Dueños de grandes SUV urbanos no deben esperar pagar más por estacionar en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, al menos por ahora. Una encuesta encontró que no hay planes para aumentar las tarifas de estacionamiento residencial para vehículos más grandes en las ciudades del estado. Esto significa que una iniciativa de la Ayuda Ambiental Alemana (DUH) en el noreste peut-être no tenga el efecto deseado, ya que busca aliviar el tráfico urbano y el medio ambiente.

La organización ambiental ha exigido tarifas de estacionamiento más altas y restricciones para vehículos sobre dimensionados en 324 ciudades de todo el país, incluidas cuatro municipalidades en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. DUH se ve confirmada en sus esfuerzos para poner fin al aumento de SUV en el tráfico urbano. Más de 21,000 personas han expresado su oposición a más y mayores coches en sus ciudades a través de la acción "¡SUV monstruoso fuera de mi ciudad!"

Los conductores de SUV en las ciudades de MV quedan indemnes

"Está claro para muchas personas que debemos hacer más por los autobuses, los trenes y la bicicleta. Por el bien del medio ambiente. Pero no estamos buscando aumentar las tarifas de estacionamiento para un tipo de vehículo específico", dijo la alcaldesa de Rostock, Eva-Maria Kröger (Izquierda). Después del reciente aumento de las tarifas de estacionamiento residencial general de 30,70 a 120 euros al año, no hay planes para cambios adicionales, dijo el ayuntamiento de Schwerin. Esto significa que no habrá restricciones basadas en tipos de vehículos como los SUV.

Se hicieron declaraciones similares en la ciudad hanseática de Greifswald. Allí, los precios para el estacionamiento residencial se aumentaron a 90 euros en marzo. Los cargos especiales para conductores de SUV no son un tema en la administración, y no hay iniciativas políticas en este sentido, dijo un portavoz en Stralsund.

FDP: El coche a menudo es indispensable

El parlamentario estatal del FDP, David Wulff, describió el enfoque de cargar aún más a los conductores de automóviles sin crear alternativas fiables como insuficiente e insocial. "Especialmente hoy, leemos en todas partes que el transporte público está insuficientemente desarrollado en muchas regiones, y el tren está en caos debido a las obras y la cancelación de trenes. En estas circunstancias, no podemos esperar que la gente renuncie a sus coches", argumentó Wulf. Los planes de la ayuda ambiental también pondrían en peligro el poder económico de las ciudades y el comercio en los centros urbanos. La economía local depende de los visitantes de los distritos circundantes.

