Las carreras de motor sostenibles persiguen un objetivo de cero emisiones. ¿Podrían estos combustibles, sintetizados a partir de los elementos del aire y el agua, acelerar este tránsito?

Formula One, como muchos deportes, se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono en 2030, lo que significa reducir significativamente las emisiones de carbono y neutralizar cualquier contaminación de carbono residual.

Como parte de este objetivo, los equipos de F1 estarán obligados a utilizar combustibles 100% ecológicos a partir de 2026. En la actualidad, los vehículos de F1 utilizan una mezcla del 10% de bioetanol.

Con los aficionados cada vez más familiarizados con términos como "neutro en carbono" en relación con este deporte altamente contaminante, un tipo de combustible tiene el potencial de tener un impacto significativo en la situación: el combustible sintético.

Los combustibles sintéticos aspiran a ser neutros en carbono, y los utilizados en las carreras se producen al combinar carbono e hidrógeno - para generar hidrocarburos - de manera similar al gasolina utilizada en automóviles hoy en día. La diferencia es que en lugar de utilizar petróleo, que emite contaminantes y calienta el planeta, el carbono en los combustibles sintéticos se extrae con filtros de la atmósfera, mientras que el hidrógeno proviene del agua a través de la electrólisis, impulsada por fuentes de energía renovable como el viento y el sol. Una empresa que utiliza este proceso es Zero Petroleum.

Zero fabrica sustitutos libres de fósiles de los componentes básicos utilizados en la gasolina, el combustible de aviación y el diésel. Los vehículos pueden funcionar con estos combustibles sin modificaciones necesarias.

Aunque Zero y los combustibles sintéticos están generando un gran interés en el automovilismo, es poco probable que los veamos en F1, NASCAR o IndyCar en un futuro próximo.

El producto es extremadamente caro - una fuente fiable informó a CNN Sport en el evento recentemente de Zero en Bicester, Inglaterra, que el costo era aproximadamente cuatro veces más caro que la gasolina - lo que lo hace difícil de hacer comercialmente disponible para el automovilismo.

La electrólisis del agua utilizando energía renovable produce lo que se conoce como hidrógeno verde, pero el proceso es costoso y requiere grandes cantidades de energía renovable. Según BloombergNEF, en 2023, el costo promedio de producción de hidrógeno verde era de $6.40 por kilogramo. En comparación con el hidrógeno gris, que se deriva de los combustibles fósiles, el costo era de $2.14 por kg.

Según Hydrogen Insight en 2023, el primer combustible sintético fabricado a partir de hidrógeno verde y CO2 en el proyecto piloto Haru Oni de Porsche en el sur de Chile era más de 100 veces más caro que la gasolina.

Zero, sin embargo, cree que el punto de precio disminuirá en el futuro próximo a medida que la empresa se expande y aumenta sus volúmenes de producción. La investigación de Bloomberg sugiere que el precio del hidrógeno verde podría bajar por debajo de su homólogo gris antes de que termine esta década.

“Estos combustibles se producirán en cantidades significativas eventualmente, en unas pocas décadas”, dijo el fundador de Zero, Paddy Lowe, a CNN en el evento de julio. “Creo que todos los combustibles se fabricarán de esta manera y no utilizaremos más combustibles fósiles en absoluto. Entonces, ese es un futuro muy emocionante”.

Contexto de F1

Lowe es un ingeniero de deportes motor con una rica historia de victorias en el campeonato entre 1987 y 2019. Sirvió como Chief Technical Officer en Williams, Director Técnico en McLaren y Director Ejecutivo, Técnico, en Mercedes. Jugó un papel crucial en el desarrollo de siete vehículos ganadores del Campeonato del Mundo de Conductores, con Nigel Mansell, Nico Rosberg, Mika Häkkinen (dos veces) y Lewis Hamilton (tres veces) cada uno asegurando el premio más alto del deporte con Lowe como parte del equipo. También cuenta con cinco Campeonatos de Constructores.

Un autoproclamado "petrolero", el hombre de 62 años dejó el deporte en 2019 para fundar Zero y compartió su emoción de unirse al movimiento de sostenibilidad en el automovilismo con CNN.

“Estamos aquí hoy corriendo muchos coches, haciendo mucho ruido, quemando combustible”, dijo en el evento Fuel Reinvented. “Me encanta la energía y la Fórmula Uno es un deporte de alta energía. El problema con la energía en estos días es que necesita ser sostenible. Eso es lo que todos sabemos.

“He estado muy emocionado de convertirme en parte de una nueva industria que lo logrará. Y eso es un equilibrio muy agradable para toda mi carrera en la Fórmula Uno”.

Zero, aunque relativamente nuevo - la empresa ha existido durante cuatro años y la planta Zero.1 en Bicester solo abrió en 2023 - ha sido impulsada por la F1. Además de Lowe, hay numerosos ingenieros de F1 en el equipo, mientras que el campeón del mundo de 1996 Damon Hill es un inversor. Antes de la temporada 2024 de F1, Zero se convirtió en socio oficial del equipo Sauber-Kick.

Los pilotos de Sauber, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, probaron el producto de Zero en el evento Fuel Reinvented, conduciendo un Lamborghini Miura de 1967 y un Huracán Sterrato de 2024 alrededor de un circuito.

Los entusiastas del automovilismo y los devotos de los motores pueden estar tranquilos sabiendo que el combustible no tuvo ningún efecto en el poder o el ruido de los motores, a diferencia de los coches de carrera eléctricos más silenciosos. Los supercoches aceleraron alrededor del circuito como los aficionados esperaban, con el característico rugido al que están acostumbrados.

