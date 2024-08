- Las determinaciones pendientes en el complejo divorcio de Ben Affleck y Jennifer Lopez potencialmente involucran a Matt Damon.

Cuando una persona vuelve a atar el nudo en la vida, es difícil imaginar que la relación pueda fracasar, especialmente cuando se cree que se ha dominado el arte de las relaciones esta vez. Esto parece haber sido el caso de Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes optaron por no firmar un contrato prenupcial y presumiblemente creían que su amor era indestructible.

Sin embargo, su amor se desplomó dos años después del matrimonio. El 20 de agosto, día de su aniversario de boda, Jennifer Lopez presentó una demanda de divorcio contra su pareja. Se informó que las "diferencias irreconciliables" fueron la causa. Los medios de comunicación de Estados Unidos especularon que Ben Affleck luchaba con la atención pública y la exhibición de su relación en las redes sociales. Sin embargo, ninguna de las partes ni las razones detrás de esta acción se han confirmado.

El portal de noticias "TMZ" descubrió información sobre los activos de la pareja. Dado que Jennifer Lopez y Ben Affleck no tenían un contrato prenupcial ni un acuerdo de propiedad, todos los activos adquiridos y ganados durante sus dos años de matrimonio se dividirán. Uno de los activos más significativos es la participación de Ben Affleck en la compañía de producción "Artists Equity (AE)".

Jennifer Lopez podría reclamar una parte de los beneficios de AE

La compañía de producción se estableció en noviembre de 2022, lo que cae dentro del período de propiedad conjunta, y ha sido exitosa. Esto podría implicar que J. Lo podría tener una participación financiera en una parte de los beneficios de las películas actuales y futuras de AE con éxito, como "Air", "Unstoppable", "The Instigators", "Small Things Like These" y "The Accountant 2". Sin embargo, otra estrella de Hollywood es involuntariamente arrastrada al divorcio de Bennifer: el amigo de Affleck, Matt Damon.

Durante ese período, Jennifer Lopez también ganó considerables ingresos. Estuvo involucrada en proyectos como "Atlas", "The Mother", "Shotgun Wedding" y "Marry Me". También dirigió un documental sobre su vida titulado "This Is Me... Now".

La pareja posee una casa en Beverly Hills, valorada en alrededor de $68 millones, que ha estado en el mercado durante varias semanas. Sin embargo, también hay una hipoteca de alrededor de $20 millones en la propiedad.

"Magazine Wealth" estima que los activos totales de Jennifer Lopez ascenderán a aproximadamente $335 millones para 2024, con su riqueza prevista para aumentar en $30 millones ese año. En contraste, Ben Affleck, según el portal, es relativamente pobre con aproximadamente $140 millones en activos, sin revelar el ingreso anual del actor.

A pesar de ser amigo de Ben Affleck, Matt Damon podría verse involuntariamente involucrado en los procedimientos de divorcio debido a su participación en la compañía de producción de Affleck, Artists Equity (AE). Esta compañía, establecida durante el matrimonio de la pareja, ha sido exitosa y podría contribuir potencialmente a la división de activos.

Matt Damon, como su amigo Ben Affleck, también ha ganado significativamente en la industria del entretenimiento. Sus producciones, como "Stillwater" y "The Last Duel", consolidan aún más su patrimonio neto en Hollywood.

