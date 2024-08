Las autoridades rusas están examinando las actividades de los periodistas de CNN.

15:14 El FSB Inicia Acciones Legales Contra Periodistas Extranjeros en la Región de Kursk

La agencia de seguridad rusa, FSB, ha iniciado acciones legales contra varios periodistas extranjeros debido a sus informes en la región de Kursk, donde las fuerzas ucranianas controlan varios asentamientos. Se están llevando a cabo investigaciones sobre un corresponsal de CNN y dos periodistas ucranianos por supuestamente cruzar ilegalmente la frontera estatal, según afirma la FSB. Según la agencia, los periodistas grababan imágenes en Sudja, una ciudad bajo el control militar ucraniano. La FSB advierte sobre la emisión próxima de órdenes de arresto internacionales. Los periodistas enfrentan la posibilidad de cumplir hasta cinco años de prisión en Rusia. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich fue liberado de un campo de trabajo ruso después de ser condenado por espionaje y enviado de vuelta a su país de origen en el marco de un acuerdo de intercambio de prisioneros.

12:34 Zelensky en la Región de Sumy: "Fondo de Canje de Prisioneros" Reabastecido

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó la región fronteriza de Sumy en el este de Ucrania, desde donde las tropas ucranianas avanzaron en territorio ruso hace dos semanas. Zelensky anunció la captura de otro lugar en la región de Kursk. También mencionó el reabastecimiento del "fondo de canje de prisioneros", refiriéndose a la captura de soldados rusos para un posible canje futuro de prisioneros ucranianos que están siendo retenidos en Rusia. Zelensky destacó que la ofensiva de Kursk ha llevado a una disminución de los ataques en Sumy y una reducción significativa de víctimas civiles. Compartió un video en el que se le ve con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien le informó sobre el fortalecimiento de las tropas en el este de Ucrania, donde Rusia continúa su avance.

12:06 Drones Sospechosos de Espionaje Rusos Observando Infraestructura Crítica en Brunsbüttel

El periódico alemán "Bild" informa sobre la presencia de drones sospechosos de ser rusos sobre el mayor parque industrial de Brunsbüttel en Schleswig-Holstein. En la semana pasada, se avistaron drones volando rápidamente sobre la central nuclear desactivada y la terminal de GNL en Brunsbüttel. Los fiscales locales investigan un posible espionaje con fines de sabotaje. Informes oficiales indican que la zona de restricción de vuelo fue violada repetidamente por drones que sobrevolaron la central nuclear. Se detectó un objeto extranjero, probablemente un drone militar. Según "Bild", se cree que los drones son controlados por agentes rusos y podrían estar siendo lanzados desde barcos civiles en el Mar del Norte.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv Advierte sobre Amenaza de Ataques Aéreos en los Próximos Días

La embajada de EE. UU. en Kyiv ha emitido una advertencia sobre un riesgo elevado de ataques aéreos en los próximos días antes de que Ucrania celebre su Día de la Independencia el 24 de agosto. La embajada predice que Rusia puede atacar Ucrania utilizando drones y misiles en los próximos días y durante el fin de semana. Ucrania conmemora el 33º aniversario de su independencia de la Unión Soviética. La festividad tiene mayor significado para los ucranianos desde que comenzó la guerra en Ucrania hace unos dos años y medio. Recientemente, las tropas ucranianas cruzaron inesperadamente la frontera en territorio ruso en la región de Kursk, lo que Putin calificó de provocación y amenazó con una respuesta adecuada.

11:13 Base Militar en Volgogrado bajo Ataque de Drones Ucranianos

Se desató un incendio en una instalación de apoyo militar cerca de Marinovka en la región de Volgogrado del sur de Rusia. Los residentes locales informaron haber oído explosiones. Las autoridades atribuyen el incendio a las acciones de drones ucranianos. No se han informado víctimas mortales.

