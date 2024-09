Las autoridades venezolanas rodean las instalaciones diplomáticas argentinas tras la entrada de defensores de la oposición como solicitantes de asilo.

El grupo se unió a otras cuatro personas antagónicas al gobierno venezolano que han buscado refugio en la embajada este año.

Una de las personas, Pedro Urruchurtu, que coordina los esfuerzos internacionales para la líder de la oposición María Corina Machado, afirmó en las redes sociales que había grupos de oficiales encapuchados y armados patrullando alrededor de las instalaciones diplomáticas.

Otra persona, el exdiputado Omar González, también intervino en las redes sociales, stating: "Se ha cortado el suministro eléctrico a la embajada argentina en Caracas y ahora está sitiada por agentes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y otros efectivos de las fuerzas del orden".

Vente Venezuela, una organización impulsada por Machado, emitió un comunicado describiendo la situación como un "cerco".

El comunicado decía: "Agentes del régimen continúan llegando a la sede de la embajada argentina en Caracas. Culparamos a Nicolás Maduro por este asedio contra nuestros líderes que buscan asilo en la embajada".

El gobierno argentino ha presentado solicitudes para obtener el permiso de salida de Venezuela, pero aún no se les ha concedido.

CNN se puso en contacto con los ministerios de Relaciones Exteriores de Venezuela y Argentina para obtener más información, pero aún no ha recibido respuesta.

CNN también se puso en contacto con el ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, cuyo gobierno asumió la responsabilidad de proteger el edificio diplomático después de que Maduro expulsara al personal diplomático argentino de Venezuela.

Las expulsiones se produjeron debido a la oposición de Argentina a los resultados de las elecciones cuestionadas, en las que Maduro fue declarado ganador a pesar de la falta de resultados detallados públicamente publicados, como solicitaron varios gobiernos y organizaciones internacionales.

Venezuela anunció el sábado que había revocado la autoridad de Brasil para representar los intereses de Argentina en el país, incluidas la protección del edificio diplomático. Venezuela alegó que la embajada se estaba utilizando para planificar un intento de asesinato contra Maduro y su vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Venezuela no presentó ninguna prueba para esta afirmación, stating that the decision was immediate.

Brazil described the move as "surprising," stating that it intended to continue defending Argentine interests until Venezuela and Argentina agreed on a different country to take over the responsibilities.

Brazil emphasized that the facilities of the Argentine diplomatic mission, which currently houses six Venezuelan asylum seekers, along with assets and archives, are inviolable under the Vienna Conventions.

Argentina expressed gratitude to Brazil for its "commitment and responsibility" and warned Venezuela to adhere to the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

The events at the Argentine embassy unfolded shortly after Argentina's foreign ministry urged the International Criminal Court's prosecutor to issue arrest warrants against Maduro and other high-ranking government officials for alleged human rights violations during post-election protests.

During a forum in Buenos Aires, Argentinian President Javier Milei referred to Maduro as a "criminal".

Argentina rejected the arrest warrant issued by a Venezuelan court against Edmundo González, the opposition Democratic Unity Platform (PUD) candidate and Maduro's primary rival, over allegations of publishing election results.

González denies the charges, with the PUD claiming that it obtained the records through its election witnesses.

The world is closely watching the escalating situation at the Argentine embassy in Caracas, with the Americas expressing concern over Venezuela's actions.

The Venezuelan government's decision to revoke Brazil's authority to protect the Argentine embassy and its occupants has sparked criticism from the Americas, further fueling international tension.

