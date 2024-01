Las bolsas tienen un comienzo agitado en 2024. Estos son los retos que nos esperan

Algunos inversores afirman que el furioso repunte de fin de año ha dado paso a la consolidación, a medida que los operadores venden algunas de sus participaciones que se han disparado en las últimas semanas. El índice S&P 500 ha caído un 1,4% en lo que va de semana, el Nasdaq Composite ha bajado un 2,8% y el Dow Jones Industrial Average ha perdido un 0,7%.

Esto se produce después de que las acciones de Apple se desplomaran tras la rebaja de calificación de Barclays, arrastrando al mercado en general, ya que otros nombres tecnológicos de peso cayeron junto con el fabricante del iPhone. El dolor continuó el miércoles, a medida que se desvanecía parte de la euforia sobre futuros recortes de los tipos de interés.

"Dado el notable final de 2023, no es particularmente sorprendente que estemos viendo un poco de recogida de beneficios en esta etapa", escribió Craig Erlam, analista senior de mercado de OANDA, en una nota el miércoles.

A principios de 2023, los inversores esperaban que la inflación desorbitada, la campaña de la Reserva Federal para controlar la inflación y una posible recesión culminaran en una repetición del desastroso rendimiento de 2022.

En cambio, el mercado bursátil estadounidense se libró de la recesión y superó las turbulencias bancarias regionales, la crisis del techo de la deuda y las tensiones geopolíticas. El S&P 500 terminó el año pasado un 24% al alza, el Dow subió un 14% y el Nasdaq se disparó un 43%.

Aun así, los inversores no están fuera de peligro. La preocupación por la recesión persiste en Wall Street, al igual que la inquietud por la guerra en Oriente Próximo. Las próximas elecciones estadounidenses amenazan con avivar la volatilidad del mercado, aunque la historia demuestra que el índice S&P 500 tiende a subir durante el cuarto año de los mandatos presidenciales.

Según algunos inversores, el constante drenaje de las cuentas de ahorro de los consumidores, cuyo robusto gasto contribuyó a mantener la economía al rojo vivo durante el ritmo de subidas de tipos de interés más agresivo de la Reserva Federal en décadas, podría dificultar el comienzo del año.

"El primer trimestre del año podría ser difícil", escribió el martes en una nota Alex McGrath, director de inversiones de NorthEnd Private Wealth.

La inflación ha bajado, pero sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. El mercado laboral sigue avanzando, pero una sorpresa en cualquier dato podría desbaratar las expectativas de los inversores de que el banco central empiece pronto a recortar los tipos. El informe sobre el empleo de diciembre, previsto para el viernes, podría ser la primera prueba de este año para comprobar si ese optimismo está justificado. El aumento del rendimiento de los bonos esta semana muestra que persisten algunas dudas.

Aunque las acciones han recuperado gran parte de sus pérdidas de 2022, algunos inversores aún no han renunciado a la cautela. Según Bank of America Global Research, la exposición de los fondos gestionados de forma activa a los valores de consumo básico, tradicionalmente seguros, sigue siendo mayor que a principios de 2022, mientras que la exposición al sector de consumo discrecional, más sensible a la economía, es menor.

"Es probable que los temores de recesión máxima hayan quedado atrás, pero el posicionamiento aún refleja más miedo que codicia", escribieron los estrategas del banco en una nota reciente.

Por supuesto, eso no significa que la alegría que impulsó un rally de nueve semanas para terminar 2023 haya desaparecido. Los gestores de fondos son los más optimistas que han estado sobre las acciones desde enero de 2022, según una encuesta de diciembre realizada por Bank of America Securities.

ElÍndice de Miedo y Codicia de CNN, que rastrea siete indicadores del sentimiento del mercado en Estados Unidos, está en una lectura de "codicia".

La deuda nacional de EE.UU. alcanza la cifra récord de 34 billones de dólares

La deuda pública de Estados Unidos ha superado por primera vez los 34 billones de dólares, a pocas semanas de que venza el plazo para que el Congreso acuerde nuevos planes de financiación federal, informan mis colegas Hanna Ziady y Tami Luhby.

Los datos publicados por el Departamento del Tesoro muestran que la "deuda pública total en circulación" ascendió a 34,001 billones de dólares el 29 de diciembre. Esa cifra, también conocida como deuda nacional, es el importe total de los empréstitos pendientes del gobierno federal estadounidense acumulados a lo largo de la historia de la nación.

El hito se produce sólo tres meses después de que la deuda nacional estadounidense superara los 33 billones de dólares, al dispararse el déficit presupuestario, es decir, la diferencia entre lo que gasta el gobierno y lo que recibe en impuestos.

Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un organismo de control fiscal, calificó la cifra récord de "un 'logro' verdaderamente deprimente".

"Aunque nuestro nivel de deuda es peligroso tanto para nuestra economía como para la seguridad nacional, Estados Unidos no puede dejar de pedir prestado", declaró el martes.

Las ofertas de empleo en EE.UU. caen en noviembre a su nivel más bajo en 2 años

Las ofertas de empleo en EE.UU. cayeron en noviembre a su nivel más bajo desde marzo de 2021, en una señal de que el resistente mercado laboral estadounidense sigue enfriándose, informa mi colega Bryan Mena.

Hubo un ajuste estacional de 8,79 millones de vacantes en noviembre, informó el miércoles el Departamento de Trabajo. Esta cifra es inferior a los 8,85 millones de octubre, revisados al alza, y coincide aproximadamente con las expectativas de los economistas de 8,77 millones de vacantes, según FactSet.

Aunque las ofertas de empleo han bajado desde el récord de 12 millones de marzo de 2022, siguen estando por encima de los niveles anteriores a la pandemia, según la última Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral, también conocida como informe JOLTS.

Las cifras del miércoles muestran que el mercado laboral continúa su enfriamiento constante, con una actividad económica que se ralentiza mientras los tipos de interés se mantienen en máximos de 22 años. Los funcionarios de la Reserva Federal han dicho que la economía podría necesitar desacelerarse aún más para tener la seguridad de que la inflación se encamina hacia el objetivo del 2% fijado por el banco central.

En otra señal de enfriamiento del mercado laboral, el informe también mostró que el número de contrataciones cayó en 363.000 en noviembre, hasta 5,47 millones. Se trata del nivel más bajo desde abril de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 sacudió por primera vez la economía estadounidense. Sin embargo, incluso excluyendo la interrupción inicial de la pandemia, las contrataciones no han estado en ese nivel desde 2017.

