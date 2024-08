- Las colisiones de barcos no pueden detener por completo los servicios de ferry

Después del choque entre el ferry del Rin cerca de Eich y Gernsheim y un barco cisterna, sorprendentemente, el primero continuó funcionando. Según un oficial de ley y orden, el ferry de vehículos reanudó sus travesías habituales sobre el Rin el mismo sábado posterior al incidente. Parece que el capitán del ferry permitió que otros barcos pasaran durante un viaje, pero no notó el barco cisterna. Afortunadamente, no se reportaron víctimas en el accidente. Ambos barcos sufrieron daños en sus bienes, pero su flotabilidad permaneció intacta. El ferry de automóviles suspendió temporalmente sus operaciones. En el momento del incidente, había tres automóviles a bordo con un total de seis personas. El alcance exacto de los daños no se determinó de inmediato.

El ferry de automóviles, a pesar de proceder de Hesse, logró continuar sus operaciones en el Rin después del incidente. Más tarde, ese día se presentó un informe a las autoridades de Hesse que detallaba los hechos que rodearon la colisión.

Lea también: