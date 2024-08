- Las bodegas de vino enfrentan una dura cosecha de manzanas

Previsión Mixta para la Cosecha de Manzanas de este Año en Hesse Pone Retos a las Sidrerías

La previsión mixta para la cosecha de manzanas de este año en Hesse presenta retos para las sidrerías. Se espera una cosecha significativamente reducida, según Ralf Walther, miembro de la junta directiva de la Asociación de Productores de Sidra y Jugos de Frutas de Hesse. "Es difícil recopilar las manzanas necesarias para la producción de un año", dijo. Las manzanas pueden tener que obtenerse de otras regiones, lo que significa que "tendremos que profundizar en nuestros bolsillos".

Mientras tanto, las operaciones luchan con los ya creciente costos de energía o materias primas. Al mismo tiempo, los clientes a menudo carecen de la disposición a gastar más. "Quieren oro, pero solo están dispuestos a pagar por plomo".

El Frío es el Principal Problema para la Cosecha

En Hesse, la cosecha de variedades tempranas de manzanas ya ha comenzado y continúa hasta el otoño. "La perspectiva es mixta porque la cosecha será completamente diferente según la granja", dijo la agrónoma Esther Wernien de la Asociación de Agricultores de Hesse. El factor crucial es si una granja experimentó heladas o no. Algunas operaciones pueden tener una cosecha relativamente normal, mientras que otras pueden sufrir una pérdida total debido al frío.

El tardío frío a finales de abril, con temperaturas que bajaron hasta menos siete grados Celsius, fue el principal problema. "Esto ha devastado algunas plantaciones", dijo Wernien. La ubicación de los árboles y la capacidad de protegerlos del frío jugaron un papel importante. Incluso dentro de la misma comunidad, la cosecha puede variar mucho, dependiendo de si los árboles están en valles con un microclima más fresco o más altos.

Hubo daños significativos en los valles, con algunos árboles teniendo pocas manzanas. Además, no siempre fue posible protegerse contra el frío. Tales medidas de protección suelen implicar la irrigación artificial para crear una capa de hielo que proteja el fruto en desarrollo.

La Sidra no Alcóholica está de Moda

Mientras tanto, en Fráncfort, el Festival de Sidra de diez días está a punto de comenzar este fin de semana, con alrededor de 100,000 visitantes esperados. "La sidra ha estado desarrollándose en una bebida de moda durante años", dijo Thomas Feda, CEO de la organización Frankfurt Tourismus + Congress GmbH. Una sidrería de la Odenwald incluso vendió sidra en latas especialmente creadas en el festival de heavy metal de Wacken.

Las bebidas mixtas son particularmente exitosas, según Feda. Kelterer Walther está de acuerdo: "Hay mucha experimentación en curso". Ya hay mezclas con cola, cereza o grosella. Y: "La sidra no alcohólica está muy de moda". A muchas personas les parece demasiado dulce la soda de manzana tradicional, prefiriendo una soda de sidra de manzana agria y no alcohólica.

La asociación de sidrerías tiene 34 miembros que produjeron alrededor de 12 millones de litros de jugo de manzana y 35 millones de litros de sidra en 2023, aproximadamente lo mismo que el año anterior. La escasez de mano de obra calificada también afecta a estas empresas, dijo Walther, whose cidery is located in Bruchköbel (Main-Kinzig district). Es difícil encontrar jóvenes talentos, en parte porque la profesión no es muy conocida.

Según las estadísticas de 2022 de la Oficina Estatal de Hesse, la mitad del área de fruticultura de Hesse está plantada con árboles de manzana. Este año, el frío, según la evaluación de Wernien, no es un problema regional. Especialmente en Europa Oriental y también en Alemania Oriental, se ha tenido que luchar. "Hemos salido relativamente bien en Hesse". Y ¿qué pasa con la producción de sidra? A menudo, la sidra proviene de plantaciones, dice el científico. Allá, la irrigación contra el frío no puede hacerse tan fácilmente. "Por lo tanto, tienden a tener pérdidas significativas".