10:41 Rusia Construye Refugios Prefabricados en Kursk

Siguiendo las órdenes del gobernador regional Alexei Smirnov, las autoridades de la ciudad de Kursk están instalando estructuras defensivas de concreto para los residentes de la ciudad. Smirnov explicó que se instalarán refugios temporales prefabricados en lugares estratégicos como en 60 paradas de autobús. Se han publicado fotos de una de estas unidades siendo entregada. Dos otros lugares, incluyendo Kursk, hogar de la planta nuclear de la región de Kursk, también están recibiendo instalaciones de refugios. Rusia acusa a Ucrania de planificar un ataque a la planta nuclear, mientras que Ucrania niega estas acusaciones.

10:10 Ucrania Informe Avance en Kursk

Ucrania informa sobre más de 40 ataques de las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, la mayoría de los cuales han sido repelidos con éxito. El presidente Zelensky promete reforzar las tropas en la región. El avance en la región de Kursk continúa.

09:42 Rusia Detecta Ataques con Drones en Varios Regiones

El ejército ruso intercepta varios ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país, según declaraciones oficiales. En la región de Volgogrado, el gobernador Andrei Bocharov reporta que la mayoría de los drones fueron destruidos en un ataque cerca de Marinovka (ver entrada a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov reporta que "dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa". En la región de Rostov al sur, el gobernador Vasily Golubev reporta que cinco drones fueron repelidos en un ataque. También se informaron drones derribados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Armas de Largo Alcance contra Objetivos Rusos: Kyiv Solicita Autorización de EE. UU.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, conversó con un grupo de representantes de la Cámara de Representantes de EE. UU., compuesto por el republicano Rob Wittman y el demócrata David Trone, en Kyiv. Según un comunicado del ministerio de Umerov, discutieron la situación actual y el enfoque estadounidenseRegarding the use of long-range weapons against Russian targets. Umerov stated, "We urgently need approval from our allies so we can fully utilize long-range weapons against Russian targets. It's about safeguarding our peaceful urban areas and villages."

08:36 Leyenda de Star Wars y Cruzada por la Ayuda a UcraniaEl popular actor de Star Wars, Mark Hamill, famoso por su interpretación de Luke Skywalker, está recaudando fondos para robots desactivadores de minas para ayudar a Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan recaudar $441,000 a través de un proyecto llamado "Terreno Seguro". Estos robots pueden operar en zonas de difícil acceso, a una distancia segura de los operadores. "Uno de los actos más horrendos que Rusia ha cometido en Ucrania es esparcir minas por todas partes", dijo Snyder. "He visitado territorios desiertos cerca del frente donde la gente arriesga sus vidas para ayudar a otros a regresar a sus granjas y casas. Estos robots pueden desactivar minas y salvar vidas". Se proyecta que la desactivación de minas en Ucrania llevará décadas.

08:01 El Kremlin reagrupa a los rusos para una 'nueva normalidad'El ataque ucraniano a Kursk plantea un problema para la propaganda de Moscú, según una fuente anónima del Kremlin que habla con el portal ruso autónomo Meduza con sede en Riga. Aunque las regiones están lejos, la fuente afirmó que "la infiltración en territorio ruso y el control sobre pueblos es un nuevo y muy desagradable evento". Para calmar la creciente ansiedad del público, el Kremlin está tratando de preparar a los rusos para vivir en una "nueva normalidad" y una "nueva realidad". El mensaje es: los adversarios han entrado en territorio ruso, serán derrotados pronto, pero recuperar el territorio llevará tiempo. Se anima a los rusos a "convertir la negatividad y la sorpresa en una dirección positiva" ayudando a la región de Kursk mientras esperan. Según los entrevistados por Meduza, la lucha en Kursk podría continuar durante varios meses.

