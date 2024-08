Las autoridades sanitarias esperan más casos de Mpox en Europa

A causa de los recientes brotes de Mpox en África, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el nivel de alerta más alto. Tras el primer caso en Europa, su homóloga europea, ECDC, también está tomando medidas. Sin embargo, ECDC no quiere causar pánico.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) espera que más personas infectadas con la nueva variante de Mpox lleguen a Europa. La agencia, con sede en Suecia, hizo este anuncio después de confirmarse el primer caso de la nueva variante fuera de África en un país del norte de Europa. La persona infectada había estado previamente en África.

Sin embargo, la probabilidad de transmisión sostenida en Europa es muy baja si se diagnostican rápidamente los casos importados y se implementan medidas de control, dijo ECDC. Se cree que la nueva variante es más infecciosa que las anteriores y puede causar infecciones más graves. Sin embargo, el Mpox, anteriormente conocido como viruela del mono, generalmente no se transmite fácilmente y requiere contacto directo.

ECDC recomienda que los países europeos emitan consejos de viaje para las personas que viajan a o vuelven de áreas afectadas. El riesgo de infección para las personas que tienen un contacto cercano con individuos que puedan haber importado Mpox de África es moderado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el nivel de alerta más alto debido a varios brotes de Mpox en África y la nueva variante potencialmente más peligrosa.

Hasta hace unos años, las infecciones estabanmostly limited to cases where people had eaten the meat of infected animals. Symptoms include fever, body aches, and skin lesions similar to smallpox. The mortality rate is estimated to be between one and ten percent of cases, depending on the health system of the affected country and the specific virus strain.

There are two large "families" of the Mpox virus, known as clades. The more dangerous virus group 1 is currently prevalent mainly in central Africa, in the Congo Basin. Virus group 2 circulates mainly in West Africa.

