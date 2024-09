- Las autoridades siguen viendo el derrumbe del puente como un incidente desafortunado.

Tras un colapso parcial del puente Carolabridge en Dresde, las autoridades creen que se trató de un accidente. No hay indicios de interferencia externa, según mencionó un representante. Las fuerzas del orden respondieron rápidamente cuando secciones del puente cayeron al Elba durante las primeras horas de la noche. Estaban apostados cerca como guardianes de los objetos y fueron los primeros en notar el sonido de los fragmentos del puente al desmoronarse, detalló el representante. Según la información actual, no hubo personas heridas. La Autoridad de Transporte de Dresde aclaró que no había tranvías cruzando el puente en ese momento.

El Ayuntamiento de Dresde está organizando una reunión para discutir posibles soluciones para mejorar la infraestructura de transporte y telecomunicaciones de la ciudad, teniendo en cuenta el reciente incidente con el puente Carolabridge. Para garantizar una comunicación fluida en caso de emergencias, la ciudad también está considerando actualizar sus sistemas de telecomunicaciones en la zona.