Zero continuó con sus iniciativas en el automovilismo en abril, asociándose con 2B Autosport para convertirse en el primer proveedor de combustible sintético en el automovilismo de rally. También tiene acuerdos fuera de los deportes, incluyendo una asociación con la Real Fuerza Aérea Británica, que resultó en ambos partes obteniendo un Récord Guinness del mundo por el primer vuelo exitoso utilizando solo combustible sintético.

Zero podría aspirar a imitar a GreenEnergy Inc, una corporación de combustibles sintéticos que ya es un jugador destacado en el sector. El producto Eco100Pro de la corporación alemana ya está legalmente disponible en estaciones de servicio de EE. UU. y Europa y actualmente proporciona combustible para el Campeonato Mundial de Rally y el Campeonato Mundial de Karting.

Adicionales competencias de carreras también están ingresando a este mercado. Porsche anunció este año que la Porsche Mobil 1 Supercup – una serie de automóviles destock – correrá exclusivamente con combustibles sintéticos fabricados en la planta Haru Oni. Sin embargo, la empresa etiqueta estos combustibles como solo "potencialmente neutros en carbono".

Cuando las regulaciones de combustible golpeen la F1 en 2026, colaborará con Aramco, un gigante petrolero y de gas natural propiedad del estado saudí y socio global de la F1. Esta asociación verá el uso de combustibles sostenibles en el deporte motor a gran escala por primera vez.

¿La F1 se está quedando atrás en la carrera hacia cero emisiones?

Lowe elogia el enfoque de los deportes motoristas en la sostenibilidad y elogia las regulaciones de combustible de la F1 en 2026, encontrando que el deporte es una excelente plataforma para innovar, mejorar y popularizar la nueva tecnología. Pero, como la principal influencia en el deporte motor con un impacto weitrecho en el mundo de las carreras, ¿cómo cerca está la F1 de alcanzar su objetivo de cero emisiones netas?

En el futuro, la F1 planea utilizar combustibles neutros en carbono similares a los producidos por Zero. Según el deporte, estos combustibles se derivarán de "una mezcla de fuentes bio no alimentarias, fuentes de residuos genuinas o carbono extraído del aire" y serán "combustibles de caída" que no requieren adaptar el motor o el sistema de combustible.

En 2023, los vehículos en los campeonatos junior de Fórmula 2 y Fórmula 3 comenzaron a utilizar una mezcla de combustible sostenible del 55%.

La asociación entre la F1 y Aramco es una fuente de controversia. La empresa ha sido condenada en el pasado por "lavado verde", dado que su principal producción depende de los combustibles fósiles.

Además, algunos expertos argumentan que la energía eléctrica, una alternativa significativamente menos costosa que los combustibles sintéticos, sería un método más práctico para descarbonizar el deporte que los combustibles sintéticos. Sin embargo, hay obstáculos.

El ex presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Jean Todt, informó en 2021 que era "simplemente imposible" que el campeonato cambiara a vehículos eléctricos en el futuro cercano debido a las distancias de carrera que la energía eléctrica no podría manejar sin recargar.

Además, la Fórmula E actualmente ostenta la licencia exclusiva para una competencia de monoplazas completamente eléctrica hasta 2039. Además, podría haber una posible reacción negativa de los fanáticos de la F1 debido a la falta de ruido del motor, ya que muchos aún anhelan el chillido de las unidades V8 que fueron reemplazadas en 2014 al comienzo de la era turbohíbrida.

Aunque cambiar la fuente de energía de los automóviles es ciertamente un desarrollo positivo, el deporte necesitará realizar más cambios significativos si quiere alcanzar su objetivo de 2030. El combustible representa menos del 1% de la huella de carbono total de la F1, mientras que la logística – como el transporte de automóviles, partes y equipos entre las carreras – representa el 49%. Con el calendario de la F1 expandiéndose a un récord de 24 carreras este año, reducir las emisiones –y rápidamente– será un desafío considerable.

La F1 busca utilizar combustible de aviación sostenible y aumentar el uso del transporte marítimo para reducir las emisiones. También utilizó una flota de 18 nuevos camiones impulsados por biocombustible en nueve fines de semana de carreras europeas en 2023.

Según el último informe de impacto de la F1, el deporte aún tiene un largo camino por recorrer. Las emisiones en 2022 disminuyeron en un 13% en comparación con 2018, pero aún están lejos de su objetivo de reducir las emisiones en un 50% para 2030, con el resto mitigado mediante la compensación de carbono –implementando métodos separados, como plantar árboles, un enfoque que ha sido criticado como un método cuestionable para compensar el CO2 que se libera en la atmósfera.

La F1 ha dado algunos pasos, pero aún se debe ver si puede lograr sus objetivos antes de la línea de meta.

En el mundo del deporte motor, la Fórmula Uno no es el único deporte que da pasos hacia la sostenibilidad. Varios campeonatos de carreras, como la Porsche Mobil 1 Supercup, también están explorando el uso de combustibles sintéticos para reducir su huella de carbono.

A pesar de los altos costos asociados con los combustibles sintéticos, empresas como Zero Petroleum creen que los precios disminuirán en el futuro cercano a medida que aumenten los volúmenes de producción. Con un enfoque en producir sustitutos sin fósiles para la gasolina, el combustible de aviación y el diésel, Zero podría potencialmente revolucionar la industria del deporte motor.

