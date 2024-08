- Las cabezas suecas renovadas en la entrada del puerto de Wismar

El Puerto de Wismar Da la Bienvenida a Sus Monumentos

Justo a tiempo para el próximo Festival Sueco en la ciudad hanseática histórica, que comienza el viernes, las dos cabezas suecas pintadas de colores han vuelto a adornar la entrada del puerto. Las antiguas y icónicas cabezas de madera de Hércules habían sido objeto de un lifting previo.

La ciudad invirtió aproximadamente 55.000 euros en la renovación, realizada por empleados de la Autoridad de Gestión de Residuos y Transporte. Esto incluyó renovar la construcción de pilotes de la cabeza sueca occidental cerca del puente marino, realizar trabajos de reparación y pintura en ambas cabezas, y renovar la protección contra la corrosión en ambos mástiles de acero de las cabezas suecas. Los pilotes de la cabeza sueca oriental, que se clavan en el lecho marino, ya habían sido renovados hace diez años.

Recuerdo de la Época Sueca

Las cabezas suecas en la entrada del puerto son réplicas de los originales barrocos de madera de roble que se pueden ver en el Museo Histórico de la Ciudad Schabbell. Durante siglos, estas cabezas pintadas de colores han adornado la entrada del puerto. Réplicas de las cabezas suecas se pueden ver en various locations in the city, serving as a reminder of the more than 150-year Swedish period following the Thirty Years' War.

Ciudad de Wismar

Las cabezas suecas renovadas, ahora vibrantes y restauradas, sirven como monumentos prominentes en la entrada del puerto de la ciudad de Wismar. Estos monumentos son un testimonio de la influencia sueca duradera en la rica historia de la ciudad.

