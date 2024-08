Las críticas contra la gestión de la AfD por parte de un miembro del personal de limpieza son cuestionadas por ser inmaduras.

La Alianza Progresista (AP) está predominantemente bajo presión por parte de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) debido a sus comentarios sobre la Alternativa para Alemania (AfD) durante la campaña electoral del estado de Turingia. La presidenta de AP, Sahra Wagenknecht, no se retracta y lucha contra ello. Ella cree que el manejo previo de la AfD por parte de otros partidos no ha impedido a Höcke y sus aliados.

Wagenknecht, líder de AP, aboga por una estrategia diferente para tratar con la AfD. "La actual aproximación de rechazar todo de la AfD y celebrarse a sí mismos como grandes demócratas evidentemente no ha frenado a Höcke y compañía", dijo a la Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Si la AfD dice que el cielo es azul, AP no afirmará que es morado. Derivar intenciones de coalición de esto es infantil. Necesitamos un enfoque diferente, y sobre todo, necesitamos política racional a nivel federal y estatal que finalmente aborde las necesidades de los ciudadanos en lugar de dejarlos insatisfechos", enfatizó la fundadora del partido que lleva su nombre.

Wagenknecht respondió a una declaración del candidato principal de la CDU de Turingia, Mario Voigt. Él había instado a Wagenknecht a aclarar su posición después de que el candidato principal de AP para las elecciones estatales del 1 de septiembre, Katja Wolf, no hubiera descartado apoyar iniciativas de la AfD en el parlamento el jueves por la noche en MDR.

¿Cómo ve AP a la AfD?

" No tengo un gran miedo de que la AfD proponga un número absurdo de propuestas legislativas sensatas", dijo Wolf el jueves por la noche, refiriéndose a sus experiencias de vida. "Pero si eso es así, entonces lo discutiremos, y será el poder del argumento en la arena política". La "manera extremadamente estrecha de mente de tratar con cada uno" es "ya no está actualizada". Ella llamó a "no una relación típica, sino una en profundidad" con la AfD.

Voigt acusó más tarde a AP de mantener la opción de cooperación con la AfD abierta. En la discusión de MDR, quedó claro que AP podría imaginarse tolerando un gobierno minoritario de la AfD, dijo él. Los votantes ahora saben con qué se están enfrentando, dijo Voigt. Katja Wolf le dijo a la Agencia Alemana de Prensa: "Esa es una interpretación completamente absurda".

A pesar de su dura crítica, Voigt no descartó la cooperación entre la Unión y el partido recién formado. Dijo que esperaría humildemente el resultado de las elecciones y trataría de convencer a tantos votantes como fuera posible para que voten por su partido con ambos votos.

La Alianza Progresista (AP) solo estableció su asociación estatal de Turingia en marzo, pero el partido está haciendo bien en los estados del este de Alemania según las encuestas - en Turingia, incluso está en camino de una carrera cerrada con la CDU por el segundo lugar en las elecciones estatales. Si Wolf superara a Voigt's CDU en la noche electoral, podría reclamar el puesto de Ministro Presidente. Ninguno de los partidos con posibilidades de entrar en el parlamento estatal quiere formar una coalición con la AfD de Björn Höcke, por lo que su reclamo de poder a pesar de la posición principal en las encuestas se considera poco realista.

Wolf: "Más pragmatismo y menos ideología"

Ya hace unos días, Wolf había llamado a un nuevo enfoque hacia la AfD en una entrevista con "Welt" y criticó que el firewall había fortalecido a la AfD. Si hay razones claras para rechazar una solicitud, debe ser rechazada. "O uno tiene que estar por encima de ello y decir: Es razonable, estamos de acuerdo. Necesitamos más pragmatismo y menos ideología", dijo.

Más tarde, Wolf le dijo a la Agencia Alemana de Prensa que debería ser más sobre contenido y menos sobre "rechazo". Sin embargo, también era consciente de las reglas del juego político. "Si estás en una coalición, se aplican diferentes reglas a las solicitudes. Eso es lógico".

En una entrevista con MDR, la política dejó claro que considera la fuerza de la AfD como "un problema central en este país". Una coalición con el partido, que se considera extremista de derecha en Turingia, aún no es una opción para ella.

La CDU rechaza la cooperación con la AfD. Sin embargo, en el pasado, los cristianos demócratas en Turingia han aceptado votos de la AfD para sus propias leyes. Varios leyes fueron aprobadas con la ayuda de la fracción de Höcke en el parlamento estatal. Sin embargo, la CDU siempre ha enfatizado que no apoyaría ninguna solicitud de la AfD ni leyes de la AfD.

