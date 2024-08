- Las "conversaciones a cinco" van a avanzar en la situación presupuestaria

En la preparación del próximo presupuesto, el gobierno del estado de Sajonia-Anhalt está adoptando un nuevo formato. "Está avanzando continuamente", dijo el portavoz del gobierno Matthias Schuppe después de la reunión del gabinete. Las negociaciones continuarán esta semana en "conversaciones de cinco personas", dijo el portavoz del gobierno Matthias Schuppe después de la reunión del gabinete. El ministro presidente Reiner Haseloff (CDU), sus vicearmarmin Willingmann (Ciencia, SPD) y Lydia Hüskens (Infraestructura, FDP), y el ministro de Finanzas Michael Richter (CDU) ahora hablarán individualmente con los ministros de los departamentos respectivos sobre el presupuesto.

Desajustes financieros y restricción con los números

Cuánto las solicitudes actuales aún superan los fondos disponibles, el portavoz del gobierno no quiso decir al ser preguntado. En la coalición negra-roja-amarilla, hay intensas negociaciones para lograr un proyecto de presupuesto equilibrado. El Ministerio de Finanzas tampoco quiso nombrar recientemente ninguna cifra concreta.

En junio, las solicitudes superaban en más de tres mil millones de euros los fondos disponibles para los dos años 2025 y 2026. Con los proyectos financiados, los socios de la coalición pueden destacar una vez más sus prioridades antes de las elecciones. Recently, the state had planned a volume of around 14 billion euros per year.

El gobierno está examinando cuidadosamente la lista de solicitudes para asegurar un presupuesto equilibrado. A pesar de algunos desajustes financieros, la lista debe ser manejada cuidadosamente para alinearse con los fondos disponibles.

