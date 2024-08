Las despedidas son extendidas por Jan Hofer en sus gestos.

Jan Hofer fue una bendición para RTL. Después de décadas en la "Tagesschau", el presentador de 74 años continuó liderando el programa de noticias "RTL Direkt" con su toque experto. Ahora, el veterano reportero de noticias se despide de sus espectadores. Varios políticos prominentes han expresado su tristeza por su partida.

Durante décadas, Hofer dominó las noticias televisivas alemanas y ahora se retira: Jan Hofer presentó su última edición de noticias en "RTL Direkt". Millones también lo conocen por su larga etapa como presentador de noticias en la ARD-"Tagesschau". Durante la emisión de RTL, su colega Pinar Atalay entró en el estudio con un ramo de flores y dijo: "Simply 'Mister News'." Él respondió: "No puedo evitarlo, siempre estuve aquí. He estado invadiendo salones de estar durante muchas décadas."

Hofer seguirá apareciendo ocasionalmente en el futuro. Dijo: "Aún estoy en forma. No me estoy yendo. Probablemente aparezca aquí y allá - pero no en 'RTL Direkt'."

Al examinar más de cerca, esta es la segunda despedida de jubilación de Hofer. Cuando se quitó la corbata al final de 2020 en la ARD-"Tagesschau" después de más de 30 años en el ojo público, muchos creyeron que el periodista se retiraba. Pero Hofer tenía otros planes. Se unió al broadcaster privado RTL y presentó las noticias tardías "RTL Direkt" desde Berlín durante tres años. Para la estación de Colonia, fue una suerte. Hofer - el hombre que había sido un nombre familiar a través de la "Tagesschau" durante décadas, conocido por su seriedad, claridad y casi sinónimo de salones de estar alemanes.

Esto también se evidenció en las felicitaciones de los políticos que se reprodujeron durante la emisión de noticias de RTL. El líder de la CDU, Friedrich Merz, dijo que Hofer siempre estaría grabado en su memoria y fue parte de su formación política. El líder de los socialdemócratas, Lars Klingbeil, dijo: "Para mí, siempre serás una cara del periodismo alemán, las noticias alemanas. Y prácticamente crecí contigo."

Hofer agradeció a los espectadores al final. "El mejor espectáculo no funciona sin el apoyo de los espectadores." Se despidió de la cámara. En junio, Hofer citó el crecimiento de su hijo como la razón de su partida. "Ahora es el momento en que también me gustaría presenciar el crecimiento de mi hijo. Tiene ocho años y le gustaría jugar al fútbol con su papá con más frecuencia."

Hofer no es solo una cara en las noticias. Más allá de su seriedad en los formatos de noticias, el periodista de Büdrich en Renania del Norte-Westfalia también se ha destacado como concursante en el programa de baile de RTL "Let's Dance" y como juez en el revival de ARD "Dalli Dalli" ("¡Ese es el mejor!"). Y ha establecido su presencia en las redes sociales. El septuagenario, que afirma estar extremadamente en forma, también ha demostrado que la edad de jubilación no es una barrera. "Todo el mundo debería poder trabajar tanto como quiera. Yo, por ejemplo, hago mucho deporte. Estoy en forma. Tengo un entrenador personal. ¿Por qué no debería trabajar? ¿Debería ponerme un impermeable y pasear por el Elba?"