07:30 Se confirma incendio en instalaciones militares de VolgogradoLas autoridades rusas confirmaron un incendio en una instalación militar ubicada en la región sur de Volgogrado tras un ataque con drone ucraniano. El gobernador regional Andrei Bocharov anunció en Telegram que el drone impactó en la instalación, sin causar víctimas. Bocharov no reveló la instalación militar afectada, pero el pueblo de Marinovka fue el objetivo. Rusia opera una base aérea en Marinovka.

06:56 Ex asesor: Putin engañó a Trump con encanto deceptionEl antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin logró manipular al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. En su libro "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", revelado por "The Guardian", McMaster describe a Putin como "una persona extraordinaria, talentosa, sin duda". Artísticamente halagó a Trump y ejerció una influencia casi hipnótica sobre él. McMaster, quien sirvió como asesor de seguridad de Trump durante unos 12 meses, advirtió a Trump en múltiples ocasiones: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". McMaster también especuló con que Putin confiaba en poder 'engañar' a Trump y lograr la relajación de las sanciones, así como una retirada barata de las tropas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Reportes no confirmados de incendio en una base aérea rusa en VolgogradoSe informaron explosiones en la ciudad rusa de Kalach en el Don en la región de Volgogrado durante la noche. Varios canales de Telegram rusos informaron los incidentes como posibles resultados de un ataque con drone y hubo incendios en una base aérea cercana. La región de Volgogrado está a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú. Se creía que el objetivo era la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrskiy, a 20 kilómetros de Kalach en el Don. Testigos locales afirmaron haber oído de 6 a 10 explosiones fuertes, acompañadas de los sonidos de drones.

05:44 Alemania está preparada para ofrecer más ayuda a UcraniaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido más apoyo para Ucrania. Si no es posible desbloquear los miles de millones de activos rusos planeados para Ucrania, Alemania proporcionará más financiación, anunció Klingbeil en el podcast de Paul Ronzheimer, deputy "Bild" editor-in-chief. Klingbeil destacó que "debemos evitar llegar a un punto en el que se diga: 'No hay más dinero para Ucrania'. En tales casos, 'por supuesto, examinaremos posibles fuentes de financiación en Alemania', dijo Klingbeil. 'Compartimos una responsabilidad hacia Ucrania. Se encontrarán soluciones y las encontraremos'.

03:09 Elecciones regionales en Rusia: equipo de protección para trabajadores electorales en KurskEn la controvertida región rusa de Kursk, cerca de la frontera, Rusia planea equipar a los trabajadores electorales con equipo de protección personal y cascos para las primeras elecciones regionales. Además, se establecerán más estaciones de votación en diferentes lugares del país para aquellos que han sido desplazados de la región, según Tatjana Malachowa, jefa de la comisión electoral regional, según agencias de noticias rusas. La región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y legislaturas regionales están programadas para los días 6 al 8 de septiembre en varias regiones rusas.

01:34 Fico experimenta 'estrés' en las posiciones de política exterior de las democracias occidentalesEl primer ministro eslovaco Robert Fico expresa 'estrés' debido a la presión de las democracias occidentales sobre cuestiones clave de política exterior. En una declaración con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968, Fico revela que aquellos que se desvían de la "opinión estándar" en el Oeste están siendo "injustamente sometidos a presión y amenazas de marginación". Fico compara la brutal supresión de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia con la presión que percibe actualmente en Europa. Fico se opone a la ayuda militar de la UE a Ucrania y ha sido acusado de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Ucrania Repela 44 de 46 Ataques Rusos Cerca de Pokrovsk en un DíaUcrania afirma haber repelido 44 de 46 ataques rusos en las inmediaciones de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania en el transcurso de un día. El Estado Mayor informa sobre combates en curso en otros dos lugares a las 9 PM CET. Los ataques resultaron en 238 soldados rusos heridos o muertos. No se proporciona información sobre bajas ucranianas. Rusia aún no ha comentado la situación.

