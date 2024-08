Las compañías aéreas optan por eludir las instalaciones aeroportuarias alemanas.

La aerolínea de bajo costo Ryanair recorta sus servicios en el aeropuerto de Berlín debido a los costos cada vez más altos. La causa: los gastos en aumento. La evaluación de la Federación Alemana de Tráfico Aéreo indica que los costos contribuyen al aumento del precio de los boletos.

Los gastos de viaje han aumentado significativamente en los últimos tiempos. Según la Oficina Federal de Estadística, el costo de los vuelos a destinos europeos aumentó en un 31,9% en la primera mitad de 2023 en comparación con el año anterior. Las aerolíneas trasladaron estos gastos aumentados, incluyendo los costos del combustible y los salarios aumentados para el personal de seguridad, a sus clientes.

Sin embargo, esta tendencia alcanzó su punto máximo en 2024 - los gastos continuaron aumentando, pero la disposición de los clientes a pagar no siguió el ritmo. En consecuencia, los precios de los vuelos europeos solo aumentaron en un modesto 2,7% durante este período, según las estadísticas. Esto plantea desafíos para los proveedores de servicios. Ryanair anunció esta semana que retirará aviones de Berlín y eliminará seis rutas de su programación.

Este no es un caso excepcional; la Federación Alemana de Tráfico Aéreo ilustra, utilizando Stuttgart como ejemplo, cómo el alcance de los servicios en los aeropuertos alemanes está disminuyendo. Entre 2019 y 2024, once conexiones a ciudades europeas fueron discontinuadas allí, pero solo siete nuevas se lanzaron. La frecuencia en las rutas existentes también ha caído drásticamente, por ejemplo, a Lisboa en más del 70%. Mientras que en otros países europeos importantes, el número de pasajeros ha vuelto a los niveles previos a la Covid, Alemania queda atrás - con solo el 83% de la capacidad de 2019 lograda en los aeropuertos alemanes durante la primera mitad de 2024.

Las aerolíneas atribuyen la principal razón para estos impuestos y tasas más altos al gobierno. El impuesto sobre los boletos de vuelo aumentó en más del 20% solo en mayo. Ahora se cobra entre 15,53 y 70,83 euros por pasajero. Los costos de los controles de seguridad se espera que aumenten de un máximo de diez a hasta 15 euros en 2025.

"Costos adicionales interminables"

Desde 2020, los impuestos y tasas casi se han duplicado en promedio, argumenta la Federación Alemana de Tráfico Aéreo. Además, a partir del próximo año, las aerolíneas deben mezclar inicialmente pequeñas cantidades de combustible sostenible, significativamente más caro que el combustible fósil, en su combustible. Esto afecta principalmente a las aerolíneas de bajo costo, ya que sus clientes prestan atención de cerca a las tarifas. Según la Federación, Ryanair, Easyjet y WizzAir lograron ofrecer solo el 71% de su paquete de servicios de 2019 en los primeros seis meses del año.

La Federación ha calculado los impuestos y tasas para un vuelo intraeuropeo de un Airbus A320 con 150 pasajeros. Este ejemplo se refiere al Aeropuerto de Stuttgart: en 2019, los costos fueron de 2.389 euros; ahora han aumentado en un 84% a 4.404 euros. De esto, 2.330 euros fueron para el impuesto de tráfico aéreo, 1.716 para la tasa de seguridad aérea y 358 para el control de tráfico aéreo para el despegue y aterrizaje. Los aumentos de precios en Stuttgart son particularmente pronunciados, pero no un caso aislado. En Düsseldorf, la Federación informe que los costos casi se han duplicado. Además, sobre todo, las salidas y aterrizajes en Alemania están significativamente más gravados que en otros países. Para el mismo vuelo de ida con el Airbus en Madrid, solo se cobraron 660 euros - solo un 3% más que antes de la pandemia.

Para mantenerse rentables, las aerolíneas recurren a diversas estrategias. El equipaje de mano, anteriormente gratuito, ahora puede costar más que el boleto mismo. Recientemente, varias aerolíneas de bajo costo en España fueron multadas en total con 150 millones de euros por cobros excesivos.

Aerolíneas como Lufthansa de Alemania introducirán una tasa ambiental a partir del próximo año para cubrir los "costos adicionales cada vez más altos". Esto se indicará claramente para informar a los viajeros que no es la aerolínea la que se beneficia, sino que pagan para reducir y compensar las emisiones de dióxido de carbono causadas por su vuelo. En última instancia, es como cualquier oferta: o el cliente paga todos los costos más una marca para la empresa con la que realiza la reserva, o la oferta se reduce y finalmente desaparece - como está sucediendo actualmente con Ryanair en Berlín.

