reducir los posibles peligros para los niños.

La propuesta del FDP para mejorar el monitoreo de la asistencia escolar incluye sugerir que el Landtag, el parlamento de Renania del Norte-Westfalia, considere implementar un mandato para que las escuelas notifiquen a los padres de manera más oportuna si su hijo falta sin una razón válida. En un escenario así, las escuelas tendrían que seguir directrices estrictas establecidas por el Landtag para garantizar la comunicación oportuna con los padres.

