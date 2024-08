- Las celebridades están subiendo al carro.

En la popular aplicación TikTok, ahora hay una palabra que está causando furor. Después de "Brat Girl Summer", la palabra "modesto" se ha convertido en el tema de conversación en internet. Incluso figuras notables como Jennifer Lopez (55), Khloe Kardashian (40) y hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden (81), se han unido a la tendencia. Pero ¿de qué se trata todo este alboroto?

"Totalmente modesto, totalmente considerado"

La influencer de TikTok Jools Lebron inició la moda con una serie de videos cortos a principios de agosto. En su primer posteo, la influencer estadounidense ilustró cómo se muestra "modesta" (reservada, educada) en el trabajo usando un perfume sutil y presumiendo su cabello bien arreglado. También mostró un look de maquillaje en tonos suaves, comentando "Totalmente modesto, totalmente considerado" en otro TikTok.

Sin embargo, estas recomendaciones se toman a la ligera y están llenas de humor autocritico. Las exageraciones tienen como objetivo resaltar las expectativas sociales sobre el comportamiento de las mujeres. La popularidad de la tendencia es evidente en las estadísticas. Un video de un creador trans obtuvo más de 30 millones de vistas en solo unas pocas semanas. El creador incluso mencionó que las ganancias de ese video solo podrían cubrir los costos de su transición.

Celebridades amplifican la tendencia

No tardaron en unirse las celebridades y compartir videos en sus plataformas de redes sociales. Además de la generación más joven, incluso veteranas como Jennifer Lopez y Khloe Kardashian se involucraron. Lopez compartió un video en Instagram donde toma un pequeño sorbo de una botella, comentando "Miren cómo bebo de la botella? Totalmente modesto", antes de tomar un trago. "Totalmente considerado. No solo me lo bebo todo", elogió su propia moderación.

La maquilladora Ash Holm, que ha trabajado con las Kardashians en varias ocasiones, introdujo la tendencia a Khloe Kardashian. Bromeó sobre cómo Khloe se sienta reservada y bien portada en la silla, y cómo su peinado es elegante y modesto. "¿Viste su moño? Tan chic, tan elegante, tan modesto", agregó su estilista. Cuando se le preguntó qué significaba "modesto", a Khloe le dio risa. "Nadie sabe", respondió. Algunos fans también se sintieron confundidos por el fenómeno de internet, mientras que otros continuaron con la broma. "No te das tantos gustos como los demás. Totalmente modesto. Totalmente dulce", comentó alguien en el pesado maquillaje del modelo.

La tendencia es especialmente popular entre los más jóvenes como Olivia Rodrigo (21). La estrella del pop apareció en un video de TikTok arreglándose el cabello y siguiendo una pista de audio de Lebron. "Miren cómo llevo el pelo? Con una longitud muy humilde", explicó. "Mantengo mi cabello muy modesto, muy corto", bromeó sobre sus largos mechones. Su video alcanzó casi seis millones de vistas. Sin embargo, con el ritmo vertiginoso de TikTok, es probable que pronto surja una nueva tendencia.

incluso Joe Biden se une

Después de que Kamala Harris (59) participó en "Brat Girl Summer", Joe Biden (81) se unió a la tendencia "modesto". En la aplicación X (anteriormente Twitter), el presidente de EE. UU. combinó el furor con un anuncio de una nueva decisión. "La deuda de préstamos estudiantiles de casi cinco millones de estadounidenses se ha perdonado mediante diversos medios. Totalmente considerado. Totalmente modesto", publicó la cuenta de la Casa Blanca, obteniendo un número inusualmente alto de me gusta.

