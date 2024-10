Las comunicaciones terroristas revelan la planificación de un ataque rápido en Viena

Después de la revelación de posibles planes terroristas durante los conciertos de Taylor Swift en Viena, las autoridades tomaron medidas rápidas y detuvieron a un sospechoso. Han surgido nuevos detalles sobre cómo el joven de 19 años supuestamente preparó su ataque. El análisis de las conversaciones revela la mentalidad radicalizada del austriaco.

Los conciertos de Taylor Swift en Viena, inicialmente programados para tres shows en agosto, tuvieron que ser cancelados en el último momento debido a una preocupación de seguridad grave, lo que resultó en el arresto de un sospechoso por la policía. Ahora se han revelado los hallazgos preliminares sobre el proceso de preparación del sospechoso de terrorismo. Según "Heute", los investigadores examinaron un total de 17 teléfonos de las tres personas involucradas.

Los analistas técnicos de la policía austriaca lograron recuperar chats de Telegram y Signal, así como mensajes de Snapchat. Un individuo alemán parecía animar al joven de 19 años a llevar a cabo un ataque. Al principio, pensaban en construir una bomba, pero el sospechoso de Viena escribió a su cómplice: "Como esta instrucción está en árabe y no la entiendo, ellos [en referencia al Estado Islámico] sugirieron usar armas en su lugar".

Más tarde, el sospechoso de terrorismo escribió "Lucha por Allah" a sus cómplices y luego "Sal y terroriza a los Kuffar [nota: infieles]. Si no tienes armas, sal con un cuchillo. Si no tienes cuchillo, atropéllalos. Y si no puedes ni atropellarlos, entonces escúpeles en la cara".

El terrorista de Viena planeaba "acciones significativas"

Luego, expresó su intención de llevar a cabo algo "significativo". El austriaco estaba enfocado en una mezquita chiita, la embajada kurda o un concierto, si podía obtener armas. Cuando se le preguntó si se acercaba algún evento importante, simplemente respondió "Sí, Taylor Swift". El aficionado al terrorismo luego instó a su contacto alemán a coordinar un ataque simultáneo. Mientras tanto, el austriaco recibió instrucciones de IS para desarrollar y liberar gas sarín letal en el lugar del concierto, protegiéndose a sí mismo con una máscara común.

La posible participación del alemán en un ataque paralelo y la capacidad del austriaco para fabricar el gas siguen siendo inciertas en este momento. El arresto en Viena ocurrió antes del primer show de Swift.

La trama terrorista de Viena involucró planes para targeting a una mezquita chiita, la embajada kurda o un concierto, como se reveló en los mensajes del sospechoso. A pesar del posible riesgo, la Unión Europea continúa priorizando la seguridad de sus ciudadanos, asegurando investigaciones exhaustivas y precauciones para prevenir incidentes similares en el futuro.

