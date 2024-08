- Las diferencias con una temporada normal

Sonja Zietlow (56) y Jan Köppen (41) presentarán "Soy una celebridad... ¡Sácame de aquí! La batalla de las leyendas del jungle" en RTL+ a partir del 15 de agosto (también en RTL a partir del 16 de agosto). La temporada de Allstars con 13 antiguos concursantes promete algunos cambios que diferencian esta edición especial de una temporada regular.

¿Quién decide las pruebas?

Esta vez, la temporada de Allstars tendrá lugar en Sudáfrica, no en Australia, donde se grabó anteriormente el reality show en 2022 debido a las posibles restricciones de viaje por COVID-19. El ganador del premio de €100,000 no será decidido por el público, ya que la edición de Allstars se grabó previamente, lo que permite a los espectadores de RTL+ ver el último episodio un día antes. En RTL, el episodio se emitirá un día después, comenzando a las 8:15 PM en lugar del horario tardío habitual.

El público no tendrá influencia sobre quién enfrentará la prueba del jungle o abandonará el campamento. "Mucho se decidirá en las pruebas y dentro del equipo", explica Sonja Zietlow en una entrevista de RTL. "Ya no se puede culpar al público por decidir las cosas desde fuera, y no se puede decir que no eres realmente responsable o no puedes influir en ello", añade Jan Köppen. "Al final, tendrán que mirarse a la cara y decir: '¿Por qué dijiste que debería hacer esto o irse?'", dice el presentador.

Sin reglas fijas

Zietlow dice: "Por ejemplo, si no ganas una prueba, es posible que tengas que irte a casa". Habrá consecuencias por lo que suceda dentro del equipo. Según RTL.de, no hay reglas fijas en la temporada de Allstars. En una temporada regular, los concursantes deben seguir reglas establecidas y enfrentar penalizaciones por cualquier incumplimiento.

Para los dos presentadores, el cambio principal es el nuevo formato de emisión, dice Sonja Zietlow. "No estamos en directo, lo que significa que no tenemos que hacer shows en directo o trabajar día y noche. Entraremos unas pocas veces, haremos un anuncio y grabaremos muchas pruebas".

El cambio de ubicación de grabación para la temporada de Allstars de Australia a Sudáfrica se debió principalmente a las posibles restricciones de viaje por COVID-19. Dado que la edición de Allstars se grabó previamente, el ganador del premio de €100,000 no será decidido por el público, ya que la situación del coronavirus podría haber afectado la votación en directo del público.

Lea también: