- Las críticas surgen tras el fracaso de las negociaciones sobre la migración

El intento infructuoso de establecer una estrategia colaborativa entre la administración del semáforo y la Unión para regular la inmigración ilegal ha suscitado diversas reacciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. La líder de los socialdemócratas (SPD), Manuela Schwesig, criticó a los líderes del partido de la Unión por su falta de disposición a colaborar en este asunto. "No entiendo por qué abandonaron la mesa de negociaciones. Parece una sabotaje deliberado. No es bueno para nadie, ni para nuestro país ni para el problema", declaró. Las declaraciones se realizaron en Schwerin, después de que el líder de la Unión, Friedrich Merz, declarara que las conversaciones habían sido infructuosas el martes por la noche en Berlín. Schwesig advirtió que la falta de cooperación fortalecía las perspectivas populistas.

Política de la CDU critica el sistema de asilo disfuncional

Merz encontró apoyo en la líder del grupo parlamentario estatal y de la CDU, Daniele Peters. Ella acusó al gobierno federal de falta de determinación para implementar deportaciones y rechazos en la frontera de manera consistente para los refugiados. Los Verdes, así como importantes secciones de la SPD, no están dispuestos a considerar la migración como un problema político urgente en su nivel actual, según Peters. Ella se refirió al sistema de asilo alemán como "dysfuncional". "En realidad, está diseñado para beneficiar a las personas que llegan a Alemania y luego, con la ayuda de abogados astutos y activistas políticos, aseguran la residencia permanente en Alemania. No es así como debería funcionar y ciertamente no debería continuar así", enfatizó.

La Unión rechaza más conversaciones sobre limitar la inmigración

La administración del semáforo y la Unión no pudieron llegar a un acuerdo sobre la política migratoria futura durante su reunión en el Ministerio Federal del Interior. En opinión de la CDU y la CSU, los partidos del gobierno no propusieron soluciones viables que conduzcan a rechazos en la frontera más allá del nivel actual. Merz rechazó cualquier otra propuesta de la administración del semáforo para continuar las discusiones. Afirmó que el intento de encontrar un camino común había fallado. En respuesta, los políticos del semáforo acusaron a la Unión de irresponsabilidad.

Según Schwesig, la migración es uno de los problemas sociales más importantes que preocupan a la gente y donde esperan cambios. "Creo que es absolutamente crucial para la unidad social que las fuerzas democráticas colaboren y encuentren soluciones. Todos deberían hacer un esfuerzo entre sí", destacó. La administración del semáforo ha propuesto numerous

