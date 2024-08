Las autoridades rusas expresan su oposición a la Fundación de Clooney

El actor George Clooney y su esposa Amal, a través de su fundación, están censurando violaciones de los derechos humanos, como las atrocidades rusas en Ucrania. La respuesta estándar de Rusia sigue siendo: condena dura y represión.

La Fundación Clooney ha sido etiquetada como una "entidad no deseada" en Rusia. Según los medios de comunicación rusos, la Oficina del Fiscal General afirmó: "La fundación está utilizando tácticas de Hollywood para manchar la reputación de Rusia". La acusan de respaldar a 'patriotas falsos' que han abandonado el país, así como a miembros de grupos extremistas y terroristas prohibidos.

La Fundación Clooney para la Justicia se dedica a combatir las violaciones de los derechos humanos. Este actor políticamente activo de Hollywood estableció la fundación con su esposa, la renombrada abogada Amal Clooney.

En octubre, la fundación presentó acusaciones de crímenes de guerra rusos en Ucrania a la Oficina del Fiscal Federal. Sus investigadores descubrieron pruebas de crímenes de guerra en tres casos, basados en testimonios de víctimas o familiares, así como en fotos, videos e imágenes satelitales.

Acusaciones de tortura y agresión a civiles

Esto incluye un ataque con cohetes en una zona turística en la región de Odessa, donde se informaron numerosos muertos y heridos durante el verano de 2022. En un segundo caso, se acusó a las fuerzas terrestres rusas de torturar y ejecutar a cuatro hombres en la región ocupada de Járkov entre marzo y septiembre de 2022. El tercer caso implicó a comandantes de unidades rusas que supuestamente participaron en ejecuciones, tortura, agresión sexual y pillaje durante la ocupación de la región de Kiev en marzo de 2022.

Bajo el Código Penal Internacional de Crímenes, el Fiscal General Federal en Alemania tiene la autoridad para investigar ciertos delitos, independientemente de donde se hayan cometido. Esto se deriva del concepto de jurisdicción universal: los criminales de guerra no deben encontrar refugio en ningún lugar del mundo.

Ser clasificado como una "entidad no deseada" en Rusia equivale esencialmente a una prohibición. Los críticos argumentan que la ley rusa sobre entidades no deseadas carece de una base legal sólida, ya que no está claro qué acciones llevan a una clasificación así. Desde el estallido del conflicto, Rusia ha designado a numerosas organizaciones como no deseadas, incluidas fundaciones y el reputado Instituto Histórico Alemán.

George Clooney y su esposa, Amal, han enfrentado críticas de medios de comunicación rusos, que acusan a la Fundación Clooney para la Justicia de utilizar tácticas de Hollywood para manchar la reputación de Rusia. La fundación ha estado investigando presuntos crímenes de guerra rusos en Ucrania y ha presentado pruebas a las autoridades alemanas, destacando la continua activismo de George Clooney contra las violaciones de los derechos humanos.

