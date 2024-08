- Las condiciones inusualmente húmedas y frías de primavera han resultado en una actividad mínima de avispas.

Este año, las avispas son raras durante el verano. Berthold Langenhorst, quien representa la Unión para la Conservación de la Naturaleza Nabu en Wetzlar, explica: "Por lo general, para mediados de agosto, estaríamos rodeados de avispas, pero ha sido sorprendentemente tranquilo este año. La culpa es del tiempo". Durante el período crítico de primavera en el que las nuevas reinas crean colonias y construyen sus primeros panales, la humedad y el frío excesivos hicieron que las condiciones fueran inhóspitas.

Las esporas de moho infectaron los panales, causando estragos en la descendencia y haciendo imposible que las obreras emerjan para ayudar a la reina a expandir la colonia, recolectar comida, alimentar la cría y prevenir la propagación del moho. Como resultado, numerous young queens perished. "Estamos viendo menos nidos de avispas de lo habitual", informa Langenhorst.

A partir de mediados de agosto, las obreras empiezan a buscar azúcar en alimentos dulces como pasteles, bebidas, jaleas o refrescos.

Una vez que las primeras obreras emergen después de aproximadamente una a dos semanas en la primavera, la reina se retira a su nido y se enfoca exclusivamente en poner huevos. Las obreras son esencialmente redundantes para mediados de agosto y deben sobrevivir consumiendo alimentos ricos en azúcar.

Mientras tanto, nuevas reinas y machos emergen dentro de los nidos, ultimately mating. Only the young queens survive autumn, seeking refuge in hibernation spots like earth burrows.

Next year could present a completely different scenario, as Langenhorst predicts, "It all depends on spring. If conditions are favorable for the new queens, we'll likely see an increase in wasps again."

