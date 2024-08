Las Chicks cantarán el himno nacional en el evento del jueves.

El grupo de música country, anteriormente conocido como las Dixie Chicks, está programado para actuar en la última noche de la Convención Nacional Demócrata (DNC), allanando el camino para el discurso de la vicepresidenta Kamala Harris.

Su actuación del Himno Nacional en la convención es destacable -no solo por la base de fans tradicionalmente conservadora de la música country-, sino también por el historial político del grupo.

En 2003, antes de la invasión de Iraq, la cantante principal del grupo, Natalie Maines, expresó en un concierto que el grupo, originario de Dallas, no apoyaba la guerra y se sentía "avergonzada de que el presidente de Estados Unidos fuera de Texas".

Esta declaración llevó a boicots y represalias de los fans, lo que resultó en que las estaciones de radio country de todo el país eliminaran la música del grupo de sus listas de reproducción. En ese momento, CNN informó que "los directores de las estaciones explicaron que sus decisiones fueron influidas por llamadas de oyentes enfadados que consideraban las críticas al presidente poco patrióticas".

Esto no será la primera aparición de The Chicks en una convención, ya que también actuaron en la DNC virtual de 2020 durante la pandemia. Ambos convenciones políticas de este año han hecho un gran regreso, volviendo a sus formatos a gran escala, en vivo y en persona. La DNC, en particular, ha traído un toque de energía renovada de Hollywood con una serie de apariciones de celebridades, actuaciones, presentadores y un vibrante desfile musical.

The Chicks, compuesto por Maines, Martie Maguire y Emily Strayer, son uno de los grupos de música y bandas femeninas más vendidos de la historia. Han ganado 13 Grammys, 10 premios CMA y 8 premios ACM.

The Chicks se han unido a otros artistas de country reclutados por la DNC esta semana, lo que significa un cambio en las tendencias históricas del género y possibly algunas de sus audiencias, a las que la campaña de Harris-Walz espera que voten en las elecciones. En los últimos años, han surgido talentos progresistas jóvenes en la escena de la música country.

La cantante de country Mickey Guyton actuó en la noche de apertura de la DNC.

"Para mí, esto va más allá de un género de música", le dijo Guyton a CNN sobre su actuación en la DNC. "Esto es sobre la humanidad. Esto es sobre la cultura. Esto es sobre nuestro país, y estoy honrada de ser parte de la historia".

El miércoles, Maren Morris actuó en la convención. Conocida como la artista country más vocal liberal, Morris es abierta sobre los derechos LGBTQ+ y los derechos de las mujeres. En 2023, Morris le dijo al LA Times que se estaba distanciando de la música country debido a las opiniones conservadoras que encontraba problemáticas dentro de la industria. "Pensé que me gustaría quemarla hasta los cimientos y empezar de nuevo", le dijo al medio sobre la música country. "Pero se está quemando sola sin mi ayuda".

En 2022, Morris tuvo una disputa pública con el artista country conservador Jason Aldean sobre la atención de la salud transgénero.

Aldean, uno de los mayores supporters de Donald Trump en la industria de la música, asistió a la Convención Nacional Republicana el mes pasado. No actuó, pero se sentó con Trump en su caja VIP. Cuando el expresidente subió al escenario en la RNC, elogió a Aldean como la "estrella más grande de la música country".

El artista de country-rock Kid Rock actuó en la RNC, lo que provocó cánticos de "lucha, lucha" y "Trump, Trump" en un mashup de sus canciones "Cowboy" y "American Bad A—", que cantó justo antes de que Trump diera su discurso. "Se ha convertido en un amigo mío en los últimos diez años y es increíble", dijo Trump sobre Kid Rock. "A todos les gusta".

A pesar del revuelo en 2003, la música de las Chicks seguía siendo una forma popular de entretenimiento, con las estaciones de radio country tocando sus canciones regularmente. En honor al discurso de la vicepresidenta Harris, la actuación de regreso del grupo de música country sin duda proporcionará una conclusión entretenida y poderosa para la DNC.