23:09 Rusia: Incursión Ucraniana en Bryansk Quedó InfructuosaRusia alega haber frustrado una incursión de "unidades de reconocimiento-sabotaje ucranianas" en la región fronteriza de Bryansk de Rusia, vecina de Kursk. La incursión del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue detenida por la seguridad de Rusia FSB y unidades del ejército ruso, según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz. "El enemigo fue atacado con fuego de armas", dijo, concluyendo que la situación está actualmente bajo control.

22:15 Zelensky: Ucrania Espera Entrega Rápida de la Ayuda de Miles de Millones de Dólares PrometidaEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anuncia que Ucrania espera la entrega rápida de la ayuda de miles de millones de dólares prometida por el Occidente, que se espera que sea financiada en parte con las ganancias de los activos estatales rusos congelados. Si bien se han hecho numerous compromisos políticos por los socios internacionales de Kiev, se requiere más acción, dice Zelenskyy en su dirección de video diaria. "Pero necesitamos un mecanismo funcional". Ucrania necesita los ingresos de los activos rusos para la defensa contra el agresor, Rusia. "Las discusiones relevantes han estado en curso durante demasiado tiempo y necesitamos respuestas urgentemente". Los siete países más industrializados del Grupo de Siete (G7) habían acordado en su cumbre de junio proporcionar nueva ayuda financiera a Kiev, con un préstamo generoso de $50 mil millones planeado para asegurar pagos de intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin Elogia los Lazos Económicos con ChinaEl presidente ruso, Vladimir Putin, elogia la cooperación en profundidad con China, diciendo: "Nuestras relaciones comerciales están prosperando (...) La atención que ambas governments prestan a las relaciones comerciales y económicas está dando resultados positivos", durante una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Kremlin. China y Rusia tienen "planes y proyectos conjuntos extensos en los ámbitos económico y humanitario", dice Putin. Li, según el Kremlin, elogia las relaciones chino-rusas, que dice estar en un "nivel sin precedentes". La asociación estratégica entre Rusia y China se ha fortalecido después de la invasión de Rusia a Ucrania. Para Rusia, China es un socio comercial crucial debido a las sanciones occidentales.

21:20 Solicitud de Liberación Denegada: El Antiguo Vice Ministro de Defensa de Rusia Permanece en CustodiaEl antiguo vice ministro de Defensa de Rusia, Dmitri Bulgakov, sigue en custodia por cargos de corrupción. Su solicitud de arresto domiciliario y su apelación contra la detención han sido rechazadas, según la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov supervisó las adquisiciones para el ejército ruso antes de su despido. El tribunal de Moscú también ordena la detención de dos presuntos asociados de Bulgakov. Su empresa se acusa de haber obtenido nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que resultó en daños de aproximadamente 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros).

21:00 Ucrania Refuerza Tropas en PokrovskEn un discurso televisado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, comparte que Ucrania está reforzando sus tropas en la altamente disputada región de Pokrovsk en el este de Ucrania. Acknowledges knowledge of Russian military plans in the area, while simultaneously mentioning Ukrainian control of certain regions in the Kursk area of Russia, without providing specifics.

20:41 Post-Decreto:Numerosos Ucranianos en Hungría se Enfrentan a Desalojos de RefugiosDespués de la implementación de un decreto húngaro que niega el estatuto de refugiado general a los refugiados ucranianos, numerosos ucranianos en Hungría se enfrentan a desalojos de sus refugios. Los refugios privados de refugiados ya han comenzado a desalojar a ucranianos, según Migration Aid. En Kocs, al norte de Budapest, alrededor de 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región de Transcarpatia en el oeste de Ucrania, que cuenta con una significativa minoría húngara, se espera que abandonen una posada bajo supervisión policial.

La Unión Europea podría expresar su preocupación por los refugiados ucranianos desalojados en Hungría y la posible violación de los derechos humanos debido al decreto que niega el estatuto de refugiado general. La Unión Europea también podría plantear preguntas sobre las acciones legales contra periodistas extranjeros en la región de Kursk, ya que la libertad de prensa es un derecho fundamental en la UE.

