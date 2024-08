- Las celebraciones municipales dependen de sus estrategias de seguridad.

Tras el supuesto ataque islamista en Solingen, que dejó tres muertos, se ha cancelado la fiesta comunitaria en el barrio de Grindel de Hamburgo. La asamblea del distrito de Eimsbüttel había encargado a la Asociación Grindel, en colaboración con la Comunidad Judía y trabajando con instituciones culturales, la organización de un festival de la diversidad que pusiera en valor la cultura judía. El evento, que iba a celebrarse bajo el lema "Grindelfest: Cultura. Judía. Colorida" del 13 al 15 de septiembre, ha sido cancelado debido a los temores de terror, como se anunció.

Por otro lado, varios otros organizadores se muestran reacios a cancelar sus planes. Por ejemplo, el evento "Back to Hogwarts" en Hamburgo continuará como estaba previsto. El organizador y director del Grupo Bergmann, Uwe Bergmann, declaró al "Hamburger Abendblatt": "No nos estamos dejando llevar por el pánico. Nuestras estrategias de seguridad son sólidas y probadas". Bergmann añadió además: "Es una locura lo que gastamos en seguridad". Se están introduciendo nuevas medidas, pero se establece un cierto nivel de viabilidad al final. "Debemos recordar que al salir por la puerta nos exponemos a todo tipo de peligros", dijo. "No debemos permitir que nos quiten la unidad social".

Kiel confía en la evaluación de la policía

La ciudad de Kiel, capital del estado federado de Schleswig-Holstein, también tiene previsto celebrar su mercado de otoño. Antes del evento, el organizador busca una evaluación actualizada de la policía. "La ciudad de Kiel tiene la capacidad de realizar cualquier ajuste necesario en el esquema de seguridad a corto plazo", explicó el concejal responsable, Christian Zierau.

En los festivales populares organizados por la ciudad en años anteriores, siempre ha habido un constante personal de la ciudad en las entradas y un servicio de seguridad. Además, según Zierau, el Servicio de Orden Público Municipal y la policía estarán presentes para garantizar la seguridad.

No hay señales de una situación de amenaza

En Bad Bramstedt, se han examinado a fondo todos los eventos a la luz de la situación actual, anunció la ciudad. Tras la revisión, no hay indicios de una situación de amenaza particular para los eventos programados. "Sin embargo, se seguirán revisando y ajustando las medidas de seguridad para garantizar la máxima protección para todos los visitantes", se indicó además.

La ciudad mantiene conversaciones con la policía local, y las evaluaciones influirán en la posible presencia de oficiales en los eventos. No se planean medidas adicionales, como la creación de zonas sin armas. "Sin embargo, es importante destacar que la seguridad completa en los eventos públicos nunca puede estar completamente garantizada", destacó la ciudad.

Además, el Mercado de Pairs se celebrará en Schleswig del 6 al 9 de septiembre de 2024. De antemano, el alcalde Stephan Dose (SPD) destacó la estrecha cooperación entre el servicio de seguridad, la comisaría de policía de Schleswig y el Servicio de Orden Público Municipal. No se anunciaron medidas únicas en respuesta a Solingen.

Las celebraciones urbanas fomentan la democracia

El director general de la Asociación Federal de Ciudades y Marketing de Tyskland, Jürgen Block, declaró: "Especialmente en tiempos en los que nuestra sociedad es puesta a prueba por la polarización y la intolerancia, nuestras ciudades deben evitar que la violencia y el miedo ensombrezcan la vida ciudadana y socaven nuestra confianza compartida".

Aunque no se puede eliminar completamente el riesgo residual, los festivales urbanos siguen siendo importantes plataformas donde la democracia prospera. Block afirmó además: "Simbolizan la diversidad y la energía dinámica de nuestras ciudades. Encarnan nuestros valores democráticos y representan una convivencia armoniosa y pacífica en nuestra sociedad".

Al mismo tiempo, los desafíos que enfrentan los organizadores de todo tipo de festivales están aumentando: por un lado, los costes de las medidas de seguridad, las tarifas de GEMA y el personal están aumentando, mientras que, por otro lado, los organizadores asumen la responsabilidad del bienestar de los invitados. "Observamos que esto resulta especialmente difícil para actores más pequeños y privados, como las asociaciones, para llevar a cabo este tipo de eventos", dijo Block. Sin embargo, no tenía conocimiento de que se hubieran cancelado festivales urbanos debido al incidente en Solingen o a un miedo generalizado a los ataques.

El viernes pasado, un atacante en un festival urbano de Solingen mató a tres personas con un cuchillo e hirió a otras ocho. El presunto atacante es el sirio de 26 años Issa Al H., que está bajo custodia.

