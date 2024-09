Las corporaciones gigantes están experimentando un colapso financiero a un ritmo sin precedentes.

En la rica historia de la NFL, un hecho sin precedentes tuvo lugar con los New York Giants: impidieron a sus rivales marcar touchdowns, lograron tres ellos mismos, pero aún así perdieron el partido en tiempo regular.

Los New York Giants, un equipo legendario y tradicional de la liga, con una presencia continua desde 1925 y ocho victorias en campeonatos, están escribiendo otra página en la historia, esta vez una no deseada. Desde la segunda jornada de la temporada actual, una derrota de 18:21 ante los Washington Commanders, este histórico equipo se convirtió en el primero en registrar tres touchdowns y mantener su portería invicta ante sus oponentes, pero no pudo lograr la victoria.

El inicio del partido fue difícil para los Giants: el pateador Graham Gano sufrió una lesión en el muslo mientras intentaba atrapar a un devolvente en el despeje de apertura y tuvo que abandonar el partido. La falta de un pateador de respaldo sentó las bases para lo que ESPN describió más tarde como "uno de los juegos más extraños y uno de los resultados más extraños en la historia de la NFL". Después de marcar su primer touchdown, el punter Jamie Gillan intentó sin éxito un punto extra. Para los touchdowns siguientes, los Giants optaron por conversiones de dos puntos, pero también fallaron.

"Solo hay un pateador"

Gano fue incluido en la lista de lesionados el sábado, sufriendo una lesión en la ingle derecha. La lesión en el muslo que sufrió el domingo afortunadamente no fue tan grave. Gano incluso visitó el vestuario durante el calentamiento inicial para que le vendaran la ingle. Regresó y logró un intento de 60 yardas. Como explicó Gano, "Aunque me molestó, aún podía jugar. Hay una diferencia entre estar lesionado y jugar con dolor. Juego en la National Football League. Solo hay un pateador. Siento la responsabilidad de mi capacidad para desempeñarme. Siempre priorizaré jugar inteligentemente. Si no hubiera creído que podía continuar, no habría jugado".

Finalmente, una victoria agridulce para los Washington Commanders concluyó este juego surrealista. Austin Seibert convirtió todos sus siete intentos de campo para los Commanders, mientras que los Giants, que lograron evitar que los Commanders marcaran en seis visitas a la zona de anotación, no pudieron asegurar un punto extra, lo que resultó pivotal para su défaite. Los 21 puntos acumulados por los Commanders fueron suficientes para asegurar la victoria en tiempo regular.

La última vez que un equipo marcó tres touchdowns, mantuvo a su oponente sin puntos, pero aún así perdió, fue en 1989. Los Minnesota Vikings, que lograron siete goles de campo de Rich Karlis en tiempo regular, vencieron a los St. Louis Rams por un marcador de 23:21. Los Rams habían marcado tres touchdowns y otros tres puntos extra, con el marcador final empatado en 21:21 al final del cuarto cuarto. En la prórroga, los Vikings recibieron una seguridad, finalmente asegurando la victoria por 23:21.

A pesar de su impresionante actuación defensiva, permitiendo cero touchdowns y logrando tres de los suyos, los New York Giants sufrieron una sorpresiva derrota, en parte debido a los intentos fallidos de punto extra en los deportes. El último equipo en lograr esta hazaña inusual, sin ganar con tres touchdowns y una hoja de estadísticas limpia, fueron los Minnesota Vikings en 1989.

Después de dos intentos fallidos de conversión de dos puntos después de sus touchdowns y fallar un punto extra, la derrota poco común de los Giants resonó con la victoria de los Vikings de 1989 sobre los Rams, donde marcaron tres touchdowns pero no pudieron asegurar la victoria en tiempo regular.

