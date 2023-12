Las decepciones con los regalos ocurren. Esto es lo que debes hacer para sentirte mejor al respecto

"Era como una confusión interior y una conversación conmigo misma: ¿digo algo? ¿O me conformo con lo que he recibido?". recuerda Eckel.

Eckel sabía que no se pondría el collar porque tiene preferencias específicas en cuanto a las joyas. Pero ahora su marido le había regalado algo que no le gustaba, y se sentía culpable por estar decepcionada.

Para muchas personas, esta decepción -seguida de culpabilidad- es natural después de recibir un regalo que no les gusta. Puede ser ese jersey anual de tus padres que no es de tu talla, una camiseta con el logotipo de un grupo de música que te encantaba de adolescente (pero ya no) o una joya de plata cuando tú sólo llevas oro.

El regalo se queda guardado y cogiendo polvo porque no te atreves a deshacerte de él. Y puede que te quedes con la sensación de que tus seres queridos no escuchan lo que quieres.

Qué hacer si recibes un regalo que no te gusta

Cuando Eckel recibió el collar de su marido, sobre todo se sintió confusa: ¿por qué le había regalado el collar en lugar del anillo que ella quería? Ya no recuerda por qué no le regaló el anillo, pero sí la conversación que decidió tener con él.

"Le dije: 'No quiero parecer malcriada ni desagradecida. Pero también quiero entender tu proceso de pensamiento detrás de esto', y lo hablamos, y me sentí mejor", dijo Eckel. "Y él se sintió mejor cuando se lo dije. Me dijo: 'No quiero que te enfades por esto y que yo no sepa por qué'".

Eckel entonces se sintió bien devolviendo el collar para usar el dinero en otra parte, dijo.

Según Mielad Owraghi, terapeuta matrimonial y familiar del Centro de Medicina del Comportamiento de la Universidad de Loma Linda, en Redlands (California), tener esa conversación puede ayudar a aliviar los sentimientos de decepción y culpa.

"Es importante encontrar aprecio y gratitud en el regalo en sí", dijo Owraghi. "Pero si sientes que no estás recibiendo los regalos que deseas, entonces tal vez necesites comunicarte con esa persona un poco más, para que entienda qué regalarte".

Según Suzanne Degges-White, consejera licenciada y profesora y directora del departamento de asesoramiento y educación superior de la Universidad del Norte de Illinois, en DeKalb, Illinois, hacer preguntas para entender por qué la persona que hace el regalo ha elegido ese regalo puede ayudar a quien lo recibe a comprender lo que se ha pensado en él.

"Los regalos nos dicen cómo creemos que la gente nos ve, cómo creemos que la gente percibe nuestra relación", explica. "Y con las parejas románticas muchas veces, sobre todo en las primeras etapas, queremos que el regalo sea simbólico de lo mucho que alguien se preocupa por nosotros".

Es importante mantener conversaciones sinceras con las personas con las que se mantiene una relación duradera para establecer qué tipos de regalos gustan y cuáles no, sobre todo para que el patrón no se repita en las siguientes fiestas, explica Degges-White. Pero si la persona no es una pareja romántica o un amigo íntimo o familiar, guardar silencio y recordar las buenas intenciones de quien hace el regalo puede ser la mejor manera de actuar, dijo.

"Si alguien ha elegido con cariño algo para ti que a ti te parece horroroso, nos sentimos mal, porque no queremos herir los sentimientos de la gente, especialmente de las personas que nos importan", dijo. A veces, poniéndote ese jersey que nunca te pondrías para seguirle la corriente a esa persona, "le estás haciendo un regalo, al encontrar placer en el regalo que te ha hecho".

La intención es lo que cuenta

En 2020, el programa "Saturday Night Live" de la NBC emitió un sketch sobre la cantidad de mamás que recibían batas por Navidad. En Navidad, unos días después, las madres de todo el mundo publicaron fotos con sus nuevas batas en respuesta a ese sketch.

Cuando se trata del arte de regalar, la gente dice que lo que cuenta es la intención, pero un poco más de atención de lo habitual puede ayudar mucho. "Normalmente, el mejor regalo es cuando alguien sabe lo que te gusta y te regala algo que cree que te gustará porque se ha fijado en cosas de ti", dice Degges-White.

"Y cuando la gente no ha hecho eso y nos regala algo totalmente inapropiado, sentimos que no nos han visto y sentimos que no nos valoran de la forma en que queremos que nos valoren".

Comunicar tus necesidades y deseos a tus seres queridos es importante para mantener relaciones sólidas, afirma Owraghi. A su vez, escuchar y tomar nota de cualquier sugerencia que tus seres queridos puedan darte para posibles regalos a lo largo del año puede ayudarte a sentirte más preparado cuando vuelva la temporada, dijo.

Eckel, una creadora de contenidos que da consejos a sus seguidores sobre relaciones, paternidad y salud mental, publicó un vídeo en TikTok el año pasado sobre su experiencia con el regalo de su marido. En el vídeo, explicaba que si la situación fuera al revés, querría que su marido se lo dijera si le hace un regalo que no le gusta.

"Somos humanos, tenemos emociones, y ciertos escenarios van a evocar emociones muy normales", dijo Eckel. "Puedo optar por hablar de ello con mi pareja. O puedo decir: 'Sabes qué, voy a sentir esta decepción. Voy a sentir la tristeza. Y luego voy a superarlo'".

Fuente: edition.cnn.com