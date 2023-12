Las bailarinas de color vuelven a reclamar puntas de todos los colores

Williams dijo que cuando bailó la Danza del Hada de Azúcar, fue la primera vez que no tuvo que embadurnar las zapatillas de punta rosas con pintura o base de maquillaje para que quedaran bien con su piel morena.

Esta práctica, conocida en la comunidad de la danza como "pancaking", se ha convertido en un minucioso ritual para las bailarinas de color, ya que el atuendo tradicional de ballet está diseñado para combinar con la tez clara.

Aunque el ballet se ha diversificado y ha cambiado a lo largo de las décadas, muchas bailarinas de color siguen luchando por encontrar zapatillas de punta y medias que combinen con su tez.

Williams dijo que el mes pasado fue la primera vez en seis décadas de danza que pudo comprar unas zapatillas de punta marrones -con cintas y elásticos teñidos- acordes con su tez.

Williams dijo que no podía imaginarse comprando puntas marrones cuando empezó su carrera en los años 60, porque era la única bailarina negra de su compañía.

"No nos aceptaban en las clases de ballet y había pocos coreógrafos", explica, y añade que, aunque su presencia destacaba, también lo hacía su atuendo.

"Mi profesora mencionó por casualidad que llevábamos medias rosas porque se suponía que las medias, y las zapatillas, debían combinar con nuestro tono de piel", recuerda Williams. "Me quedé pensativa cuando lo dijo porque pensé: 'Bueno, nuestra piel no es rosa'. Y nunca lo olvidé".

En ballet, se supone que las zapatillas de punta son una extensión de las líneas de la bailarina, o la ilusión de longitud que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies.

En la piel negra, las tradicionales puntas rosas europeas rompen esas líneas en el tobillo, creando desarmonía cuando el efecto buscado es la gracia. El ballet también es tradicionalmente uniforme, lo que ha llevado a algunos directores de compañía a obligar a las bailarinas de color a llevar mallas rosas para mimetizarse con la compañía predominantemente blanca.

Aunque algunas marcas de ropa de danza empezaron a vender gamas de tonos de zapatillas de punta en 2020, muchas bailarinas de color siguen "panquequeando" sus zapatillas.

En un reciente TikTok que recibió más de un millón de "me gusta", Misty Copeland, la primera bailarina principal negra del American Ballet Theatre, mostró cómo "panquequeaba" un par de zapatillas de punta rosa bebé con una esponja y un bote de base de maquillaje de farmacia.

A pesar de su fama, Copeland explicó que la falta de zapatillas de ballet acordes con su tono de piel le ha hecho sentirse excluida.

En septiembre, inició una petición llamada "Let's Make a Pointe!" para animar a Apple a proporcionar diferentes tonos de su emoji de zapatillas de punta, escribiendo que la falta de coincidencia de tonos en el emoji -y en la vida real- era un "recordatorio constante de las formas sutiles en que las bailarinas de color no han sido incluidas".

Cortney Taylor Key, una bailarina negra y profesora de la Fundación Misty Copeland dijo a CNN que estudió ballet en la Escuela de Artes de la Universidad de Carolina del Norte y bailó con mallas rosas.

"Todavía no había despertado", dijo Taylor Key. "Hasta que no me gradué no me había aventurado a ir a Nueva York y pude ver el Dance Theatre of Harlem y vi [las mallas de color carne] y lo entendí".

El Dance Theatre of Harlem, conocido como la primera compañía negra de ballet clásico, estrenó las mallas de color carne en 1974, bajo la dirección de su fundador, Arthur Mitchell.

"No hay cantidad de dinero que me haga faltar al respeto a Arthur Mitchell" llevando mallas rosas, dijo Taylor Key. "Si por mí fuera, quemaría todos los pares de mallas rosas que pudiera, porque el rosa europeo es una tradición, y puede cambiar".

Taylor Key dice que aprecia las nuevas opciones de tonos para las zapatillas de punta y la ropa de danza que algunas empresas han puesto a su disposición, pero para conseguir una mejor combinación con su propio tono de piel, ella sigue panquequeando sus zapatillas.

"Aprendí a calzarlas de mis hermanas de DTH en Harlem, de donde soy, y realmente para mí fue un rito de iniciación, pero entiendo que también es igual de frustrante... tener que hacerlo, es tedioso", dijo.

El proceso puede durar varias horas, y el coste de los materiales es elevado. Las zapatillas de punta, que suelen costar más de 100 dólares, sólo duran unas 10 horas de baile, explica Taylor Key. El maquillaje hace que las zapatillas mueran o se desgasten más rápido, añadió.

Debido al coste de modificar las zapatillas, Taylor Key afirma que pasó gran parte de sus primeros años de carrera bailando con "zapatillas muertas", lo que dificultaba su rendimiento.

Sin embargo, reconoció, el campo ha avanzado, aunque los tonos disponibles carezcan de opciones.

Taylor Key dijo que la petición de Copeland es "increíble y extremadamente necesaria".

"Es una mierda que nadie la haya precedido, pero sin duda se lo merece y lo que está haciendo por la comunidad ahora mismo... No podría estar más orgullosa de trabajar para su organización", afirmó.

Fuente: edition.cnn.com