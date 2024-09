Las autoridades sospechan que los autores del tiroteo masivo de Birmingham, Alabama emplean "dispositivos de alteración".

El incidente, que resultó en cuatro fallecidos y 17 heridos, representa el último aumento de la violencia generalizada. Este aumento se debe en gran medida a un componente menor conocido como "dispositivo de conversión", "interruptor de Glock" o "sear automático".

Independientemente del término utilizado, estos dispositivos tienen la capacidad de transformar una pistola estándar en un arma automática completa. Su prevalencia ha aumentado rápidamente en los Estados Unidos, aumentando significativamente la cantidad de víctimas y aumentando las preocupaciones del público y las fuerzas del orden.

En una publicación reciente de Facebook, el alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, declaró: "Los interruptores de Glock son la principal preocupación en materia de seguridad en nuestra ciudad y estado".

El jefe de policía de Birmingham, Scott Thurmond, calificó los dispositivos como un problema significativo, mencionando que las investigaciones estaban en curso para determinar si los tiradores utilizaron un interruptor o otra arma en el incidente.

El tiroteo del sábado en Birmingham vio a múltiples individuos disparando sus armas en el distrito de entretenimiento de la ciudad, presuntamente como parte de un "golpe" dirigido. Varios transeúntes se convirtieron involuntariamente en víctimas del fuego cruzado. No se han presentado cargos y las autoridades ofrecieron una recompensa conjunta de hasta $100,000 por información sobre los sospechosos.

"Las armas automáticas completas no tienen cabida en las calles de Birmingham ni en los Estados Unidos", afirmó Thurmond. "Son extremadamente problemáticas, causando una gran cantidad de daño en muy poco tiempo".

La atención se centra en un pequeño y económico dispositivo que transforma una pistola semiautomática en una ametralladora ilegal, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama. Este dispositivo, metálico o plástico, se adjunta a la parte posterior del arma de fuego, permitiendo al usuario cambiar entre el fuego semiautomático y automático, eludiendo la necesidad de volver a disparar cada vez.

Con estos interruptores, los tiradores pueden disparar una gran cantidad de municiones en un corto período de tiempo. El fuego rápido y el retroceso dificultan la puntería con precisión, lo que resulta en que los transeúntes inocentes queden atrapados en el fuego cruzado, como parece haber ocurrido en Birmingham.

Los dispositivos se clasifican como ametralladoras bajo la ley federal y son ilegales. Sin embargo, debido a su facilidad de producción con una impresora 3D común, las autoridades enfrentan desafíos para detener su producción y difusión.

El uso de estos interruptores se ha vuelto cada vez más común en tiroteos masivos recientemente. Los incidentes de ametralladoras aumentaron de 400 en 2019 a 5.600 en 2021, según un análisis de 2022 de CNN utilizando datos de ShotSpotter.

Las armas automáticas han sido relacionadas con varios atentados Recentes, incluyendo un tiroteo masivo en Sacramento, California, que resultó en seis fallecidos y una docena de heridos, un tiroteo en una escuela en Washington D.C. que involucró a un francotirador que disparó más de 200 disparos con rifles automáticos, dejando a cuatro personas heridas, y el asesinato del oficial de policía de Houston William "Bill" Jeffrey durante el servicio de una orden de arresto en 2021.

Iniciativas para abordar el problema

Hay varios esfuerzos en Alabama y a nivel nacional que trabajan para limitar la difusión y el uso de estos dispositivos.

En julio, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama y el ATF anunciaron "Operación Cambiar el interruptor", una iniciativa para abordar los dispositivos de conversión y procesar a las personas que los poseen. Como parte de la iniciativa, el Fiscal de los Estados Unidos colaboró con Crime Stoppers de Metro Alabama para ofrecer recompensas en efectivo por información que lleve a una orden de arresto o detención relacionada con la posesión o impresión de interruptores.

"Los dispositivos de conversión de ametralladoras no tienen cabida en nuestra comunidad", declaró el Fiscal de los Estados Unidos Prim Escalona. "Aunque son pequeños en tamaño, un interruptor es letal y pueden herir a numerosas personas inocentes con un solo disparo".

El mes pasado, cinco personas fueron sentenciadas por la posesión de interruptores y otros delitos relacionados con armas de fuego en Tuscaloosa y áreas circundantes, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Woodfin, el alcalde de Birmingham, señaló que los dispositivos de conversión son ilegales a nivel federal pero no a nivel estatal, y llamó a la legislatura estatal para que prohíba los dispositivos.

"Cada alcalde, jefe de policía, sheriff y fiscal de distrito que conozco quiere que se prohíban los interruptores de Glock", declaró Woodfin. "Convertir un arma semiautomática en una automática que descarga todas las balas en cuestión de segundos no tiene cabida en nuestras calles".

El representante estatal Phillip Ensler, un demócrata que representa a Montgomery, ha patrocinado un proyecto de ley que hace que los dispositivos sean ilegales a nivel estatal. La semana pasada, participó en una demostración en un campo de tiro de Montgomery en la que expertos en armas de fuego entrenados no pudieron apuntar con precisión mientras utilizaban los dispositivos de conversión.

"La demostración mostró que las balas a menudo no dan en el blanco", informó Ensler a CNN en una llamada telefónica. "Estos dispositivos son peligrosos porque en solo unos segundos se descarga la munición. Sucede muy rápido, lo que dificulta el control y los hace muy peligrosos".

Ha invitado a sus colegas a participar en estas demostraciones de tiro para que experimenten los peligros de primera mano. Afirma que hay interés bipartidista en el proyecto de ley y espera que se apruebe durante la próxima sesión legislativa.

"Sé que esto no detendrá todos los tragedias, pero puede prevenir algunas de ellas", declaró. "No soy ingenuo; no creo que esto detenga mágicamente todas las situaciones terrible

CNN, Scott Glover y Curt Devine colaboraron en esta información.

