Las declaraciones de celebración de un individuo designado Olatunji despiertan desconcierto

No es inusual que los futbolistas revelen mensajes después de marcar goles. Pero el miércoles surgieron preguntas sobre la proclamación de Victor Olatunji, delantero nigeriano, de ser el "Elegido" después de marcar un gol para Sparta Praga contra RB Salzburgo en la Liga de Campeones. Esta frase parece estar relacionada con una popular iglesia pentecostal nigeriana conocida por realizar milagros y ayudar a los miembros a obtener visados de trabajo para Europa.

Olatunji, de 25 años, marcó el gol intermedio del 2-0 en el minuto 42 del partido que terminó 3-0 (2-0). Su celebración included imitando el salto de alegría de Cristiano Ronaldo y mostrando su camiseta con el mensaje escrito a las cámaras antes del descanso.

¿Un enlace a una iglesia milagrosa?

El medio nigeriano "The Guardian" estableció una posible conexión con una de las iglesias pentecostales evangélicas en rápida expansión en el país más poblado de África. "The Lord's Chosen" (también conocida como "The Chosen Ones of the Lord"), fundada en 2002 y con su propia estación de radio y servicios en línea, es famosa por sus afirmaciones de milagros como curar enfermedades, lograr el éxito en la carrera o incluso obtener visados de trabajo europeos a través de las oraciones y el Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia a menudo utilizan la frase "Yo soy un elegido".

Otro futbolista nigeriano, Victor Boniface del Bayer Leverkusen, causó revuelo en el partido de la Bundesliga del fin de semana con su celebración de gol poco convencional. Bajó los pantalones y comenzó a bailar, citando una tendencia de TikTok de un influyente nigeriano.

Boniface aclaró su baile post-gol inusual: "Solo estaba siguiendo una tendencia de un influencer nigeriano que coreografió

