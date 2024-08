Las condiciones actuales y los derechos en lo que respecta a la cobertura esencial: ¿quién tiene derecho a qué prestaciones?

En Alemania, las personas que no pueden mantenerse financieramente por sí mismas pueden ser elegibles para algo conocido como "seguridad básica". Esta red de seguridad asegura que tengan lo esencial, como un lugar cálido para vivir, comida, ropa y necesidades básicas. Sin embargo, el tipo de seguridad básica a la que tienes derecho puede variar según tu situación específica.

Margaret Böwe, de la asociación alemana de asistencia social VdK Alemania, explica que la seguridad básica abarca diversas formas. Esto incluye la seguridad básica para personas mayores, para aquellos con capacidad de ganar reducida y para buscadores de empleo, también conocida como prestación por desempleo. Todos estos tipos comparten el principio de satisfacer las necesidades básicas, pero el proceso de solicitud y los requisitos pueden diferir significativamente.

1. Seguridad Básica para Buscadores de Empleo (Prestación por Desempleo)

¿Quiénes son Elegibles?

Puede calificar para la prestación por desempleo si no puede mantenerse financieramente con su ingreso y activos, y otras prestaciones, como la prestación por desempleo, la prestación de vivienda y el complemento por hijos, no son suficientes. También debe ser capaz de trabajar al menos 15 horas a la semana. Las personas que no pueden trabajar y viven en una comunidad con receptores de prestación por desempleo también pueden ser elegibles.

¿Cuánto Dinero Está Disponible?

La tasa estándar actual es de 563 euros al mes. Esto también cubre gastos razonables de alquiler y calefacción, así como los costos de la seguridad social. Las necesidades especiales, como las de mujeres embarazadas o padres solteros, también pueden cubrirse. Otras prestaciones, como la exención de los cargos de radiodifusión y un billete social para el transporte público, a menudo están incluidas.

¿Qué Ingreso, Qué Activos se Toman en Cuenta?

La mayoría del ingreso, incluido el salario, la prestación por hijo y la manutención, se deducen de su derecho. Los activos superiores a 15,000 euros por persona deben usarse primero para sus propios gastos de vida. Solo en el primer año hay una exención para los activos superiores a 40,000 euros. El ingreso y los activos de su pareja que vive en la misma comunidad también se consideran.

¿Cómo y Dónde Solicitar?

Puede solicitar en su centro de empleo local, lo que también se puede hacer en línea en www.jobcenter.digital. Necesitará un documento de identidad válido, prueba de ingreso y activos, y evidencia de los gastos de vida, entre otros.

¿Y si sus Circunstancias Cambian?

Si un compañero o un hijo se mudan o salen de su comunidad, o si su ingreso cambia, los receptores de la prestación por desempleo deben informar a su oficina relevante. Las vacaciones y ausencias más largas también deben aclararse, ya que su derecho puede entonces cesar.

2. Seguridad Básica en la Vejez

¿Quiénes son Elegibles?

Aquellos que no pueden ganar un mínimo de existencia con sus propios medios y han alcanzado la edad de jubilación regular son elegibles.

¿Cuánto Dinero Está Disponible?

La tasa actual de seguridad básica para la vejez es de 563 euros. Esto también cubre los gastos razonables de alquiler y calefacción, así como las contribuciones de la seguridad social. Las necesidades especiales, como las debidas a una discapacidad de movilidad, también se pagan. Los individuos que reciben la seguridad básica para la vejez están exentos de los cargos de radiodifusión y pueden recibir un billete de transporte público local.

¿Qué Ingreso y Activos se Consideran?

El ingreso generalmente se deduce del reclamo de la prestación. Solo hay pocas excepciones, como la prestación de cuidado. Aquellos con activos superiores a 10,000 euros deben usar estos primero antes de poder reclamar prestaciones. Además, el ingreso y los activos de su pareja que vive en el mismo hogar también se consideran.

¿Cómo y Dónde Solicitar?

Las solicitudes se pueden hacer ya sea en la oficina de asistencia social responsable o en la oficina de pensiones, que remitirá la solicitud a la oficina de asistencia social. Algunas oficinas permiten solicitudes en línea, lo que se puede verificar en www.sozialplattform.de. Se requieren pruebas de ingreso y activos, y a veces las de la pareja.

¿Y si las Circunstancias de Vida Cambian?

Los beneficiarios deben informar de inmediato cualquier cambio en las circunstancias de vida que afecten los criterios de elegibilidad.

3. Seguridad Básica para Aquellos con Capacidad de Ganar Reducida

¿Quiénes son Elegibles?

Aquellos que no pueden cubrir sus gastos de vida con sus propios recursos, tienen al menos 18 años y tienen una reducción permanente en su capacidad de ganar, como debido a una enfermedad o un accidente, son elegibles. Según el Ministerio Federal de Trabajo, la discapacidad debe ser tan grave que los afectados no puedan trabajar al menos tres horas al día de forma indefinida.

¿Cuánto Dinero Está Disponible?

La tasa de seguridad básica corresponde a la de los otros dos tipos de seguridad básica: actualmente 563 euros. Esto también cubre los gastos razonables de alquiler y calefacción, así como las contribuciones de la seguridad social. Las necesidades especiales, como las debidas a una discapacidad de movilidad, también se pagan. Los individuos que reciben la seguridad básica para aquellos con capacidad de ganar reducida están exentos de los cargos de radiodifusión y pueden recibir un billete de transporte público local.

¿Qué Ingreso y Activos se Consideran?

Con pocas excepciones, como la prestación de cuidado, se deduce todo el ingreso del reclamo de la prestación. El límite de exención de activos es también de 10,000 euros por persona.

¿Cómo y Dónde Solicitar?

La oficina de asistencia social responsable o la oficina de pensiones es el lugar adecuado para solicitar. Los solicitantes también pueden verificar si una solicitud en línea es posible en www.sozialplattform.de. Se requieren pruebas de la discapacidad permanente, así como pruebas de ingreso y activos, y a veces las de la pareja.

¿Y si las Circunstancias de Vida Cambian?

Los beneficiarios también tienen obligaciones informativas comprehensivas, por ejemplo, si la cantidad de la pensión aumenta.

La protección del consumidor es esencial al proporcionar la prestación por desempleo, asegurando que el proceso sea transparente y justo para todos los individuos elegibles. Esto incluye definir claramente los criterios de elegibilidad, las cantidades de la prestación y el ingreso y los activos que se tendrán en cuenta. En el contexto de la seguridad básica para personas mayores, proteger a los consumidores es crucial para asegurar que el proceso de solicitud sea sencillo y que los beneficiarios elegibles reciban sus prestaciones debidas sin demoras innecesarias o complicaciones.

